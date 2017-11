SENACIP 2017 ou le grand piège : La grosse colère de Gassama Diaby

De quatre choses, l’une. Soit, le ministre le plus populaire du gouvernement, Gassama Diaby, a été piégé. Soit, la Semaine nationale de la Citoyenneté et de la paix (SENACIP) est le cadet des soucis du pouvoir. Soit, il n’a pas graissé certains caciques. Soit enfin, on ne veut pas que la seconde édition soit plus éclatante que la première. Dans tous les cas, cela ressemblerait au sabotage.

Tel est le constat de Guinéenews, au terme de la sixième et dernière journée de la SENACIP. Les signes annonciateurs sont là. Tenez, l’argentier du pays n’a pas décaissé, par exemple, l’entièreté du budget, alors que l’organisateur en a fait la demande un an auparavant. Et il l’a rappelé lors de la loi de finances rectificative. Il a fallu attendre la veille de l’évènement pour décaisser la moitié.

Deuxième couac, en pleine SENACIP, il y a eu ce bras de fer entre les médias privés et les autorités, avec les interpellations des journalistes de Gangan FM, la suspension d’Espace FM et l’avertissement d’Evasion FM. En conséquence, les médias privés, en affront avec la HAC, la gendarmerie et le pouvoir central, n’ont pas pu appuyer le ministère de l’unité nationale, comme ils l’ont fait l’année dernière. La preuve, le jour de la clôture de la SENACIP coïncide à la marche de colère de la presse privée.

Dernier couac, et non des moindres, contrairement à la première édition, le chef de l’État n’a pas eu le temps de prendre part, ni à l’ouverture, ni à la cérémonie de clôture. Il a un calendrier chargé, c’est possible. Pourtant, hier, il avait présidé les états généraux de la circulation routière au palais.

Et quand c’est comme ça, il ne faut pas s’étonner que la SENACIP s’arrête à la deuxième édition en Guinée, alors qu’au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, elle est à sa quinzième édition. Dans son discours de clôture, Gassama Diaby a fait une annonce dans ce sens.

« Je voudrais ici saluer la présence massive des diplomates et des représentants des institutions internationales. Je voudrais qu’ils reçoivent l’expression de toute ma gratitude et de ma reconnaissance. J’avais prévu un discours, mais je ne pourrais pas le tenir parce que ni le Chef de l’État, ni les membres du Gouvernement ne sont là.

Je voudrai simplement exprimer ceci et je vais faire très court. J’ai voulu servir ce pays, mon pays, ma nation. Je peux ici sans l’ombre d’aucun doute exprimer avec une très grande sérénité que pour moi l’aventure de la SENACIP s’arrête à cette deuxième année. Je n’organiserai pas la troisième édition. J’ai servi mon pays et je l’ai servi loyalement, honnêtement avec mon cœur, mon sang, mon honneur. Je suis fier d’être guinéen, j’annonce que la troisième édition je ne l’organiserai pas ».