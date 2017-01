A peine nommés, les membres du Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) sénior 2023 en Guinée, sont en audience avec le président de la République en ce moment même où nous mettons en ligne cette dépêche, nous rapporte une source proche du palais présidentiel.

D’après notre interlocuteur, le nouveau président du COCAN, Mamadou ‘’ Antonio’’ Souaré et les cinq autres membres de la Comité ont tous pris part à cette rencontre qui se poursuit actuellement à Sékhoutoureya. Pour l'heure, nous n'avons pas assez l’objet de cette première réunion entre les membres du COCAN et le Chef de l’Etat.

Il faut rappeler que les membres du Comité ont été nommés le 02 janvier 2017, trois mois après la création du COCAN. Mamadou Antonio Souaré, ingénieur Télécommunication, PDG de GBM, en est le président. Il a pour vice-présidents le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura et Kerfalla Camara, PDG de Guicopres.

Longtemps attendu, le COCAN a été finalement créé en octobre dernier par un décret du président Alpha Condé. Ce précédent décret indique que « le Comité d’organisation a pour mission de définir les orientations stratégiques et le plan d’action opérationnel à mettre en oeuvre dans le cadre de la préparation infrastructurelle et festive de la CAN 2023. » A ce titre, poursuit le décret, il ( le Comité) est particulièrement chargé de l’élaboration d’un chronogramme des actions à réaliser, notamment la réalisation des investissements prévus dans le cahier des charges de la Confédération Africaine de Football (CAF) et les stratégies de réalisation des infrastructures connexes jugées nécessaires à la réussite de l’organisation de la CAN 2023.

Le Comité est aussi chargé de la coordination des actions des administrations et des partenaires privés intervenant dans l’organisation de la CAN 2023; du suivi de l’exécution des actions et des projets à réaliser dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 ; de la mobilisation des financements et des partenaires dans le cadre de l’exécution des projets identifiés en relation avec les administrations concernées et toute autre mission à lui confier par le président de la République dans le cadre de l’organisation de la CAN 2023 et de développement de la République de Guinée.