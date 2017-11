SENACIP : pourquoi ce brusque coup d’arrêt ?

La clôture de la semaine de la citoyenneté et du civisme (SENACIP) ressemble à un coup d’estoc définitif. Certains n’hésitent pas à faire le lien entre les clabaudages nourris de la presse nationale au sujet de la tenue de cette semaine du civisme, son tabassage par les pandores et, le bouquet, le pied de nez du président au ministre de l’Unité et la Citoyenneté, Gassama Diaby qui a pris la mouche pour décréter illico presto qu’il n’y aura pas la prochaine, l’année prochaine. Adieu citoyenneté et civisme, mais ces deux ont foutu le camp il y a longtemps.

Les coups de colère plus ou moins justifiés:

La presse rossée à tort sur un faux avis, puisqu’il faut le redire, Gangan FM n’avait rien dit de ce que les autorités lui avaient reproché. S’il y a eu des blessés et des dégâts matériels, cela sera aux dépens de la justice qui vient de prendre un sacré coup de discrédit et de ceux qui l’ont saisie. La colère de la presse est justifiée.

Cependant, il faudrait également dire aux confrères d’éviter les sujets de secret-défense, si elle n’est pas officielle. D’ailleurs, officiellement, on n’en parle même pas…

Le coup de colère des autorités est aussi légitime, mais c’est sa légalité qui est en question. Il faudrait avoir une hauteur de vue pour comprendre qu’il est coincé et sans le sou, il ne s’agit pas de revenir sur les différentes gabegies, mais sur le vrai motif de la colère de l’instant. Donc sans le sou, la presse lui a forcé la bourse tout en crachant sur le peu qu’il consenti comme effort pour cette semaine de la citoyenneté et en prime, la mauvaise rumeur de la mort du président… les effets conjugués ont fait le reste. La Guinée est en régression démocratique. Tout ce que les uns et les autres ont contribué à édifier s’est écroulé comme un château de cartes.

Le coup de colère de Gassama Diaby : il n’a pas eu le budget demandé mais le peu d’intérêt du gouvernement ont été pour quelque chose dans sa colère, mais le discours qu’il avait préparé n’a pas été prononcé parce que Alpha n’a fait qu’un coup de vent dans la salle. Que contient-il ?

La SENACIP est-elle opportune ou sans vision ? Sans ambages, il faut dire non. Le temps est mal choisi, la cible, aussi. On se demande si les bâtiments ministériels avaient eu leur coup de toilettage lors du 2 octobre et si les cérémonies de montée er de descente des couleurs étaient respectées, si les environs des bâtiments administratifs sont assainis. C’est la moindre des choses, l’exemple doit venir du sommet.

Hormis tout cela, il faut dire que parler de la citoyenneté dans une situation chaotique qui est celle de la Guinée, actuellement, c’est fermer les yeux sur tous les remous sociaux dans les zones minières, c’est sans aucune considération pour les conditions de vie d’une grande partie de la population qui vit du jour au jour. C’est aussi et surtout faire fi des surenchères politiques, quand des jeunes sont manipulés et instrumentalisés en vue des prochaines joutes électorales.

Sans Vérité et réconciliation nationale, SENACIP n’est qu’une gageure. Il faut remettre les nerfs au congélateur, de part et d’autre.