Semaine de la Citoyenneté ou le come-back de Gassama Diaby pour sauver la Nation en danger

Après la première édition, qui fut un succès, à la fois politique et médiatique, le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté veut sauver les acquis, en lançant du 1er au 7 novembre prochain sur l’ensemble du territoire national, la deuxième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP).

Un évènement, qui pourrait faire changer les mentalités jusqu’à l’émergence d’un guinéen nouveau, pour peu que l’initiateur, Kalifa Gassama Diaby, sous l’appui du Chef de l’Etat, Alpha Condé, soit, effectivement, accompagné, concrètement et non du bout des lèvres.

Contrairement à 2016, cette année, le thème retenu est : « le citoyen dans la construction de la nation » et le slogan : « Un peuple, une volonté, une Nation ». Une thématique qui vaut son pesant d’or en Guinée. La preuve éloquente, ce sont les émeutes de Boké. Un exemple dans mille en Guinée. A Boké, à cause du manque d’eau, d’électricité et d’emploi, des besoins légitimes, certes, des citoyens ont tenté de déboulonner les rails du train minéralier, vandalisé des édifices publics, incendié des véhicules de la sécurité. En représailles, la sécurité a tiré et tué. De l’incivisme notoire.

Dès lors, parler de la citoyenneté, c’est d’abord poser la question de la Nation, de son exigence et de sa vitalité, c’est aussi s’interroger sur le système démocratique, sur son essence et sur son fonctionnement, c’est aborder la problématique des droits, des libertés et des devoirs du citoyen dans son rapport avec l’Etat. C’est enfin bannir le communautarisme, l’éthnocentrisme, l’incivisme et la violence.

Temps forts de la SENACIP

Comme on le voit, le ministre Gassama Diaby a été bien inspiré en organisant cet évènement puisqu’il vise à consolider la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la culture de la paix, du civisme et de la tolérance et à inculquer le savoir-vivre, le respect réciproque, le respect des lois, des institutions, des libertés et des citoyens. Autant de valeurs cardinales, qui ont foutu le camp en Guinée, par la faute de chacun et de tous.

C’est dans la perspective de renverser cette fâcheuse tendance, que le ministère de l’Unité nationale a cru bon d’élaborer un agenda. Après le lancement officiel de l’évènement partout en Guinée, plus de 150 conférences-débats sont prévues dans les écoles et universités, suivie de la synergie des radios, de l’immersion de 5 000 bénévoles dans les quartiers. Parallèlement, des journées de prières, des journées porte-ouvertes, le baptême des places publiques sont aussi envisagées. Sans oublier le regroupement des acteurs locaux pour poser des actes citoyens, le repas de la nation et la remise des prix.

Tous les corps sont intéressés et seront impliqués dans les activités, conférences et sensibilisation, notamment les experts, les juristes, les sociologues, les syndicats, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, les jeunes, les étudiants…

Au total, cinquante cadres du ministère de la citoyenneté seront déployés, 950 acteurs locaux seront mobilisés à la célébration, 5 000 volontaires seront mobilisés pour trois jours d’immersion, 43 conférences sont prévus dans les grands lycées, universités et instituts d’enseignement du pays, 68 cérémonies de lancement et de clôture, une journée consacrée à l’acte citoyen, 38 places publiques seront baptisées.

La caution morale du Cardinal Sarah

Comme on le voit, la SENACIP est une véritable structure inclusive et participative puisque composée de quatorze ministères, d’un représentant de la primature, des délégués des trois associations professionnelles de presse, de sept plate- formes les plus représentatives de la société civile et des ONG de défense des droits de l’homme. Donc, personne ne peut crier à l’exclusion de la base au sommet.

La bonne nouvelle d’ailleurs, c’est que le Cardinal Robert Sarah a apporté son soutien au projet de la SENACIP. Lors d’un entretien avec le ministre Gassama Diaby, le cardinal a, d’abord, félicité celui- ci pour son travail et son engagement véridique pour la défense des droits et libertés des citoyens, la paix, la justice et le respect de la dignité humaine. Ensuite, il lui a conseillé de continuer la lutte sans se décourager.

« L’éducation, la promotion des valeurs que vous défendez, c’est la patience, le courage, le temps et les vertus de répétition, il faut continuer monsieur le ministre cela portera ses fruits petit à petit, et vous le verrez un jour », a encore rajouté le leader religieux à l’intention de l’ancien ministre des droits de l’homme et de la Citoyenneté.

Sept innovations majeures

La vulgarisation de l’évènement en simultané par les nouvelles technologies, la mise en place des tentes avec une sonorisation, la formation au préalable des acteurs principaux dans l’organisation, la création de deux prix, l’envoi des émissaires sur l’ensemble du pays pour collecter des messages ou assurer les préparatifs.

En conclusion, à moins de deux mois de l’évènement, le ministre Gassama Diaby, connu par sa constance, apprécié pour son franc parler et adulé pour sa ténacité, reste, profondément, convaincu que la bataille pour le civisme, la construction nationale fondée sur la liberté , l’égalité et la justice, sont déterminantes pour l’avenir de la Guinée.

C’est pourquoi, à l’allure où vont les préparatifs, une chose est certaine, si tous les acteurs (étatiques, administration locale, société civile, acteurs sociaux et religieux) s’y impliquent honnêtement, la seconde édition de la SENACIP, serait sans nul doute un très grand succès et utile au pays et aux guinéens, tant le projet est important et utile pour l’ancrage progressif des valeurs du civisme dans la société guinéenne.

Une réponse cinglante enfin à tous ceux qui prédisaient, à tort ou à raison, qu’après le ministère des droits de l’homme, l’homme ne pourrait pas rebondir. Et c’est le contraire.