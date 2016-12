En marge de la conférence de presse qu’il a animée ce jeudi à Conakry, le ministre de la santé, Dr Abdourahmane Diallo, a présenté à la presse les réalisations que son département a eu à effectuer pour sa première année de gestion, a-t-on constaté sur place.

A l’entame, Dr Abdourahmane Diallo a tout d’abord rappelé les grandes lignes inscrites dans sa lettre de mission qui se résument en cinq points.

Dans le cadre du renforcement de la prévention, de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence, par exemple, Dr Diallo a cité entre autres la mise en place et l’équipement de huit équipes régionales d’appui de riposte aux épidémies; la construction de 29 centres de traitement épidémiologiques; l’arrêt de la transmission de la maladie à virus Ebola lors de sa résurgence à Kporopara, l’organisation de six campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite avec plus de 3 700 000 enfants de 0 à 59 mois vaccinés, la mise en place d’un système de surveillance à base communautaire doté de matériels informatiques (1500 KITS) et de téléphones avec plus de 5 000 agents formés et opérationnels à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, a entamé le ministre Diallo.

S’agissant de la promotion de la santé, de la mère et de l’enfant, Dr Diallo a déclaré que son département a doté « tous les hôpitaux, centre médicaux et centre de santé du pays en kits obstétricaux de césariennes, d’accouchement et de consultations prénatales avec une contribution du gouvernement à hauteur de 1 187 225 USD et un cofinancement de 313 500 USD payé à par le gouvernement.

Concernant le troisième point relatif au renforcement du système national de la santé, le chef de département dit avoir procédé « à la restructuration du ministère avec la création de nouvelles Directions et l’Agence Nationale de la sécurité sanitaire ».

Il affirme aussi avoir pris des mesures pour la rationalisation de la gestion du personnel et procédé au recrutement de plus de 3 400 agents à la fonction publique. Selon lui, son département a recruté un personnel en zone rurale composé de 3 médecins, 140 sages-femmes et 100 infirmiers, grâce au financement des partenaires.

Dans son chapelet de réalisation, le ministre a encore égrené le démarrage et le suivi de construction, de rénovation de l’hôpital national Donka (dont les travaux ont été exécutés à 50 %) et les hôpitaux de Matoto, Maferinya, Guéké et Banankoro. « Nous avons aussi achevé la construction de 41 centres de santé et 18 établissements de soins équipés en matériels de laboratoires », annonce t-il.

Il a en outre rappelé que des études ont été réalisées dans le cadre de la construction des hôpitaux régionaux universitaires de Kankan et de N’zérékoré. Ceci, après avoir mobilisé les ressources nécessaires à leur construction. A en croire le ministre, des ressources ont été mises à la disposition des hôpitaux pour leurs services d’urgences dont le montant s’élève à 23 milliards de subvention nationale.

Toujours dans la perspective d’offrir des soins de qualité aux malades, Dr Diallo a soutenu avoir affecté à la pharmacie centrale de Guinée 12 camions d’approvisionnement et 10 agents formés en gestion de stock.

Parlant du dernier point inscrit dans son porte- feuille, Dr Abdourahmane Diallo a informé les journalistes que son département dispose à présent d’une connexion internet haut débit avec un partage intégré de fichiers.