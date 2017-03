En tournée en Afrique pour « traduire en actions les décisions de la COP21 », la ministre française de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal, et aussi présidente de la COP21, a pris part, ce week-end à Conakry, à la tenue d'un sommet panafricain sur les énergies renouvelables pour faire accélérer l’exécution des projets. C'était en présence d'importants dirigeants africains, dont le président Tchadien, Idriss Déby Itno.

En marge de l'évènement, la première femme française à accéder au second tour du scrutin présidentiel de 2007, dans un entretien, s'est montrée amie de l'Afrique. Pour preuve, elle milite en faveur d’une justice climatique pour l’Afrique. Extraits :

C’est une réunion très importante, très intéressante que la Guinée a pris l’initiative avec le président Alpha Condé et son premier ministre ici présent, en présence du premier du ministre du Gabon, qui est actuellement président du CASHOCC, c’est-à-dire l’articulation entre la question climatique et la question énergétique. Et comme vous le savez, je suis là en tant que la présidente de la COP21. Puisque c’est à la COP 21 en décembre 2015, que les chefs d’Etats africains se sont réunis avec le président de la république française pour décider de l’initiative sur les énergies renouvelables en Afrique avec un engagement des bailleurs, notamment de la commission de l’Union européenne de mettre dix milliards sur la table. Donc, je suis là pour vérifier que les bailleurs tiennent bien leurs engagements et pour rendre service et aider au démarrage des projets. Je crois que les choses vont dans la bonne direction. Le président Alpha Condé s’est énormément impliqué, c’est lui maintenant qui anime l’initiative des énergies renouvelables en Afrique.

Cet après-midi, il va y avoir des décisions sur un certain nombre de projets qui pourront commencer dès la semaine prochaine avec des appels d’offre et ensuite sur les 400 projets qui ont été identifiés dans toute l’Afrique, petit à petit, et semaine après semaine, on veut voir les projets décidés, les projets réalisés, les engins de chantiers venir construire ces différents projets dans tous les domaines des énergies renouvelables puisqu’au bout du compte, c’est la promesse de permettre à l’Afrique d’accéder partout à l’électricité.

Aujourd’hui, c’est le lancement de la phase opérationnelle. C’est-à-dire que nous passons des engagements à l’action. Je pense que ceci mérite d’être félicité et souligné. C’est grâce au travail qui a été fait ici, et le souci du président Alpha Condé d’avoir des décisions opérationnelles, il s’est personnellement impliqué pour que cet après-midi, au Conseil d’Administration, pour qu’il y ait des décisions concrètes sur un certain nombre de projets vont pouvoir démarrer. Je vais veiller à ce que la commission européenne apporte des subventions, qu’elle a promises, ce qui est fait. La semaine dernière, je suis allé à Bruxelles pour vérifier que ces engagements allaient être obtenus. Donc, aujourd’hui, c’est un processus de quatre milliards de travaux, qui vont être lancés. Et par conséquent, c’est la première phase opérationnelle, qui va, ensuite, enclencher les autres projets pour que l’unité indépendante, qui a été créée auprès de la BAD, puisse maintenant prendre le relais, expertiser les projets. Tous les pays africains vont pouvoir contribuer en apportant leur projet. Le président Alpha Condé a demandé à tous le pays d’apporter la liste des projets qui sont prioritaires pour eux, pour qu’à partir de cette première phase, les autres projets puissent suivre et c’est formidable, puisque cela va créer des emplois là où les projets auront lieu dans l’éolien, dans le solaire, dans les barrages, dans la géothermie, dans la biomasse, dans l’énergie thermique de mers. Donc, le processus étant lancé, je voudrais féliciter tout le travail, qui a été fait ici dans le cadre de l’initiative des énergies renouvelables. Et le partenariat entre le Gabon et la Guinée est tout à fait exemplaire parce que ce sont deux pays, qui sont très engagés, et qui ont été les premiers à ratifier l’accord de Paris sur le climat et Paris leur en est très reconnaissant. Ce n’était pas évident à réussir l’accord de Paris parce que, sans l’engagement de l’Afrique, ça n’aurait pas été possible.

Le président de la république française a annoncé une contribution à hauteur de trois milliards d’euros sur les 20 milliards. Nous avons apporté aussi une assistance de six millions d’euros pour le fonctionnement de l’unité d’expertise des projets. Nous, nous surveillons que les choses soient faites. Comme les africains veulent que ce soit fait. C’est à eux de décider. C’est au comité d’administration de décider des projets. En tant que présidente de la COP 21, je suis au service de cette initiative pour que ça fonctionne. Et comme, j’ai eu l’occasion de le dire à la COP 21, le continent africain subit le réchauffement climatique avec la désertification, la raréfication de l’eau, la montée de l’eau au niveau des côtes et le problème de baisse d’eau dans les barrages, le problème sur l’agriculture. Donc le réchauffement climatique entraîne des drames et des catastrophes humanitaires parce que ça crée des difficultés pour l’agriculture notamment et l’Afrique n’est pas responsable de ça. Ce sont les pays industrialisés, qui utilisent les énergies fossiles. Aujourd’hui, il faut de la justice climatique. Et la justice climatique, c’est de donner au continent africain les moyens d’accéder à l’électricité pour développer ses propres productions, notamment l’agriculture, la valorisation des ressources minières, l’industrie, pour accéder à l’électricité et pour faire en sorte que les villes soient durables, c’est notre devoir, c’est notre responsabilité. Je crois qu’à la COP 21, les pays du Nord l’ont parfaitement compris. Maintenant, il faut surveiller que les promesses qu’ils ont faites soient tenues ».