Le Président Directeur Général de Catholic Relief Services (CRS), M. Sean Callahan en séjour en Guinée, a effectué le lundi 13 février une visite de courtoisie au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique où il a été reçu par le ministre Abdourahamane Diallo et des cadres de son cabinet, a-t-on constaté.

Le Président de CRS était accompagné d’une forte délégation, composée de la Représentante de CRS Région Afrique de l’Ouest, du Représentant local ainsi que des cadres de CRS Guinée.

Parlant de l’objectif de sa visite, le Président de CRS a indiqué que sa présence en Guinée vise à reconnaître le travail des partenaires et de savoir la situation réelle de son organisation sur le terrain afin de mieux défendre le dossier guinéen devant les bailleurs de fonds. M. Sean s'est par la suite réjoui d’avoir partagé des moments de plaisir avec les autorités administratives en charge du système sanitaire à Conakry.

Pour sa part, le ministre de la Santé n’a pas tari d’éloges à l’endroit de CRS pour multiples efforts consentis en faveur de son département.

‘’Catholic Relief Services est un partenaire particulier et fondamental ayant des actions concrètes et réelles qui s’inscrivent en droite ligne avec les priorités de mon département’’, a-t-il précisé avant de rappeler quelques résultats obtenus par son ministère grâce à l’appui du CRS notamment dans la gestion de la distribution des moustiquaires avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), la lutte contre Ebola.

En dépit de ces résultats, Dr Abdourahamane Diallo n’a pas manqué d’exhorter ses hôtes à poursuivre leur aide en faveur du gouvernement guinéen dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire qui s’étend sur une période de dix (10) ans. Une aide qui doit, a-t-il souligné, permettre à renforcer le système de santé au niveau communautaire pouvant améliorer l’indicateur de santé, renforcer la vaccination de routine, améliorer la qualité des services aux urgences sanitaires, assurer une disponibilité et distribution des médicaments qui constitue un domaine dans lequel intervient directement CRS avec la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG).

Pour finir, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Abdourahamane Diallo a sollicité un appui de la part de CRS pour la tenue et la réussite de la 19ème assemblée générale de l’Association africaine des centrales d’achats des médicaments essentiels et les 2èmes journées pharmaceutiques guinéennes qui se tiendront du 1er au 3 mars prochain à Conakry.

Après le ministère de la Santé, la délégation a été reçue par les responsables de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) dont la direction nationale est basée dans la commune de Dixinn. Guidé par le Directeur général, Dr Konaté Moussa, le PDG de CRS et ses coéquipiers ont fait le tour des locaux, de la salle informatique où se trouvent les vidéos de surveillance des magasins de stockage des produits.

Ayant pour charge de gérer tous les intrants du CRS, la PCG est assistée par Catholic Relief Services en termes de renforcement de capacité, de rénovation des locaux ayant permis de départager les produits ‘’Anti-palu’’ des ‘’Anti-tuberculose’’ et également de surveillance du site pour limiter les cas de vol.

A la fin de la journée, l’on pouvait remarquer des traits d’une certaine satisfaction du PDG de CRS Global après avoir constaté des signes encourageants enregistrés par le gouvernement guinéen en matière d’amélioration du système sanitaire.