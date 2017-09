Secrets de la transition : comment Dalein, blessé, fut exfiltré à Dakar sans passeport sous Dadis en 2009 ?

Le 28 septembre 2009, l’ancien premier ministre, Cellou Dalein Diallo, fut sérieusement blessé par la répression militaire au point que son traitement nécessitait une évacuation vers l’étranger. Mais il se heurta au refus catégorique de Dadis Camara. Pour faciliter cette opération, un homme clé a joué un rôle décisif. Il s’agit de Dr Moustapha Koutoub Sanoh. Retenez bien ce nom, puisque les révélations qu’il fait, c’est digne du feuilleton « 24 heures Chrono ».

Nous l’avons rencontré au troisième étage de ses locaux, et l’homme, adulé, visiblement à l’aise, et bosseur, a ouvert les secrets de la transition, avec toute la modestie qu’on lui reconnaît.

Actuel ministre et conseiller diplomatique du président de la république, ancien ministre de la coopération internationale et secrétaire général des affaires religieuses au moment des faits, l’homme vient de relater cette péripétie de la transition dans son livre intitulé : « Le CNDD, la transition et moi », qui sera dédicacé ce samedi au centre culturel franco-guinéen.

Dans la première partie, nous avons relaté comment Dr Moustapha Koutoub Sanoh a usé de tout son poids, avec les leaders religieux, pour fléchir le capitaine Moussa Dadis Camara en vue de faire libérer les leaders politiques Sidya Touré, Jean Marie Doré, Bah Oury, Louceny Fall et Mouctar Diallo.

Tous les leaders furent donc libérés et rentrèrent chez eux sauf Cellou Dalein Diallo, qui n’eut pas cette chance car souffrant énormément de ses blessures, lit-on dans la page 101.

Acte 1 : Cellou Dalein Diallo confia la nuit à Moustapha Koutoub Sanoh son souhait d’être traité à l’ambassade de France, si cela était possible. Mais compte tenu des relations tendues entre l’Élysée et Conakry, Dr Sanoh émit des réserves mais promit de faire son mieux.

Acte 2 : le lendemain vers 22 heures, Dr Sanoh reçut un coup de fil de Hadja Halimatou Dalein Diallo, lui disant que son mari devrait voyager sur le vol d’Air France mais le commissaire de l’aéroport de Conakry a bloqué le passeport de son conjoint et son vol fut annulé.

Acte 3 : Dr Sanoh était surpris, dépassé et choqué par ce qui venait de se passer. Mais il promit immédiatement de rentrer aussitôt en contact avec les religieux pour débloquer la situation.

Acte 4 : Dr Sanoh mobilisa les leaders religieux. Ils trouvèrent deux choix pour permettre à Dalein d’aller se soigner à l’étranger : soit aller au camp pour poser la doléance au capitaine Dadis ou l’appeler au téléphone pour lui présenter la doléance des leaders religieux.

Acte 5 : Dr Sanoh fut mandaté d’appeler le capitaine Dadis. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au téléphone, Dr Sanoh transmit le message des religieux lui demandant d’accepter que Dalein, dont le passeport était bloqué à l’aéoroport, aille se faire soigner dans un pays de son choix.

Acte 6 : la réponse de Dadis Camara est sans commentaire. « Le PM Dalein devrait comprendre que le pays est commandé et qu’il ne peut pas quitter comme cela après avoir créé tous les problèmes. Et si la communauté internationale envoyait demain une commission d’enquête, qui répondrait à sa place ? Il va falloir qu’il aille voir le ministre de la justice pour signer un engagement de retour au cas où les enquêteurs auraient besoin de lui ».

Acte 7 : Dr Sanoh fit comprendre au capitaine que l’état de Dalein ne lui permettait pas d’aller signer un engagement. Ordre fut donné à un agent d’aller trouver Dalein à la clinique.

Acte 8 : rendez-vous fut donné au bureau du ministre de la justice, Siba Lohalamou, à 1h du matin. A 2H, ce dernier ordonna à un des procureurs d’aller faire signer Dalein à la clinique.

Acte 9 : lorsque le compte-rendu en fut fait à Dalein, il exprima son mécontentement sur son lit d’hôpital et refusa de signer l’engagement. C’était émouvant. Il répéta qu’il ne signerait rien. Mais sur l’insistance de son épouse et par respect aux religieux, il promit de signer.

Acte 10 : le président Abdoulaye Wade envoya à Conakry un avion pour évacuer tous les blessés. De manière incompréhensible, le fameux procureur brilla par son absence jusqu’au décollage de l’avion à 9h 30 le lendemain, malgré toutes les tentatives de le contacter.

Acte 11 : informé, le président Dadis traita le procureur de malhonnête. Il demanda au premier ministre d’alors, Kabinet Komara, d’aller accompagner Dalein à l’aéroport de Conakry.

Acte 12 : au moment de l’embarquement, autre fait étonnant, on se rendit compte que le commissaire qui avait confisqué le passeport de Dalein, était absent et ses téléphones fermés. Or, c’est dans ce passeport que Dalein avait son visa français lui permettant de continuer.

Acte 13 : Dr Sanoh demanda à Hadja Halimatou Dalein Diallo avait un second passeport. Oui, dit-elle, mais un passeport ordinaire sans visa. Dr Sanoh proposa à l’ambassadrice du Sénégal et au premier ministre, d’accepter que Dalein utilise ce passeport pour pouvoir voyager.

Acte 14 : A 9h 45, Cellou Dalein Diallo s’envola pour Dakar, puis Paris. Dr Sanoh promit à son épouse de récupérer le passeport diplomatique de son mari avec le commissaire. Et quand on dit à celui-ci que Dalein a bien voyagé, il n’en revenait pas. Et pourtant, c’était vrai.

(A suivre)