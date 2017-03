Avec une population estimée à 63 344 personnes, Timbi Madina est de loin l’une des 11 sous-préfectures de Pita, la plus peuplée, la plus vaste et la plus développé. Disposant de plusieurs structures sanitaires, le centre de santé de Timbi Madina est de nos jours confrontés à d’énormes difficultés dont entre autres l’arrivée en masse des cliniques privées qui lui volent la vedette, a appris Guinéenews©.

Dr Amadou Sara Bah, le chef dudit centre explique le contexte dans lequel sa structure sanitaire se trouve avec l’arrivée des cliniques privées : « vous savez que Timbi Madina est très peuplé ; la fréquentation est de nos jours un peu moyenne. Pourquoi ? Parce qu’il y a assez de cliniques ; nous avons près de six cliniques ici. Donc, le centre de santé se trouve au milieu. S’il n’y avait pas toutes ces cliniques vraiment on n’allait avoir près de mille à deux mille contacts par mois. Mais pour l’instant, on peut avoir cinq cents, six cents voir sept cents contacts par mois », affirme-t-il.

En plus de ce premier aspect, l’équipement de la maternité du centre de santé pose problème. Hadja Hassanatou Diallo, responsable des accouchements parle d’insuffisance. « On n'a jamais enregistré un décès maternel et on ne le souhaite pas. On n’a presque pas de matériel puisque'il y a un volet qu’on appelle soins obstétricaux néo-nataux d’urgence de base. On a été formé mais on n’a pas d’aspirateur en cas de menace d’avortement, et on est dépourvu de beaucoup d’autres éléments. On a juste de quoi à diriger un accouchement normal comme l’ocytocine que l’OMS (organisation mondiale de la santé) a envoyée pour minimiser l’hémorragie chez la femme enceinte. Bien qu’il y ait des accouchements clandestins, on enregistre entre 25 et 30 accouchements par mois », affirme-t-elle.

Néanmoins, le centre de santé de Timbi Madina est l’une des rares structures sanitaires de la moyenne Guinée qui fonctionne à plein temps. « Tous les dimanches, nous travaillons au centre de santé de Timbi Madina ; vous savez, c’est le jour du marché. C’est le plus grand marché de Pita. Les gens viennent au marché et certains profitent pour se faire soigner, il y a certains autres qui profitent pour faire leur CPN (consultation pré-natale), pour vacciner leurs enfants. Voilà pourquoi j’ai donné une instruction à tout le personnel de venir au travail tous les dimanches de 08 heures à 18 heures. Vous avez vu l’heure à laquelle vous nous avez trouvé et tout le monde est presque là », précise le chef du centre.

Docteur Amadou Sara Bah, le chef du centre de santé n’a également pas manqué de citer les cas de maladie les plus fréquentes dans sa circonscription sanitaire. « Vraiment, nous rencontrons beaucoup de maladies ici on peut prendre l’exemple sur le paludisme qui est fréquent dans la sous-préfecture, parfois aussi des diarrhées, des infections respiratoires aériennes ; nous rencontrons également des cas de diabète que nous référons immédiatement à Labé. Beaucoup de maladies comme les hypertensions artérielles et tant d'autres sont détectés ici », conclut-il.