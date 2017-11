SENACIP : 100 jeunes leaders en sensibilisation dans les quartiers à Boké.

Les activités de cette deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) restent marquées à Bokė, par la sensibilisation, des populations dans les différents quartiers et autres lieux public de la Commune urbaine de Boké.

Depuis le lancement officiel de la 2eme édition de la SENACIP à Boké, plusieurs activités sont menées par la commission d’organisation à travers des stratégies de communication en vue d’atteindre toutes les couches sociales de Kakandé.

En plus des conférences- débats et des tables rondes radiophoniques, une centaine de jeunes leaders issus des associations de jeunesses, sont déployés dans les quartiers de Boké pour transmettre des messages de paix et civisme aux populations, dans les marchés, salons de coutures, gares routières et des concessions familiales.

« Nous venons du quartier Kadiguira où nous avons sensibilisé les populations sur des actes citoyens. Nous leur avons demandé d’être solidaires, d’éviter l’ethnocentrisme et surtout de rendre propre leurs quartiers », a indiqué Mariama Soumah, une jeune femme femme leader que nous avons rencontré sur le terrain.

Ce Lundi 6 Novembre, deuxième journée de cette activité dénommée immersion dans les quartiers, le délégué du ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté à Bokė, Alpha Oumar Balde, s’est dit satisfait des efforts fournis sur le terrain et de l’implication des autorités locales (gouverneur, préfet, maire et chefs de quartiers). Pour lui, cette deuxième édition de la SENACIP est un succès à Bokė.

« J’avoue que c’est une réussite à Bokė, car tout le monde est mobilisé. Et les gens ont posé des actes citoyens », a remarqué M. Baldé.

Deux table rondes axées sur « Mines et Communautés » ont été également réalisées et diffusées sur les ondes de la Radio rurale de Bokė.

Dans la matinée de ce lundi , 6ème journée de cette SENACIP des jeunes caravaniers se sont invités dans les activités. Ils ont eux aussi, sensibilisé les populations sur le droit des citoyens et devoir de l’Etat.