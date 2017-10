Semaine de la Citoyenneté 2017 : qui veut saboter la deuxième édition ?

Au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) est à sa treizième édition, alors qu’en Guinée, on peine à organiser la deuxième. Tenez, à peine lancée, on veut jeter le bébé et l’eau du bain.

Pour preuve ? A moins de dix jours de la deuxième édition de la SENACIP, le ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté n’a toujours pas reçu un franc pour organiser son évènement dans les 33 villes du pays, les cinq communes de Conakry et les différentes ambassades à l’étranger.

Et pourtant, comme en 2016, les guinéens l’attendent avec engouement et mobilisation.

Dans la cité, l’opinion s’interroge. La SENACIP aura-t-elle lieu ou pas ? Gassama Diaby est-il piégé ou victime de sabotage ? Ou le retard de décaissement des fonds est-il lié à la lourdeur du circuit financier ou à des manœuvres malveillantes ? Ou enfin peut-il organiser un évènement qui fait consensus aussi bien au niveau de tous les partis politiques, de la société civile et de la population et qui est de dimension nationale, avec un budget limité et décaissé en retard ?

En attendant d’en savoir plus, il est difficile de répondre à toutes ces questions à l’affirmative. Cependant, une chose est certaine. On ne peut pas reprocher au ministre d’avoir péché dans les préparatifs. La preuve : d’après nos enquêtes au niveau des départements économiques, depuis octobre 2016, Gassama Diaby avait entamé des démarches pour une éventuelle inscription dans son budget d’une ligne pour l’organisation de la SENACIP, conformément à la loi. Mais sans succès.

En juillet également lors de l’adoption de la loi de finances rectificative, il en avait fait la relance, en vain. Le 15 septembre dernier enfin, son projet avait été validé par le conseil des ministres. Mais plus d’un mois après, le ministère n’a toujours pas à sa disposition le peu de budget qui lui a été accordé pour l’organisation de cet évènement tant attendu, avec une thématique cruciale pour le pays, la construction d’une nation et la culture du civisme.

Mais, toujours est-il qu’à dix jours de l’évènement les cadres du ministère ne savent plus où donner de la tête. Ils sont partagés entre l’incompréhension, la colère et la déception.

D’un côté, il y a ceux qui pensent que leur chef de département est mal traité comme toujours, victime de manœuvre et de jalousie « On nous fait tout ça parce que nous leur avons habitués à tout faire avec les moyens de bord sans rechigner. Heureusement, notre ministre finit toujours, à cause de sa bonne foi et de son patriotisme, par réussir par la grâce de Dieu. Mais trop c’est trop, on nous a fait la même chose en 2016. Cette année encore, ils récidivent. Donc, il ne doit pas le faire. Son patriotisme et ses convictions sont devenus son défaut dans ce pays. Les guinéens peuvent vraiment méchants. Le faire souffrir comme ça, c’est injuste ».

De l’autre côté, il y a ceux qui pensent, et c’est d’ailleurs la majorité, que le ministre de la citoyenneté doit honorer sa parole, à continuer son engagement à partir du moment où il en a fait la promesse. Et de toute façon c’est le sens de son combat. C’est un homme de conviction.

Ce camp soutient que c’est un défi lancé à leur ministère et surtout au ministre. Pour le peuple et son honneur, il devrait le faire malgré tout et il va le réussir. C’est un combattant et il a la confiance des guinéens, y compris de tous les partis politiques.

« Son honnêteté et son patriotisme seront sa bénédiction comme toujours. Le peuple de Guinée va le soutenir. C’est injuste ce qu’on nous fait subir, mais c’est un combattant, il doit le faire et réussir. Surtout qu’il l’a dit, quoiqu’il arrive, même sans budget, il fera la deuxième édition de la SENACIP pour la Guinée et le peuple de Guinée ».

Cependant, ce qui est réconfortant, c’est l’engagement des deux camps derrière leur ministre. Ils sont tous d’accord sur le fait que ce qu’on leur fait subir est injuste et incompréhensible. Cela ne fait l’objet d’aucun doute, il s’agit d’un sabotage, des manœuvres pour empêcher le ministre de réussir un évènement qui a le soutien populaire. Un des rares évènements du pays, qui est à la fois non partisan et non politicien.

Pour un observateur de la vie nationale » Le ministre Gassama est politiquement et moralement un élément essentiel du système Alpha. Comme on le dit c’est sa caution morale. C’est un homme intègre et honnête, qui a des convictions fortes et qui se bat malgré toutes les difficultés qu’il rencontre, comme un patriote, pour la paix et la démocratie dans notre pays. Donc le Président tient à lui »

Interrogé, un cadre proche du palais relativise. « Je suis persuadé que le Président de la république n’est pas au courant des difficultés rencontrées et des manœuvre subies par son ministre. Sinon, il aurait débloqué la situation, rapidement et fermement. Le Président à grande confiance à ce ministre qui est un jeune homme très sérieux et travailleur », dit-il.

« Personnellement, tout le pays a intérêt à ce que cet évènement se passe bien, tout le monde a vu le succès de la première édition. Alors, si on sabote les efforts du Ministre parce que la tête de Gassama ne plait pas ou pour d’autres raisons, c’est tout le pays, qui va endosser la responsabilité, y compris le gouvernement. Cela est d’autant vrai que le thème de cette année est très important. Je sais que Gassama est un guerrier, il saura s’organiser et garantir la réussite de cette édition ».

Au ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté, les cadres prennent leur mal en patience. Ils mettent les bouchées doubles pour rééditer l’exploit de 2016 ou faire mieux. Que l’argent soit décaissé ou pas.

En tout cas budget mis à disposition ou pas, la mobilisation s’organise et l’engouement se sent pour cet évènement républicain tant attendu.