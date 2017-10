Semaine du Soldat guinéen : voici le discours de lancement du ministre de la Défense nationale

Mesdames et Messieurs,

Il y a moins d’un mois, le Peuple glorieux de Guinée fêtait avec enthousiasme le 59ème anniversaire de son accession à l’indépendance nationale. Le 1er novembre prochain il poursuivra cette fête de la liberté avec l’anniversaire de sa vaillante armée.

Un anniversaire n’est pas seulement un temps de réjouissance. Bien plus, il constitue un moment de méditation au cours duquel nous devons faire une rétrospective de notre mission, regarder le présent avec un œil critique, susceptible de nous permettre d’envisager l’avenir avec l’ambition d’atteindre plus facilement les nouveaux objectifs.

La semaine qui précède cette date historique du 1er novembre, que nous appelons désormais « La semaine du soldat », mettra l’Armée Guinéenne sous les projecteurs des medias publics et privés, pour offrir l’opportunité au Peuple de Guinée de communier avec elle.

Pendant une semaine, il sera question de passer en revue les acquis de l’Armée, vus sous le prisme de la Réforme du Secteur de Sécurité, initiée par le Président de la République, le Chef de l’Etat et Chef des Armées le Pr Alpha CONDE.

L’Armée de demain que nous ambitionnons doit être le produit de cette passionnante Réforme qui amènera le pays, à disposer d’une armée véritablement républicaine, redimensionnée, mieux aguerrie, mieux équipée et capable de relever les défis sécuritaires du monde contemporain.

Officiers, sous officiers et militaires du rang;

Je voudrais au cours de la présente adresse, faire l’économie d’un bilan de l’Armée Guinéenne, qui ferait double usage avec la semaine du soldat que j’ai l’honneur de lancer. Les cadres qui en sont chargés le feront tout au long de cette semaine qui commence dès à présent.

Cependant, comment parler de l’Armée Guinéenne sans évoquer avec une profonde gratitude, ses pères fondateurs. Ceux dont la bravoure et le mérite auront permis de bâtir les fondements de la sauvegarde de notre souveraineté reconquise le 02 octobre 1958.

Nos pensées pieuses vont à l’endroit de nos braves héros et guerriers qui ont vaillamment résisté à la pénétration coloniale et ont payé de leurs vies la volonté de l’Afrique de demeurer libre et digne.

C’est sur leur courage et leur sens de l’honneur que les pères fondateurs ont construit le socle de l’Armée Guinéenne qui a vite conquis ses lettres de noblesse en prenant victorieusement part aux combats pour la décolonisation du continent africain.

Cet hommage va également à tous nos nombreux martyrs qui, depuis 1958, sont tombés sur les champs de bataille à l’intérieur comme à l’extérieur. La Nation se souviendra toujours du sang qu’ils ont versé en sacrifice du rayonnement du Peuple de Guinée.

C’est le lieu de rappeler que l’Armée Guinéenne continue à participer aux opérations internationales de maintien de la paix. C’est pourquoi, un troisième bataillon a été préparé et projeté au sein de la MINUSMA à Kidal au Mali, en remplacement de Gangan 2.

Officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

La fête du 1er novembre 2017 est la vôtre ! La semaine du soldat est également la vôtre !

Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des Armées et à mon nom personnel, je vous adresse mes souhaits de merveilleuse fête. A vous, tous mes remerciements pour les services rendus à la Nation avec loyauté et dévouement, malgré les difficultés conjoncturelles auxquelles le pays est confronté.

Je vous exhorte à davantage de dynamisme dans votre noble mission de défense de l’intégrité territoriale, de préservation de la paix et de la stabilité.

Il en sera de même de votre participation au développement de notre pays à travers des actions civilo-militaires de grande portée socio-économique à l’image de l’assainissement de nos villes, de la réalisation des infrastructures et la production agricole.

Enfin, j’en profite pour vous transmettre les sincères félicitations du Chef de l’Etat, Chef des armées pour la discipline dont vous faites preuve dans la défense de la patrie.

C’est sur cette note de félicitations que je déclare ouverte la semaine du soldat au compte du 59ème anniversaire de la création de la glorieuse Armée Guinéenne.

Joyeux anniversaire à toutes et à tous.

Je vous remercie !

Lire vidéo

https://youtu.be/inwl9drOwMo