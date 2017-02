« L’année dernière, avec l’installation des guichets, la ligne de crédit prévue dans le cadre de la Loi des finances, était 15 milliards mais, nous avons pu réaliser 34 milliards. Partant de cette expérience, nous estimons qu’il est important de le vulgariser dans les cinq communes de la capitale ainsi que le gouvernorat de Conakry », affirmenle nunjstre du Budjet Mohamed Lamine Doumbouya.

Dans le cadre du projet de sécurisation des recettes fiscales, le ministre du Budget Dr. Mohamed Lamine Doumbouya, a effectué ce lundi 27 février une visite des bureaux des impôts de Kaloum, de Matam et du gouvernorat de Conakry. Dr. Doumbouya était accompagné par le Directeur national des impôts, Aboubacar Makissa Camara, a-t-on constaté sur place.

Le service des impôts de la commune de Kaloum a été la première étape de la tournée du ministre Budget Dr. Doumbouya. Parlant de l’objectif de sa tournée dans les services des impôts des cinq communes de la capitale, Dr. Mohamed Lamine Doumbouya a indiqué qu’il s’agit d’apprécier l’état d’avancement des guichets qu’ils sont en train d’installer pour permettre la sécurisation nos recettes.

« Parmi les principales missions qui nous sont assignées et en tenant compte du dernier forum que nous avons organisé sur la mobilisation des recettes, figure la nécessité de renforcer la sécurisation des recettes publiques fiscales en impliquant au maximum possible les établissements financiers pour qu’on puisse dissocier l’acte administratif de l’acte financier », a-t-il dit.

Pour lui, il s’agit de faire en sorte que les contribuables payent directement dans les guichets bancaires à l’image des pays comme le Togo et le Rwanda. « Après le paiement, les contribuables reviennent avec leurs quitus et les preuves de paiement pour entreprendre leurs activités. L’idée est d’aider la Direction nationale des impôts à se moderniser et se remette en cause pour se performer. Il y aura des guichets dans les cinq communes de la capitale ainsi qu’au gouvernorat de ma ville de Conakry », a-t-il annoncé.

Apparemment très déterminé, Dr. Doumbouya semble catégorique : « il faut que les recettes tombent dans les caisses de l’Etat. Ce n’est pas travail facile, il demande beaucoup d’efforts. Nous devons tout faire afin que ce qui appartient à l’Etat lui revienne pour qu’il soit bien utilisé dans l’intérêt de la nation. Si nous justifions les ressources que nous collectons, il serait relativement plus facile de mobiliser les ressources. Ces guichets vont permettre à l’Etat de retracer ses ressources. C’est une initiative du chef de l’Etat ».

Au service des impôts de Matam, le responsable Oumar Diaby n’a pas manqué de révéler les difficultés dont son service est confronté. « Mon service compte 75 fonctionnaires et 24 agents contractuels soit un effectif de 99 agents qui sont déployés au niveau des 13 centres d’impôts. Notre service manque cruellement des outils informatiques, de mobiliers de bureaux et de groupe électrogène. Nous n’avons qu’un seul ordinateur pour un effectif de 100 cadres et agents. Nous n’avons pas de photocopieuse, ce qui nous pousse d’ailleurs d’aller dans les quartiers moyennant une rémunération. Nous ne bénéficions d'aucune subvention », a rappelé M. Diaby dans son discours de bienvenue.

Très touché, le ministre de Budget Dr. Doumbouya a, dans sa réponse, reconnu que 100 personnes pour un ordinateur, qu’on ne peut pas parler de performance. Selon lui, c’est une raison qu’on ne peut pas bien servir les personnes dont on est censé servir dans une telle condition. « C’est l’un des objectifs du chef de l’Etat qui consiste à accompagner certains acteurs qui depuis un certain temps sont oubliés. Il s’agit des acteurs opérant dans le secteur informel. Les guichets visent à démarquer les tâches administratives à celles de perception », a-t-il insisté.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur National des Impôts a fait comprendre que le chef service des impôts de Matam a touché les problématiques qui assaillent l’administration dans son fonctionnement. «Tous ces constats ont été posés de façon courageuse lors des états généraux des impôts à Fria. Ils ont été aussitôt intégrés dans les recommandations et les résolutions ont été également amandées par l’ensemble de l’administration guinéenne », a-t-il signalé.

Voir lien video : https://youtu.be/t2adGrOpXlI