Sénégal : le cas Khalifa Sall, un casse tête juridique

Contrairement à l’ancienne présidente d’Argentine Christina Kirchner, qui s’est fait élire au parlement argentin pour obtenir l’immunité parlementaire afin d’échapper aux poursuites judiciaires à son encontre pour la gestion à la tête du pays, le maire de Dakar, au gnouf, lui, est accusé d’avoir détourné l’argent de la mairie, qu’il aurait distribué à des personnes sans nom ni visage. Les autorités sénégalaises pensent que cet argent est allé en partie à ses électeurs, en prélude aux préparations des prochaines échéances présidentielles de 2020 contre Macky Sall. Vrai ou faux, en tout cas le voilà élu député à travers les barreaux. Cela est un caillou dans le soulier de la justice, puisqu’il s’agit ou non de lever l’immunité parlementaire qui doit le couvrir.

Le cas ressemble à une nouvelle donne. On n’a jamais été confronté à un cas semblable en Afrique, qui est une jurisprudence, c’est un fait accompli. La question qui se pose dans ce cas est de savoir si Khalifa Sall peut bénéficier juridiquement de l’immunité dans un cas de délit de droit commun et surtout après-coup, c’est-à-dire si de ce genre de délit peut être couvert par l’immunité, alors qu’au moment de la commission de l’infraction, il n’était pas couvert. Mais il y a autre chose dans le cas spécifique de ce Khalifa : un délit de droit commun coloré de politique, puisqu’on dit aussi que Macky Sall a une peur bleue de la candidature de Kalifa. Donc, la bataille de qualification de ce machin de Khalifa va être rude au prétoire. Les Sénégalais vont faire la leçon au continent dans ce procès et surtout ne pas donner à redire sur un règlement de compte ou de mascarade de procès, puisque le bruit commence à se faire entendre.

Du coup, on n’hésite pas à aller dans des interrogations sur cette immunité parlementaire: les parlements seraient les réceptacles des malfrats et délinquants qui peuvent tout se permettre ? Les parlementaires sont-ils au-dessus de la loi ? Mais encore, et surtout, pourquoi les poursuites pour détournement des fonds de la Mairie de Dakar a commencé et a débuté justement par Khalifa Sall, à moins que les maires qui l’ont précédé n’aient pas du tout plongé le doigt dans le pot de confiture, ce dont douterait fort le plus naïf des observateurs ?

Cette affaire ira jusqu’à son dénouement ? La question reste posée.