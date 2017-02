Après la déclaration de la fin de la poliomyélite en Guinée, le ministre de la santé, Dr Abdourahmane Diallo, est sur le pied de guerre contre la rougeole. Objectif visé, bouter l’épidémie hors d’état de nuire à travers une vaste campagne synchronisée.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré, le 8 février, l’apparition de l’épidémie de rougeole dans quatre des cinq communes de Conakry, ainsi que dans six des 33 préfectures du pays. Au total, 93 cas confirmés ont été notifiés sur 248 cas suspects.

En riposte, le département a annoncé son intention de mettre les bouchées doubles pour lancer une véritable campagne synchronisée en vue d’éradiquer l’épidémie. Une épidémie, qui reste d’ailleurs l’une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde, en dépit de la disponibilité d’un vaccin efficace.

Dans son plan d’action, les autorités sanitaires encouragent les parents à vacciner les enfants de 6 à 10 ans. « Notre système de surveillance épidémiologique a fonctionné. Il a rapidement détecté 417 cas suspects de rougeole et encore une fois grâce à nos moyens de diagnostics disponibles, on a réussi à confirmer 122 cas ».

Comme dans la lutte des précédentes épidémies, le département de tutelle promet de retrousser les manches pour sauver les tout petits. A Fria, par exemple, le directeur préfectoral de la santé, Dr Kalidou Soumah, a sonné la mobilisation.

« Nous avons convoqué une réunion d’urgence avec tous nos techniciens de la santé pour ensemble se donner toute la politique efficace en vue de combattre de façon rapide et radicale cette épidémie. Nous sommes fin prêts pour aller au front. Toutes les autorités sont aussi informées pour mener une synergie d’action pour que le plus tôt que possible, nous déclarons zéro épidémie dans notre ville », a-t-il dit.

Cette lutte intervient, alors que, le 10 février, la Guinée a été déclarée débarrassée de la poliomyélite. Dans sa communication, le ministre de la santé, Dr Abdourahmane Diallo a expliqué le chemin parcouru dans la lutte contre la polio en Guinée et des approches, mécanismes et stratégies utilisés ayant permis son éradication.

En octobre 2016, le ministère de la santé, au cours d'une longue tournée à l'intérieur du pays, a lancé la neuvième campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l’étendue du territoire national. Au total, trois millions d’enfants de moins de 5 ans ont été touchés.