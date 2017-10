Sécurité foncière: bientôt la création d’un système de cadastre en Guinée

Le cadastre guinéen n’a jamais connu de modernisation et n’est jusque là pas informatisé. Selon les statistiques, seulement 5,2 pour cent de la population détiennent des actes de propriétés et 1,2 pour cent, des titres fonciers. Ainsi pour moderniser ce secteur, un partenariat a été signé avec le Royaume Chérifien.

C’est dans ce cadre que la formation d’une vingtaine de cadres des ministères de l’Aménagement de la Ville et des Travaux Publics a été entamée le mardi à Conakry.

« Il y a eu la signature de plusieurs accords entre le Maroc et la Guinée qui intéresse le développement urbain de la ville de Conakry. Parmi ces projets, il y a celui de l’établissement d’un système de cadastre. Et l’expertise marocaine se met au service de la Guinée pour des formations, stages et renforcements de capacité », a explique Driss Isbayène, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée.

Créer un cadastre moderne et sécurisé, nécessite des connaissances approfondies dans le domaine. D’où l’importance de cette formation, affirme Dr Ibrahima Kourouma, ministre guinéen de la Ville et de l’Aménagement du Territoire avant de revenir sur l’objectif visé par cet échange expérience : « cette formation va dans le cadre du renforcement des capacités des cadres d’abord du ministère des Travaux Publics, c’est-à-dire des géographes, mais aussi ceux de l’Aménagement de la Ville et du Territoire. Donc, cette formation va permettre non seulement à améliorer leurs compétences mais aussi nous permettre d’avoir un système de cadastre très clair en Guinée.»

En dehors des retombées professionnelles, la sécurisation du système cadastral a un impact positif sur l’économie, indique Youness Mamouchi, technicien dans le domaine foncier marocain.

« L’impact du système du cadastre, une fois sécurisé, est énorme sur l’économie d’un pays. Parce qu’il donne confiance aux citoyens sur leur propriété et ensuite toute l’activité économique au tour du foncier va se déclencher » a-t-il affirmé.

Cette formation s’étendra sur deux semaines et au même moment d’autres techniciens guinéens séjournent au Maroc pour bénéficier des formations similaires.