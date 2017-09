Semaine de la Citoyenneté 2017 : la présidence prend deux actes symboliques forts

En prélude à la célébration de la deuxième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP), prévu du 1er au 7 novembre, sur l’ensemble du territoire national, le président de la république vient de prendre deux actes forts.

Premier acte fort, c’est l’institutionnalisation de la semaine de la Citoyenneté. Preuve que la haute autorité apporte tout son soutien et son accompagnement à la SENACIP.

Dans ce premier acte, le président de la république a décrété, par exemple, la deuxième édition de la SENACI, expliqué les attentes de l’évènement, cité les ministères concernés et le thème du jour.

Dans un second décret, le président Alpha Condé a institué deux distinctions. La première s’appelle « le Prix du Civisme » et la seconde, « le Prix de la Paix ». Chaque prix est composé de trois catégories non encore dévoilées. Les critères d’attribution et les caractéristiques des prix feront l’objet d’un arrêté ministériel.

Selon le décret, ces distinctions visent à récompenser des personnes physiques ou morales, ou des entités qui auront réussi à se distinguer dans l’année par la qualité et la pertinence des services rendus à la nation, dans le cadre de la promotion d’une citoyenneté responsable, de la culture du civisme, de la paix et de l’unité nationale.

