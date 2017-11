SENACIP: l’intégralité du discours de Gassama Diaby (vidéo)

Au lancement de la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP), le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté Khalifa Gassama Diaby, l’initiateur même de l’évènement, a tenu à rappeler que l’objectif n’est pas d’inventer le citoyen en une semaine. Mais, le but est plutôt de rappeler à chaque guinéen, à l’Etat et aux formations politiques, l’exigence du civisme, l’impératif d’égalité, de liberté, du civisme et de solidarité.

Durant cette semaine, a indiqué Khalifa Gassama Diaby, le citoyen sera au centre des débats à Conakry et dans les 33 préfectures du pays. Il sera question de parler surtout de ses droits et de ses devoirs à travers des questionnements comme qui est citoyen, quel est son rôle. La SENACIP, a assuré Gassama Diaby, va aider les Guinéens à se questionner sur leur incapacité à dialoguer sereinement, à poser les débats nationaux sans violence, ni haine. Suivez plutôt l’intégralité de son discours à travers cette vidéo.

Lire vidéo: