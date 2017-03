Ce n'est pas la première fois que les Guinéens vivent des scandales de mœurs à travers la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos de leurs compatriotes.

Qui ne se rappelle pas la vidéo sur le viol d’une fille qui s’est retrouvée sur la Toile et qui met en cause le jeune rappeur Tamsir Touré ?

Ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est l'ampleur, le nombre de vidéos, le nombre de personnes impliquées, et surtout, le statut des personnes citées, accusées à tort ou à raison.

Les Guinéens ont été très choqués à la vue de ces images défilant sur le Net et dans les téléphones. Des images obscènes dans lesquelles certaines compatriotes éprouvaient un réel plaisir. D’autres, par contre, se sont dits ou montrés très indignés par cette atteinte à l'honneur, à la vie privée des hommes montrés ou cités dans la vidéo.

Par un communiqué, le Procureur Général de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces actes qu’il juge indignes de la société guinéenne et qui portent atteinte aux mœurs et à la vie privée.

Jusqu'où ira la justice guinéenne, qui annonce souvent, tambour battant, une enquête pour calmer le public? Un dossier qu’elle n’hésite pas à classer, définitivement, dans les tiroirs, dès la fin de la tempête. Les compétences de la justice guinéenne apparaissent très limitées à cause de facteurs externes, car le gouvernement guinéen, comme celui de beaucoup d'autres pays, ne connaît ni le fonctionnement, ni les rouages de ces réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram, , Google, Viber, IMO, etc..

Contrairement aux gouvernements chinois, cubain et iranien, qui censurent le contenu des publications de leurs concitoyens, le gouvernement guinéen n'a aucun contrôle sur les réseaux sociaux.

Avec une administration aussi inefficace et lourde, il n'est pas évident pour la Guinée de pouvoir établir le contact avec ces réseaux, à moins d'être épaulée par de très grands cabinets d'avocats internationaux, basés en Europe ou aux États-Unis. Mais le problème est que ces cabinets internationaux coûtent extrêmement cher. Ces facteurs externes ne peuvent être ignorés par la justice guinéenne. Ceux qui publient ces vidéos ne sont pas les seuls à condamner ou à blâmer dans ce scandale. Il y a aussi la responsabilité des réseaux sociaux qui est engagée. Tout comme celle des hébergeurs de ces sites, contre lesquels l’État guinéen peut intenter quelque chose. Mais à qui profite réellement cette histoire de sextape mettant en cause des membres de la jet-set guinéenne et dont on dit proches de certaines personnes qui font des affaires avec l’État? Y'a-t-il un ‘’clan’’ rival qui veut mieux se positionner auprès du chef de l’État? Voilà quelques questions que l’on pourrait bien se poser aujourd’hui. Affaire à suivre…