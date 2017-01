Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Abdourahmane Diallo, a reçu les cadres de son département, qui s’étaient réunis, ce lundi, pour lui présenter les meilleurs vœux du nouvel an 2017.

Dès l’entame, le secrétaire général du syndicat du ministère de la santé, Elhadj Thierno Sadio Diallo, a, au nom de ses mandats, « apprécié hautement » les efforts du ministre de la santé, pour le développement des services de santé pilotés par des collaborateurs compétents et engagés.

« En si peu de temps, vous avez pu renforcer le système de santé guinéen afin d’offrir aux populations un accès facile à des soins de qualité », a-t-il annoncé, tout en sollicitant l’implication personnelle du ministre pour la mise en application effective du statut particulier du personnel sanitaire.

Il citera, par exemple, la mise en place de huit équipes régionales d’appui de riposte aux épidémies, la construction de 29 CTE ayant favorisé l’arrêt de la transmission de l’épidémie Ebola, la vaccination de plus de 3,7 millions enfants pour une couverture vaccinale supérieure à 95%, la formation de 5 000 agents sanitaires.

Pour sa part, Younoussa Ballo, Secrétaire Général du ministère de la santé, s’est félicité des « progrès tangibles » enregistrés durant l’année 2016. Et de citer : la campagne de vaccination de cécité ayant permis à 300 aveugles de retrouver la vue en Haut Guinée, l’octroi à tous les centres médicaux communaux (CMC) et centres de santé (CS) publics du pays de kits pour les soins obstétricaux et néonatals d’urgence.

Ce bilan, poursuit le secrétaire Général du ministère, est le résultat de tous les acteurs de santé, sans aucune distinction. Sans oublier les partenaires techniques, le Gouvernement, qui travaille sur la base des orientations du président Alpha Condé. Si notre bilan 2016 est globalement positif, il n’en demeure pas moins que certains défis continuent à nous interpeller et auxquels il faut faire face ».

En réponse, le Ministre Abdourahmane Diallo a salué les efforts de tous et de l’attention particulière du Chef de l’État, accordée au secteur de la santé. Il cite entre autres le financement de plus de de 40 infrastructures sanitaires, le recrutement de près de 4000 agents de santé et le relèvement du budget du ministère de la santé qui a atteint 8,4% en 2017 contre moins de 5% en 2016.

Poursuivant, le ministre Abdourahmane Diallo a décliné les perspectives au compte de l’année 2017. Comme la mise en place d’un système de santé communautaire efficace avec un paquet complet d’activités répondant aux besoins des populations, la réorganisation des services des urgences sanitaires, l’amélioration du cadre d’accueil, la fourniture des équipements et des consommables.

Pour clore la cérémonie, le ministre Abdourahmane Diallo a décerné des satisfécits à quelques acteurs du système sanitaire qui, ajoute-t-il, ont rendu d’éminents services au cours de l’année écoulée.