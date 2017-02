Le Procureur général de la Cour d'appel de Conakry a instruit le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum d'ouvrir une information judiciaire sur les vidéos à caractère pornographique qui agitent actuellement la toile et font jaser à Conakry. Un communiqué du ministère de la Justice indique que ces vidéos mettant en scène des Guinéens, ternissent les valeurs fondamentales de la société guinéennes.

«Ces images heurtent violemment non seulement la sensibilité et offense la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires mais, elles ternissent les valeurs fondamentales de la société », indique le communiqué.

Le communiqué indique surtout que ce comportement constitue au regard de la loi (conformément à l'article 275 du Code pénal), un outrage public à la pudeur.

La vidéo en question est vue sur la toile depuis la semaine dernière. En scène, des hommes et une fille bien connus à Conakry. Il s'agit d'un conseiller d'un homme d'affaires, un PDG d'une entreprise minière et une fille vivant actuellement en France… Selon des Facebookers, la vidéo a été tournée il y a de cela deux ans, dans un quartier de Conakry.