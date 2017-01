«La faiblesse des systèmes de santé caractérisée par l’insuffisance des ressources humaines de qualité, d’équipements et la faiblesse du système de gouvernance des pays ne sont pas de nature à répondre efficacement et à temps aux phénomènes épidémiques et aux urgences de santé en Afrique de l’ouest».

C’est pour y remédier, qu’une réunion de planification conjointe et du comité de pilotage du Projet Régional d’Amélioration des Systèmes de surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE), a été organisée ce lundi 23 janvier à Conakry.

Elle vise entre autres à renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales pour une surveillance collaborative de la maladie et la préparation aux épidémies en Afrique de l’ouest. Des personnalités représentantes d’institutions et experts de la santé venus des pays de la région ouest-africaine prennent part à la réunion. Parmi eux, le Directeur Général de l’Organisation Ouest-africaine de la santé, Xavier Crespin qui dans son allocution, a souligné que les leçons apprises de la gestion des récentes épidémies ayant sévit en Afrique de l’ouest ont mis en exergue la faiblesse des systèmes de santé ouest-africains marquée notamment par la faible capacité de nos laboratoires, l’insuffisance de la coordination et de la collaboration intersectorielle en matière de préparation de réponse, la faiblesse de la surveillance au niveau communautaire mais aussi les limites de nos Etats en matière de ressources humaines en santé.

Selon lui, cette première phase de planification conjointe des interventions du projet vise essentiellement à partager avec l’ensemble des acteurs, les objectifs, les résultats attendus, les stratégies d’intervention en vue de l’atteinte du projet.

De son coté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Guinée, Georges Alfred Kizerbo a souligné que l’Afrique de l’Ouest est une région où le fardeau des maladies zoonotiques est particulièrement élevé. D’après Dr Kizerbo, chaque année, environ 100 évènements de santé publique y sont enregistrés. ‘’L’an dernier, de janvier à octobre, 80 évènements de santé publique ont été rapportés dont un peu plus de 83% dus aux maladies infectieuses », a-t-rappelé avant de préciser que le cholera est la maladie infectieuse la plus fréquemment rapportée (environ 19%) suivi de la méningite (environ 10%) dans la sous-région.

Face à cette situation, dira le ministre guinéen de la Santé, des efforts sont en train d’être faits par les pays de la sous-région et la CEDEAO.

«L’importante mobilisation des ressources par l’OOAS auprès des partenaires où le nombre de projets, est passée, ces dernières de 1 à 12. Ceci, pour aider essentiellement les pays à pouvoir faire face aux situations épidémiques et globalement pour renforcer les systèmes de santé », a expliqué Dr. Abdourahmane Diallo.

Le représentant régional de l’organisation mondiale de la santé animale, Dr Karim Tounkoura a, quant à lui, apprécié la mise en place du projet REDISSE qui contribuera à réduire les risques économiques et à améliorer la sécurité sanitaire mondiale.