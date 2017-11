SENACIP IV N’Zérékoré : le directeur national des Droits de l’Homme à la rencontre des jeunes

Dans le but de véhiculer le message de son département et surtout sensibiliser les jeunes sur les notions de civisme et du vivre ensemble à l’occasion de la quatrième journée de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) 2017, le Directeur national des droits de l’Homme et de la citoyenneté, N’Famara ‘’Jean Petit’’ Camara s’est rendu ce samedi 4 novembre, dans plusieurs points de regroupement des jeunes de N’Zérékoré notamment les café-bars.

Du quartier commercial en passant par Dorota, Nyen jusqu’à Bellevue, l’émissaire du ministre Gassama Diaby a expliqué aux jeunes les comportements d’un bon citoyen et la nécessité de vivre ensemble malgré les divergences linguistiques, ethniques, religieuses… M. Camara tenu aussi à faire certaines précisions sur les notions de citoyenneté et de civisme.

«Les non-avertis disent souvent la citoyenneté et le civisme. Il n’y a pas de citoyenneté et de civisme. Le civisme, la solidarité et les civilités sont les trois éléments de la citoyenneté », a-t-il expliqué aux jeunes.

Pour le Directeur national des droits de l’homme et la citoyenneté, le civisme consiste tout simplement à respecter les lois établies dans la société. C’est pourquoi, face à la recrudescence des vindictes populaires dans cette ville, il a invité les uns et les autres à ne jamais se rendre justice.

« Force doit rester à la loi puisque nous avons opté pour la démocratie. Même celui que vous croyez être voleur ou bandit a un droit qu’il faut absolument respecter. Les juridictions sont là pour cette raison, mais ce n’est pas à vous-mêmes de vous rendre justice. Parce que lorsque vous tuez un présumé voleur ou bandit, vous aurez commis un crime et la loi dit que vous devez être poursuivi. Donc, je vous demande de faire confiance à la justice et adopter de bons comportements », a conseillé N’Famara Camara.

Après le tour des différents quartiers, le coordinateur de la SENACIP pour la zone de N’Zérékoré s’est rendu au centre régional de paix où il a animé un panel sur le thème : « La citoyenneté, facteur indispensable de paix durable dans la région de N’Zérékoré ». C’était en présence des représentants de différentes composantes socioprofessionnelles de la ville.

Il faut rappeler que la deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix prendra fin le 08 novembre prochain sur toute l’étendue du territoire national.