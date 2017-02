Au cours du meeting du RPG-Arc-en-ciel ce samedi 4 février, le secrétaire général du parti, Dr. Saloum Cissé a affirmé que beaucoup parlent aujourd’hui et si on faisait un contrôle strict, qu’ils ne pourraient plus prendre la parole en Guinée, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbessia.

S’exprimant sur le choix porté sur notre président d’assurer la présidence de l’Union Africaine, le premier vice-président de l’Assemblée nationale a fait savoir aux militants que le temps leur a donné raison. Car, a-t-il expliqué, au moment où qu’ils disaient que Alpha Condé peut faire l’affaire de la Guinée, qu’on leur a pris pour des fous. Ils ont été battus, emprisonnés et beaucoup d’entre eux, ont perdu leur place dans l’administration.

« L’histoire est têtue, on ne peut pas cacher la vérité…Aujourd’hui, pour être à la tête de l’Union Africaine, ne demande pas d’argent. C’est contre un petit mot qui est facile à prononcer, c’est la confiance et c’est pour cette même confiance que notre président a été soutenu par ses pairs en lui choisissant comme le président de l’UA », affirme-t-il.

Sur le premier discours qu’Alpha Condé a tenu après son élection à la tête de l’UA, le deuxième vice-président des assemblées nationales des pays islamiques dira que son champion n’est pas passé par mille chemins. « Honnêtement, le discours qu’Alpha Condé a tenu après son élection à la présidence l’UA a été objectif. Il s’est attaqué directement aux faiblesses et aux défis de l’Afrique. Notre président n’a pas peur des difficultés. Il sait faire face aux difficultés et il sait aussi les répondre cas par cas », déclare M. Cissé.

Des frustrations qui gangrènent le RPG !

"Dans le parti, ceux qui s’attendent à une récompense, c'est-à-dire que chacun doit avoir de l’argent, détrompez-vous. La seule récompense que nous devons faire entre nous, c’est de nous aimer. Etre utile l’un à l’autre (…). Ceux qui occupent des postes de responsabilité doivent écouter ceux qui ne l’ont pas. Ceux qui sont en quête d’emploi, il faut nécessairement qu’on s’entre aide. Même au niveau du bureau politique, on se critique, il y a des moments où nous nous mettions en cause (…) ", estime le secrétaire général du RPG.

Les manifs enregistrées pendant que le chef de l’Etat regagnait Conakry

" Alors que le président de la République rentrait à Conakry après son élection à la tête de l’UA, il y avait des mouvements sur tout au long de la route Le prince. Il y a eu des véhicules cassés vers la T6 jusqu’à Hamdallaye. Tout cela, c’était pour empêcher la bonne réception ", déplore-t-il.