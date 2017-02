Dans une série de décrets publiée cette nuit par la télévision nationale, le président Alpha Condé a procédé à la création de Centres de gestion agréée (CGA) et du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Un autre décret a fixé les statuts de l'Office guinéen des chargeurs. Alors que le taux du minimum vital en vigueur est révisé à la hausse dans un cinquième décret.

Le premier décret indique qu'il est institué des Centres de gestion agréée (CGA) en République de Guinée. L'objet de ces centres est d'apporter une assistance aux petites et moyennes entreprises exerçant une activité sur le territoire national en matière de gestion et de formation dans le domaine financier, comptable, juridique et fiscal. " La mission des CGA doit s'exécuter conformément aux dispositions du présent décret et du cahier des charges arrêté par le ministère du Budget ", précise le décret. L'article 14 de ce premier décret indique que les ministres du Budget, de l'Economie et des Finances, du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, de l'Agriculture, de l'Elevage et des Productions animales et celui du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés de l'exécution du présent décret.

Le deuxième décret porte sur la création, l'attribution, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA). Le siège de ce Comité est fixé à Conakry par le décret.

L'Office guinéen des chargeurs, une société publique, a fait l'objet du troisième décret. Ce décret indique qu'il est créé en Guinée une société publique avec conseil d'administration dénommée Office Guinéen des Chargeurs ( OGC-FP). La société est placée sous la tutelle du ministère en charge des Transports. Ses statuts sont fixés par le présent décret…

Enfin le dernier décret a révisé le taux du minimum vital en vigueur en faveur des faibles pensions. Pour celles-ci, le taux est révisé à la hausse à hauteur du salaire minimum interprofessionnel garantie, qui est de 440 mille francs guinéens.

Décrets transcrits par Tokpanan Doré