Dr Kalidou Soumah, directeur Préfectoral de la Santé de Fria, a présidé, dimanche, une réunion d’urgence, ce dimanche, dans ses locaux.

Outre ses proches, il y avait également les directeurs des deux hôpitaux (hôpital d’État et hôpital Pechiney), les six chefs de centre de santé, les membres de comité de santé et hygiène, a-t-on constaté.

Objectif, mettre toutes les dispositions utiles en vue d’accélérer le processus de lutte contre l’épidémie de rougeole déclarée dans la préfecture de Fria et qui se propage de façon rapide par voie de contamination.

« Nous avons convoqué cette réunion d’urgence avec tous les techniciens de la santé de notre préfecture pour ensemble se donner toute la politique efficace pour combattre de façon rapide et radicale cette épidémie déclarée par le ministère de la santé et dont notre préfecture a déjà enregistré des cas suspects et positifs venant des autres préfectures voisines », a-t-il entamé.

Nous avons déjà procédé à l’inventaire des vaccins et consommables, de la logistique, réfrigérateur et glacières pour directement intervenir sans perdre de temps, a-t-il renchéri. « J’avoue que nous sommes fin prêts pour combattre cette maladie, et toutes les autorités sont aussi informées pour mener une synergie d’action pour que le plus tôt que possible, nous déclarons zéro épidémie dans notre préfecture », a-t-il martelé.

Sur les différentes techniques à utiliser, Dr Soumah rassure. « Nous allons nous appuyer au maximum sur les médias qui jouent un grand rôle dans la sensibilisation, les comités de santé les premiers mobilisateurs qui seront beaucoup impliqués avec la complicité des élus locaux, les leaders religieux, toutes les ressources humaines seront suffisamment formées pour la lutte contre cette maladie, tous les centres de santé sont dotés en réfrigérateurs, glacières et vaccins, la logistique et les motos iront dans les localités les plus difficiles à atteindre et nous pensons que nous n’aurons pas cette fois-ci de problèmes ».

Des mesures aussi sont prises pour éviter éventuellement des réticences, selon le directeur préfectoral de la santé. « Nous espérons qu’il n’y aura pas de réticence, par expérience avec Ebola, la sensibilisation et l’implication des ressources humaines avait manqué, actuellement, tout le monde est conscient du danger d’une épidémie, pour ce faire, les élus locaux chacun de son côté va apporter du sien pour qu’il n'y ait pas de réticences », a-t-il rajouté.

Mais qu’à cela ne tienne, conclut-il, nous allons renforcer cette surveillance épidémiologique à tous les niveaux, et demandons à tous nos agents des structures sanitaires de renforcer la surveillance, aussi, les visites des sites prioritaires qui nous ont permis de détecter des cas suspects, seront renforcés. Nous lançons un appel solennel à la population et à toutes nos mamans, d’orienter les enfants dans les centres de santé de leur localité et de signaler tout cas suspect qui sera bien pris en charge ».

A ce jour, les statistiques donnent 10 cas suspects dont 3 positifs dans la préfecture.