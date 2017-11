Semaine de la Citoyenneté : des jeunes volontaires en formation à Kouroussa

Ce vendredi 03 novembre 2017, au compte de la deuxième journée de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP), une vingtaine de jeunes de Kouroussa ont pris part, à la Mairie de Kouroussa, à une rencontre de formation, de sensibilisation et d’orientation sur l’impact et les avantages de la célébration de la SENACIP. C’était en présence des représentants des différentes associations de jeunes.

C’est le délégué du ministère de l’unité nationale, Cheick Sanoussy Camara, qui a présidé cette rencontre avec les jeunes. L’objectif principal est la formation et l’orientation des jeunes volontaires pour la sensibilisation, tout en expliquant les enjeux de la citoyenneté et de la paix aux populations à la base. Ces jeunes volontaires auront pour mission de sensibiliser la population dans la langue territoire.

En d’autres termes, ils feront une campagne de porte-à-porte dans les quartiers et lieux publics. « J’ai été mandaté par le ministère de l’unité nationales et de la citoyenneté pour célébrer la deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté, normalement la deuxième journée devrait être une conférence-débat mais, pour des raisons techniques, la conférence se tiendra finalement le samedi au lycée de Kouroussa. Les jeunes volontaires qui ont suivi cette formation, à leur tour, vont sensibiliser les autres jeunes dans les quartiers et les places publiques, les cafés bars, les salons de coiffure, le marché, les garages », a-t-il encore martelé.