RPG : La coordinatrice Nantou Chérif s’adresse à la diaspora guinéenne (vidéo)

La Coordinatrice nationale du RPG-arc-en-ciel, Hadja Nantou Chérif a présidé ce dimanche 13 août une grande manifestation de l’ensemble des sections de l’extérieur de son parti. Elle avait à ses côtés, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me Abdoul Kabèlè Camara, le gouverneur de la Banque Centrale, Lounsény Nabé, l’ambassadeur de la Guinée auprès du gouvernement angolais, Djigui Camara et la députée Zalikatou Diallo, a-t-on constaté au palais du peuple de Conakry.

Prenant la parole, le président de la Coordination des sections du RPG-arc-en-ciel de l’extérieur, Mamadi Diakité a rappelé que le peuple de Guinée ne s’est pas trompé en choisissant Alpha Condé comme président. « Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, le président Alpha Condé a mobilisé ses concitoyens à sortir la Guinée de l’ornière à travers la construction des infrastructures dans la capitale Conakry tout comme à l’intérieur du pays », a-t-il dit.

En énumérant certains défis relevés par le chef de l’Etat, M. Diakité qui s’exprimait au nom des sections du parti de l’extérieur, a indiqué qu’Alpha Condé a doté le monde agricole guinéen des immenses et d’intrants ainsi que le retour du pays dans le concert des nations. « Nous disons oui pour la continuation des gigantesques œuvres salvatrices qu’a entamé le président de la République le Pr. Alpha Condé », a-t-il déclaré.

Moustapha Sylla, Secrétaire général de la section du RPG d’Angola, quant à lui, a fait savoir que le RPG est un parti sans connotation éthique de même que la Guinée est une et indivisible.

Tout comme son prédécesseur, il a affirmé qu’il y a eu beaucoup d’avancées sur le plan économique et social. « On peut citer entre autres, la stabilité de la monnaie guinéenne, la création des entreprises, la baisse du taux de mortalité infantile à travers la gratuité de l’accouchement par la césarienne (…)», a déclaré M. Diakité.

Plus loin, Moustapha Sylla a invité la jeunesse à ne pas accepter la manipulation car, a-t-il dit, elle est l’avenir de ce pays. « Nous voulons une opposition constructive qui émet des idées pour pouvoir faire avancer notre pays », a déclaré M. Sylla.

Très comblée de joie, la coordinatrice nationale du RPG-arc-en-ciel, Hadja Nantou Chérif s’est adressée à la diaspora guinéenne en ces termes.

« Dans nos combats que nous menons, il y a des initiatives, des maux et des gestes qui nous revigorent et nous motivent davantage. Alors, réaffirmez votre gratitude et votre soutien au champion de notre parti, le Pr. Alpha Condé dans sa délicate et exaltante mission, est une action militante déterminante. Le chef de l’Etat est conscient de votre apport dynamique au processus de développement de notre nation. Et c’est pourquoi, il a mis en place une politique incitative pour vous impliquer dans l’émergence du pays. Beaucoup d’entre vous ont compris mais, ils en restent encore qui hésitent que vous devez inviter à retrouver leur place et leur partition dans le progrès social et économique de la Guinée », a-t-elle précisé.

Plus loin, la marraine de la cérémonie a martelé que la Guinée est une et indivisible, ses fils sont uns et inséparables donc, a-t-elle insisté, quelles que soient les contingences sociopolitique, et économique, « nous travaillons tous pour le rayonnement de notre nation ».