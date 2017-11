SENACIP: la citoyenneté s’invite au lycée 2 octobre et l’école primaire de Taouyah

La Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix en était à sa 3eme journée hier vendredi 03 novembre 2017. La démarche vise à inculquer les droits et les devoirs civiques dans la mentalité des guineens. Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Karifa Gassama Diaby multiplie les rencontres dans les établissements scolaires de la capitale vendredi, 3 Octobre, c’est le lycée du 2 octobre de la commune de Kaloum qui avait à l’honneur d’accueillir une conférence débat dans l’amphithéâtre de l’établissement autour des thèmes: « Rôle et mission de la Police » et « l’éducation à la citoyenneté ». Elle a connu la présence du conseiller chargé des questions pédagogiques au ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et l’Alphabétisation, M. Sény Sylla, du proviseur dudit lycée, Mahmoud Diallo, du coordinateur nationale de la police de proximité, le Commissaire Mohamed Cissé, des partenaires des élèves.

Le proviseur de lycée du 2 octobre, Mahmoud Diallo a, sous l’ovation des élèves, remercié les organisateurs pour leur engagement et détermination d’avoir cette innovation qui consiste à non seulement à enseigner les populations à l’esprit civique mais aussi au rapprochement des civils aux corps habillés précisément des élèves qui avaient du mal à conjuguer les mêmes verbes que les militaires particulièrement les policiers.

Une intervention qui fût appuyé par le coordinateur national de la police de proximité, le Commissaire, Mohamed Cissé qui a, au nom de son Ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, na pas tari d’éloges à l’endroit des initiateurs de la SENACIP qui est à sa deuxième édition et qui, selon lui, commence déjà à porter ses fruits grâce à de multiples sensibilisations mises en place par ce département sur toute l’étendue du territoire national. Pour l’orateur, ces deux thèmes sont d’une porté de grande taille, car, elle participe activement à la résolution de plusieurs maux dont souffre la Guinée qui sont entre autres la paix, le respect réciproque et le respect du devoir civique. C’est pour cette raison qu’il a, à l’occasion de cette rencontre, exhorté les élèves et la police de proximité au respect réciproque devant permettre à tout un chacun de connaître ses limites.

Au nom de son département, le conseiller chargé des questions pédagogiques au Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, M. Sény Sylla a, noté que la question de citoyenneté concerne tous les guinéens. Puisque dit-il, il contribue à l’ouverture de l’esprit sur le monde extérieur basé sur le principe d’égalité et du respect des droits et des devoirs. Des pratiques qui participent positivement au développement d’une nation, qui d’ailleurs est l’objectif principal du gouvernement.

Ecole primaire de Taouya

A la fin de la journée du 3 octobre, le Ministre Karifa Gassama Diaby s’est rendu à l’école primaire de Taouya dans la commune de Kaloum à Conakry pour s’enquérir l’engouement de l’évènement. La délégation a été accueillie dans l’allégresse par un bain de foule composée d’élèves et de certains membres de la commission d’organisation sans occulter les responsables de l’école.

Par ailleurs, M. Diaby les a invités à des conduites correctes de la maison au milieu scolaire mais aussi au sein de la société. Car, pour lui, les enfants constituent la relève de demain. Et pour assurer cette relève, il faut mettre en place des mécanismes de l’éducation, du respect strict des questions de citoyenneté, de la paix et ses corollaires qui peuvent être le soubassement du développement de notre pays.

A noter que compte tenue du calendrier charge, le Ministre Gassama n’a pas pu se rendre au lycee 2 Octobre pour la conference.

Aguipel