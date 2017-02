Le secrétaire général de l’Assemblée Nationale, Dr Mohamed Bérété, au cours d’un entretien, que cinq textes de lois sont programmés pour examen au cours de la session extraordinaire convoquée pour ce jeudi 09 février. Selon lui, quatre parmi ces textes, ont été déjà mis à la disposition des députés.

Guinéenews : le président de la république a convoqué une session extraordinaire de l’assemblée nationale pour le 09 février prochain, comment la préparez-vous ?

Mohamed Traoré : La session a été programmée pendant qu’on était en train d’examiner la loi des finances au cours de la session qui a pris fin le 04 janvier dernier. C’était en prévision de l’adoption de certains textes majeurs que les députés devraient examiner en faveur de la session consacrée à l’examen du budget mais faute de temps, on n’a pas pu. Et Compte tenu de l’importance attachée à ces textes notamment le code électoral, le nouveau code des collectivités locales mais aussi le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée Nationale qui sont autant de textes importants pour les députés et pour la nation toute entière parce que nous sommes en train d’aller aux prochaines élections locales qui, pour être organisées devraient absolument connaitre la révision de ces lois régissant la matière électorale en Guinée parce que les textes en vigueur sont incohérents et comportent beaucoup d’insuffisance et beaucoup de lacunes.

Donc, la nécessité de cette convocation de la session extraordinaire a été ressentie en dépit de la conduite des travaux de la session ordinaire consacrée à l’examen du budget. Ceci dit, nous savons quels sont les textes majeurs qui vont faire l’objet d’examen à la faveur de cette session extraordinaire qui a été convoquée par le président de la République.

Guinéenews : Quels sont ces textes qui sont programmés pour cette session extraordinaire ?

Mohamed Traoré : Nous avons retenu essentiellement 5 principaux textes à savoir la loi portant code électoral, la loi portant code des collectivités décentralisées, la loi portant haut conseil des collectivités locales en République de Guinée, la loi portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et la loi portant statut de la cour suprême. Nous sommes engagés dans de vastes mouvements de la réforme du secteur de la justice qui ne peut être mené à terme que si le statut de la cour suprême est adopté, les lois relatives aux juridictions de première et de second degré, c'est-à-dire les tribunaux de première instance et des cours d’appel. Cette loi a déjà été adoptée mais elle ne peut être appliquée que si la loi concernant la haute hiérarchie judiciaire qu’est la cour suprême l’est aussi. C’est pourquoi il est urgent de se pencher également sur cette autre loi pour l’examiner et l’adopter dans les amendements tels que ceux-ci ont été proposés afin de mettre en application la politique de la réforme du secteur de la justice. Voilà les cinq grands textes majeurs qui vont faire l’objet d’examen mais ils ont déjà fait l’objet d’un travail initial de la part non seulement des députés mais aussi des départements techniques initiateurs de ces différents textes dont l’Assemblée est saisi.

Des commissions spéciales ont été mises en place pour examiner les points qui devraient faire objet d’amendement parce que pour chacun de ces textes il s’agit d’amendement et non pas de nouveaux textes. Le seul qui est nouveau dedans, c’est la loi relative au haut conseil des collectivités décentralisées sinon toutes les autres 4 lois sont des lois déjà existantes auxquelles on a porté des amendements à certains niveaux de leurs dispositions. Donc ces propositions d’amendements telles que formulées, ont fait l’objet d’examen initiaux en prélude à cette session extraordinaire qui ne sera que l’occasion solennelle d’entériner les travaux techniques qui auront été par les différentes commissions constituées à cet effet.

Guinéenews : est-ce que tous ces textes ont été transmis au bureau de l’Assemblée Nationale ?

Mohamed Traoré : Tous ces textes ont été distribués. C’est faute de temps que nous n’avons pu les examiner à la faveur de la session consacrée à l’examen du budget de l’Etat. Si nous avions eu beaucoup plus de temps, nous aurions pu les consacrer à leur examen. Tous les textes dont je vous parle, sont à la disposition de nos députés. Le seul texte qui n’a pas été mis à leur disposition est la dernière mouture du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. C’est le seul texte parmi les 5 qui ne leur est pas distribué.