Sermon du vendredi à N’Zérékoré: un imam oublie son thème et vole dans les plumes des journalistes

Apparemment, les journalistes sont les malaimés en ce moment en Guinée. Après la rumeur sur la mort du président de la République dont la paternité a été attribuée à tort ou à raison à la radio Gangan et l’arrestation de trois de ses journalistes, y compris son Coordinateur général, puis la bastonnade des journalistes par des gendarmes ou encore la suspension hier jeudi des émissions de radio Espace et de ses antennes relais par la HAC, c’est un imam qui vient de s’attaquer vertement à la presse à N’Zérékoré.

En effet, c’est un sermon spécial sur les journalistes guinéens qu’el hadj Ibrahima Kalil Sacko, un des imams les plus écoutés de N’Zérékoré a décidé de faire ce vendredi 3 novembre sur les journalistes guinéens qu’il a qualifiés d’être les plus corrompus mais surtout d’être des « parrains » de la violence dans le pays.

A l’entame de son sermon, l’imam précise tout d’abord que la ligue islamique nationale a demandé à tous les imams du pays d’axer leurs sermons de ce vendredi sur l’actualité. SENACIP oblige ! «J’avais entamé un chapitre lors des sermons précédents et j’ai promis d’achever aujourd’hui mais malheureusement, la ligue islamique nationale nous a demandés de consacrer notre sermon d’aujourd’hui au devoir citoyen du musulman », a-t-il fait savoir.

Mais très malheureusement, ce thème si important (surtout au moment où les vindictes populaires sont devenues monnaies courantes à N’Zérékoré avec deux cas de lynchage en une semaine) ne sera pas abordé par l’imam de la mosquée du gouvernorat. Durant les 45 minutes de prêche, El hadj Sacko ne fera que s’attaquer aux journalistes qu’il accuse d’avoir annoncé la mort du président Condé pour qui, il n’a pas manqué d’éloges.

« Le guinéen n’aime pas le bonheur de ce pays-là et surtout la presse. Une presse qui a des parties prises. Une presse manipulée, corrompue avec des journalistes venus de nulle part qui ne connaissent même pas la déontologie de leur profession. Des journalistes qui ne font qu’arnaquer les gens en prenant de l’argent de gauche à droite et dire du n’importe quoi à la radio », dit-il.

Et d’ajouter : « les journalistes qui disent que la Guinée est une famille, ce sont eux-mêmes qui sont en train de mélanger cette Guinée. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de semer des querelles entre les Guinéens. Il faut qu’on se dise la vérité, au moment où les Guinéens sont en train de vivre paisiblement, les gens cherchent à déstabiliser ce pays. En disant que le président de la République est décédé, c’est une façon de révolter les citoyens.»

Comme si l’on était dans un meeting politique, abordant la suspension de la radio Espace et ses antennes relais, El hadj Sacko dira ceci : « Espace, c’est la radio la plus écoutée en Guinée, mais voilà qu’elle est fermée pour une semaine. Ils taxent les gens de corrompus alors qu’eux-mêmes sont les plus corrompus. On connait les voleurs dans ce pays. Aujourd’hui, les sociétés de téléphonie mobile en Guinée sont en train d’arnaquer les guinéens mais personne n’en parle…»

Plus loin, l’imam menace : « c’est moi imam Sacko qui parle. Quiconque parlera de moi dans une radio, je vais tendre ma main au bon Dieu et il va faire exploser cette radio» avant de se réjouir de la bastonnade des journalistes par des gendarmes. « C’est bien fait pour eux, (Journalistes, NDRL) », a-t-il conclut.