SENACIP 2017 : Invitation à la clôture de la deuxième édition ce mardi (Communiqué)

Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté remercie les citoyennes et citoyens de la République de Guinée pour leur mobilisation effective pendant toute la durée de la deuxième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) ; il informe que la cérémonie de clôture aura lieu le Mardi 07 Novembre 2017 dans la salle des congrès du Palais du Peuple à 10 heures.

Cette cérémonie sera Présidée par son Excellence, le Professeur Alpha CONDE Président de la République Chef de l’Etat.

Le Ministre invite à cette cérémonie de clôture de la semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) :

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines ;

Le Chef de file de l’Opposition ;

Le Haut Représentant du Chef de l’Etat

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République ;

Les Membres du Cabinet du Premier Ministre ;

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;

Mesdames et Messieurs les Membres des Institutions Républicaines : (Assemblée Nationale, Cour Suprême, Conseil Economique et Social, Cour Constitutionnelle, Cour des Comptes, Haute Autorité de la Communication, Institution Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, Commission Electorale Nationale Indépendante) ;

Leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatiques et Consulaires,

Les Représentants des Organisations Internationales accréditées en Guinée ;

Les Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet des Départements Ministériels ;

Le Chef d’Etat-major Général des Armées et ses Adjoints ;

Le Directeur de Cabinet du Ministère de la Défense Nationale ;

Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale ;

Les Directeurs Généraux de la Police et des Douanes ;

Le Gouverneur de la Ville de Conakry ;

Les Présidents des Délégations Spéciales des Cinq (5) Communes de Conakry ;

Les Conseillers Communaux ;

Les Chefs des Quartiers ;

Les Représentants des Organisations de la Société Civile ;

Les Fondateurs et Directeurs des Ecoles Publiques et Privées ;

Les Représentants des Organisations Syndicales et Patronats de Guinée ;

Les Partis Politiques de la Mouvance, de l’Opposition, et du Centre ; Les Religieux

Les Quatre (4) Coordinations Nationales ;

Les Citoyennes et Citoyens des Cinq (5) Communes de la ville de Conakry.

Le Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté et l’ensemble des membres du Comité National d’organisation saisissent cette occasion, pour renouveler à son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE qui a bien voulu institué en République de Guinée la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) les assurances de sa Haute considération.

DIABY Khalifa Gassama