«J’avais dit ici il y a deux mois que l’affaire d’opposition est terminée parce qu’on ne sait plus qui est opposant dans cette affaire… La fois dernière, Baidy a rencontré un opposant là-bas (Présidence, ndlr). Celui-ci a failli tomber dans les fleurs… Ceux qui ont dit que je suis mourant, moi je suis loin d’être mourant »

Après deux mois d’absence du pays, Sidya Touré, président de l’Union des Forces Républicaine (UFR) et Haut représentant du chef de l’Etat, entouré des membres du bureau exécutif du parti, était face à ses militants fortement mobilisés au siège du parti à Matam ce samedi 13 janvier 2017. A la faveur de ce meeting hebdomadaire, l’ex-Premier ministre a réitéré l’opposition de sa formation politique à l’adoption du point 2 de l’accord politique du 12 octobre 2016 portant sur l’amendement du code électoral. Il a également mis l’occasion à profit pour dénoncer les leaders de l’opposition qui défilent chez le président Alpha Condé.

Le président de l’UFR a d’abord salué le travail du groupe parlementaire alliance républicaine composé de l’UFR et l’UPG qui, à son avis, a fait un travail extraordinaire pendant les débats parlementaires sur les questions portant sur le code électoral. Pour lui, la position du parti par rapport au projet d’amendement du code électoral sur l’élection des chefs de quartiers et districts reste inchangeable. C’est de laisser le soin à la population à la base d’élire ses représentants au lieu qu’ils soient choisis par un parti politique

Il est revenu sur l’inexistence d’une opposition au régime en place en ces termes : « J’avais dit ici il y a deux mois que l’affaire d’opposition est terminée parce qu’on ne sait plus qui est opposant dans cette affaire. On a dit en plaisantant qu’on ne sait plus qui est opposant en Guinée. Mais de plus en plus, le soir, chez Alpha Condé, il y a beaucoup de visites. On y va tous les jours pour demander ceci et cela. Mais comme c’est caché, nous, nous n’avons pas caché ce que nous faisons. Il y en a qui passent leur temps là-bas pour une raison ou pour une autre. Il y en a, quand on les rencontre, ils se cachent dans les fleurs. La fois dernière, Baidy a rencontré un d’entre eux là-bas, (Présidence, ndlr). Celui-ci a failli tomber dans les fleurs », a révélé le Haut représentant du chef de l’Etat.

Revenant au débat à l’assemblée nationale, le leader de l’UFR estime que le débat parlementaire reste le débat parlementaire. « Ce n’est pas une opposition entre les gens », a-t-il souligné avant d’annoncer que son parti va continuer de la manière la plus claire à défendre sa position sur cette question.

Avant de conclure, Sidya Touré a rassuré ses militants qu’il est bel et bien portant contrairement aux rumeurs propagées par ses détracteurs qui justifiaient sa longue absence du pays pour des raisons de santé. « Je suis heureux de vous retrouver deux mois après. Ceux qui ont dit que je suis mourant, moi je suis loin d’être mourant », a conclu le Haut représentant du chef de l’Etat en présentant ses vœux de l’année 2017 aux militants, à la presse et au peuple de Guinée.