SENACIPII à N’Zérékoré: grosse colère du Recteur de l’Université contre ses étudiants

Dans le cadre de la semaine nationale de la citoyenneté (SENACIP), les émissaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Unité nationale ont tenu jeudi 2 novembre une conférence-débat portant sur le thème : « le citoyen dans la construction de la nation ». C’est l’université de N’Zérékoré qui a servi de cadre à cette réunion. Dans son exposé, le conférencier N’Famara Camara, directeur national des Droits de l’homme a largement épluché les concepts tels que celui de la nation, le vivre ensemble ou encore le civisme.

Si la partie consacrée à l’exposé s’est bien déroulée, ce ne fut tout de même pas le cas lors de la deuxième partie ou la phase questions-réponses. Cette séance où les étudiants avaient la latitude de poser des questions s’est transformée en ‘’comédie’’ tellement que ces derniers étaient incohérents dans les questions et toutes les interventions ou presque étaient truffées de fautes que même les élèves du primaire ne pourraient se permettre. Dans la salle, chaque question posée par des étudiants suscitait des réactions au niveau du public et surtout chez les invités.

C’est le chef bureau du haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme qui fut le premier à réagir. « Si vous avez constaté comme moi, il y a beaucoup d’étudiants qui sont dans cette salle et qui n’ont pas le niveau. Quand quelqu’un pose une question on le sent directement. Il faudrait que les jeunes acceptent de se former. Comment on peut prétendre remplacer les vieux si nous-mêmes ne sommes pas bien formés », a fait savoir en substance, Chanel Kavabuschi.

La honte n’était pas seulement que chez les invités, le Recteur de l’université Dr Ousmane Wora Diallo n’a pas aussi manqué de prendre le micro pour s’adresser aux étudiants en ces termes : « c’est très décevant de savoir qu’à l’université, il y a des gens qui ne peuvent pas s’exprimer correctement et que d’autres mêmes ne connaissent pas leurs départements. C’est grave et choquant. Vous posez des questions qu’on ne peut même pas comprendre. Mais ce n’est pas ici seulement, c’est partout dans le pays », dira le Recteur, l’air dépité.

Poursuivant, Dr Wora Diallo assène : « notre système éducatif est confronté à de vrais problèmes et tant que l’éducation ne marche pas, il n’y aura pas de développement. Tout le monde a démissionné dans l’éducation des enfants et la morale a disparu. Votre travail doit être la lecture et toujours la lecture. Nous les enseignants, nous avons honte aujourd’hui parce que dans toutes les universités, les étudiants ne parlent plus français. Ce n’est pas la faute de l’université, mais nous avons notre partition à jouer. Ce ne sont pas nous qui avions créé la base. Ils sont passés par le préscolaire, le primaire, le collège, le lycée avant d’être là. Les gens ne lisent plus. Nous avons tout fait pour équiper la bibliothèque mais le taux de fréquentation est faible. Par jour, il n’y a que deux étudiants qui y vont. »