Encore le mercredi 28 décembre, le Japon a offert plus de 13 milliards et demi de francs guinéens à la Société des eaux de Guinée et au SNAP pour améliorer et augmenter la desserte en eau potable. Une preuve de solidarité, mais aussi et surtout d’amitié franche et sincère. Cette fois, c’est la ministre de la Coopération et son homologue de l’Energie et de l’Hydraulique qui se sont fait entendre de vive voix au nom du gouvernement et des populations.

Seulement, l’observateur se demande si tous ces dons qui proviennent du contribuable japonais vont directement aux destinataires, c’est-à-dire aux populations bénéficiaires. La question est loin d’être fortuite. La semaine dernière, on parlait d’une centaine de tonnes de sulfate d’alumine et d’hypochlorite de calcium, des produits désinfectants et d’épuration d’eau que la Japon a fait comme don à la SEG pour que celle-ci fournisse de l’eau pure, saine, potable aux populations de Conakry.

Mais, mais et mais, dans les zones qui n’ont pas d’eau courante qui attendent hypothétiquement les citernes comme à Alep, en Syrie, il se trouve qu’une (ou combien de ces citernes, personne ne sait) est venue servir de l’eau contenant légèrement l’odeur d’essence ou du pétrole au quartier Yattaya-plateau. On en garde un bidon pour quelques jours encore, pour toute fin utile.

Le lecteur assidu aura remarqué d’étranges coïncidences, de ressemblances et de cas semblables à travers le monde, en cette fin de 2016. Il a dû entendre qu’en Syrie, les rebelles ont mis des hydrocarbures dans l’eau qui alimente les autres parties d’Alep et de Damas pour les emmerder et il constate une velléité assimilable à un cas presqu’identique en Guinée, on doit se demander qu’est-ce qui se passe. Parlant toujours d’hydrocarbures, il ne peut s’empêcher de faire le lien entre les avions russes et brésilien qui se sont abîmés par manque de carburant, faisant périr des élites de ces deux pays. Si on ne connait pas cette équipe de foot brésilien qui montait, par contre on connait ce que c’est les Chœurs de l’Armée rouge.

Et des questions à la SEG : quelle opération de traitement de l’eau a nécessité la présence de l’odeur des hydrocarbures dans une citerne de fourniture d’eau potable et à quoi servent, au fait, ces tonnes d’hypochlorite de Calcium et de sulfate d’alumine? Comment et avec quoi procède-t-on au curage des citernes ?

Si des hydrocarbures se sont trouvés par inadvertance dans ces citernes, une négligence dangereuse et effroyable, il faudrait redoubler les mesures de vigilance pour éviter que cela ne se répète une fois pour toutes, d’autant que d’autres produits plus toxiques ou plus corrosifs pourraient se retrouver de la même manière dans les citernes pour créer l’irréparable.

L’histoire nous rappelle (pour ceux qui ont de la mémoire) que lors de la déposition des membres de la Cinquième colonne, on avait entendu l’un d’eux dire qu’ils avaient projeté d’empoisonner le château d’eau de Conakry au Cyanure de potassium ainsi que l’usine de bière de SOBRAGUI pour que le nombre de morts fasse révolter la population…On en connait qui n’allaient pas échapper, brrr ! Chat échaudé craignant l’eau froide, il faut tirer la sonnette d’alarme des deux mains…

Si, malgré tous ces dons en moins de deux semaines sont pour rendre l’eau potable et malgré tout que des Guinéens arrivent à trinquer en buvant de l’eau empoisonnée… la balle est dans le camp de la SEG.

Des explications sont vivement attendues.