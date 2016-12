Entouré de ses cadres, le ministre de la santé, un an après sa prise de fonction, était face à la presse ce jeudi après-midi au siège de son département, pour défendre son bilan. En deux heures de prestation, Dr Abdourahmane Diallo s’est exprimé sur les sujets brulants de l’heure, sans tabou.

Dans son discours liminaire, très condensé, le ministre de la santé, qui tenait sa première sortie médiatique du genre, a rappelé les cinq points de sa feuille de route prescrite par son premier ministre.

Ensuite, il a égrené le chapelet d’actions qu’il a réussi à poser depuis sa prise de fonction, en appui avec ses cadres et les partenaires de terrain. C’est le cas de la construction et de l’équipement des centres de traitement contre les épidémies, l’arrêt de la résurgence de la fièvre Ebola a Koropara, l’équipement des centres hospitaliers du pays, les six campagnes de masse contre la poliomyélite…..

Dans la série des questions, les confrères ont posé des questions comme la prolifération des pharmacies par terre à Conakry et en provinces, l’effectivité de la gratuité de la césarienne, la floraison des grossistes, la rénovation de l’hôpital Ignace Deen, l’évacuation sanitaire a l’étranger.

Pour nous en 2017, le fondamental, dit il, c’est de parachever les infrastructures entamées en 2016, tout en les équipant et les dotant des cadres compétents, ainsi que la finalisation des projets en cours.

Prenant le cas des médicaments grossistes, Dr Diallo a rappelé que son cheval de bataille consiste à l’assainissement du secteur. Contrairement à la Guinée qui totalise 96 grossistes de nos jours pour onze millions d’habitants, alors que la norme sous régionale, c’est quatre grossistes pour des pays plus peuplées que la Guinée contre deux seulement pour le Gabon.

Nous y reviendrons en détail