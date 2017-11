SENACIP 2017 : débat universitaire axé sur les symboles de la République

Une semaine après la fin de la semaine nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP), une conférence-débat a été organisée, hier vendredi à Lambanyi, pour les sensibiliser les étudiants de l’Université Mahatma Gandhi autour de la « citoyenneté et du respect des symboles de la République’’.

Dans son discours, le recteur de l’université, Dr Facinet Condé, s’est réjoui des 20 milliards de dollars mobilisés à Paris pour financer le Plan national du développement économique et social (PNDES), allant de 2016 à 2020.

« La bonne nouvelle, ce matin, pour la Guinée, c’est que la forte délégation guinéenne qui est à Paris a fait une belle moisson. On s’attendait à 4,5 milliards de dollars, pour financer notre prochain PNDES, mais nous avons eu vingt milliards. Je préviens donc, aucun développement n’est possible sans l’amour de la patrie. Et qui parle de l’amour de la patrie, parle du respect des symboles de la République. Les économistes savent de quoi il s’agit », a-t-il entamé.

« Combien parmi nous ne savent pas chanter correctement l’hymne national ? Combien parmi nous ne savent pas notre devise », s’est-il interrogé.

Organisateur de l’évènement, Aboubacar Diallo, journaliste dans l’émission « Les Grandes Gueules » d’Espace FM, a expliqué pourquoi sa structure, Wassolon Agency, a jugé utile de sensibiliser les étudiants.

« Aujourd’hui, nombreux sont nos jeunes qui ignorent les symboles de la République. C’est pourquoi, nous avons estimé qu’il est important de faire face à cette jeunesse, qui incarne l’avenir de notre pays pour leur faire approprier des éléments distinctifs de notre État », a-t-il expliqué. « Comment peut-on construire une nation, si on ne peut pas à cerner les éléments fondateurs de notre Etat », s’est-il interrogé.

Représentant le ministre de l’unité nationale, Gassama Diaby, le directeur national de la promotion des droits de l’homme et des libertés publiques, N’Famara Camara a laissé entendre que son département à lui seul ne peut pas résoudre la problématique de la citoyenneté.

« Chaque fois que nous avons un partenaire, une entité qui contribue à la promotion de la citoyenneté, nous sommes preneurs. Il faudrait que tout le monde se lève pour faire bouger les lignes », a-t-il rajouté.

Mais, renchérit-il, le citoyen ne se décrète pas, plutôt il se désire. « En un jour, c’est impossible. En un mois, c’est impossible. En un an, c’est impossible. En dix ans, on arrive à quelques changements. Parce qu’il s’agit d’un changement psychologique. Or, la loi ne prévoit pas cela. La semaine de la citoyenneté, c’est juste pour réveiller les citoyens. Le changement peut venir d’en haut ou d’en bas ».

Dans sa conférence, le juriste, Mamady 3 Kaba a énumère des symboles de la République. Il s’agit des armoiries de la République, de l’hymne national, du drapeau tricolore, de la devise, ainsi que la monnaie.

‘’Les symboles de la République sont des éléments distinctifs de la nation dont on entend parler mais sans savoir réellement de quoi il s’agit. Il fallait expliquer cela aux étudiants. Ces symboles représentent la nation, l’État vis-à-vis desquels nous devons un respect ».