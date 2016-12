L’audience du Tribunal de Première Instance de Mamou s’est ouverte le mercredi 21 décembre. Une séance qui a duré 10 heures d’horloge. Le dossier du scandale financier portant sur le détournement des 259 millions de francs guinéens à la mairie de Mamou était sur la table de Sidiki Kourouma, le président du TPI de Mamou.

Tous les 10 Conseillers spéciaux de la mairie, en qualité de témoins, sont passés à la barre pour s’expliquer sur le partage des 5 millions qu’ils avaient reçus comme l’affirment les mis en cause dans cette affaire. A savoir, Elhadj Oumar Barry, l’ex-président de la délégation spéciale, Honoré Saa Tolno l’ex-Secrétaire général et Soriba Keita, l’ex-receveur de la mairie urbaine.

Excepté Elhadj Ibrahima Diallo qui a reconnu avoir reçu 500 mille avant de les restituer le lendemain, tous les autres accusés ont nié avoir perçu quoi que ce soit.

Elhadj Ibrahima Diallo a précisé que ses 500 mille GNF proviennent du don des 1000 euros d’une ONG qui devait reconstruire l’école primaire de Thiewgol.

Elhadj Mamadou Kouradaka Diallo, un conseiller a, quant à lui, précise que sur les 1000 euros, l’ONG donatrice avait ajouté 2 millions de francs, un montant qui a pris une destination inconnue.

Dans les débats, il s’est révélé qu’au cours d’une réunion tenue à la mairie, les Conseillers avaient menacé Elhadj Oumar Diallo à qui ils reprochaient de gérer les affaires de la commune d’une manière opaque. « Il (Elhadj Oumar, nrdl) n’associe personne dans les activités », ont-ils accusé.

Ce dernier a, à son tour, affirme qu’il a été pris en otage par les conseillers dans son bureau. «Les conseillers ont fermé la porte. Lansana Camara a mis la chaise devant la porte et s’est assis là-dessus. Ils ont déclaré que personne n’allait sortir sans l’argent. Ils ont demandé 6 millions des 8 millions offerts par les douaniers ressortissants de Mamou à Conakry qu'ils ont remis comme assistance à la mairie à travers Elhadj Kolon, l'inspecteur régional des affaires religieuses. Boubacar Diallo en proférant des injures a failli frapper le doyen Babaën Barry. Ce sont les autres jeunes conseillers qui l’en ont empêché. C’est après, pour les calmer, j’ai pris un crédit de 3 millions des mains du receveur Soriba Keita que j’ai remis à Alpha Alsyda Barry. Celui-ci m’a dit qu’il me donne trois jours pour complémenter le montant à 6 millions pour remettre aux conseillers », a ainsi expliqué.

Selon Alpha Alsyda Barry, les 3 millions ont été restitués à Elhadj Alpha Ousmane Sérendè Diallo. Une somme qui, a-t-il dit, a été ajoutée à la caution pour permettre la mise en liberté provisoire de Elhadj Oumar Diallo.

Honoré Saa Tolno, pour sa part, a regretté le fait que les Conseillers niaient à la barre avoir reçu les 500 mille que chacun d’eux a empoché. Aux dires de M Tolno, ce montant ne proviennent pas de la malversation mais plutôt des patentes payées par la BICIGUI et la SGBG et qui s’élevaient à 18 millions de francs.

« Je persiste que tous les Conseillers ont reçu chacun 500 mille francs au titre d’assistance. Je demande au tribunal de consulter le registre du Secrétaire général de la mairie et le quittancier du receveur, tout est mentionné à l’intérieur. Mais, je regrette pourquoi la fiche où les Conseillers ont émargé après avoir reçu les 500 mille n’est pas retrouvés à la mairie», a déploré monsieur Honoré dont l’avocat, Me. François Mansaré n’a pas manqué de demander au président du Tribunal la vérification de l’origine des 18 millions de francs.

A la nuit tombante, Sidiki Camara le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mamou a proposé au président du tribunal d’ordonner un supplément d’informations qui sera confié au juge d’instruction en définissant les points à éclaircir. Parce que, a-t-il précisé, le tribunal est à sa troisième audience dans ce dossier.

Pour satisfaire les uns et les autres, le président Sidiki Kourouma a demandé un supplément d’informations sur les points suivants : le registre d’ordonnancement des recettes, le livre d’ordonnancement des dépenses, les chèques de paiement de la BICIGUI et de la SGBG et l’état de paiement des 500 mille francs.

L’audience a été reportée au 18 janvier 2017, le temps pour le juge d’instruction de réunir ces différentes pièces censées apporter des éclaircissements sur les zones d’ombre subsistant après déjà trois audiences dans ce dossier des 259 millions de francs.