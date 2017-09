RPG: Bantama fait le show sur Mamadou Sylla et prévient que des masques vont tomber

Après une trêve due à des voyages et au décès d’un membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, Bantama Sow est de retour à l’assemblée hebdomadaire du parti au pouvoir. Dans un contexte marqué par les manifestations qui ont fait deux morts à Boké et saccagé le siège du RPG Arc-en-ciel, le puissant membre du bureau politique n’a pas manqué de répondre à Mamadou Sylla et Cie qui se sont exprimés sur la situation, hier vendredi. Comme à son habitude, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a encore enflammé l’assemblée avec un discours offensif.

Pour Bantama Sow, les manifestants ne sont qu’un groupe d’individus manipulés par des individus assoiffés de pouvoir. Et il n’a pas manqué de désigner ce qu’il appelle les manipulateurs. « Tout le monde a vu hier Mamadou Sylla et son groupe à la télévision. Est-ce que ces gens peuvent être vraiment des porte-parole de Boké », a-t-il interrogé. « Non ! », c’est la réponse qu’il a reçue de l’assemblée. Bantama Sow poursuivra alors : « normalement, Mamadou Sylla, sa place c’était où ? C’était en prison ! »

Pour Bantama Sow, si Mamadou Sylla « fait ce que bon lui semble », c’est parce qu’on ne l’a pas mis en prison.

Le ministre en charge des Sports estime d’ailleurs que le président de la République est trop tolérant avec « ces individus.» « Le président n’a qu’à nous laisser avec ces gens-là pour quelques jours… », a-t-il souhaité, justifiant ce souhait par le fait que « ces individus n’entendront que la voix de la violence.»

Mise en garde

Bantama Sow l’a réitéré : « Mamadou Sylla, sa place doit être en prison.» Il l’a ensuite mis en garde, en disant que c’est un problème qu’il (Mamadou Sylla) ne va pas régler avec le président Alpha Condé. « Nous l’avons dit ici, Alpha Condé est le président de tous les Guinéens, il ne joue pas dans la même division qu’un leader de parti politique », a-t-il rappelé.

Les masques vont tomber

Bantama Sow croit que son ancien allié a montré son vrai visage. « Voilà des individus qui sont venus en 2010, 2011, pour dire qu’ils sont capables. Nous l’avons remorqué pour qu’il soit député… Dès qu’on les laisse, les masques tombent », a-t-il fustigé.

Partant du cas de Mamadou Sylla, Bantama Sow a prévenu que d’autres masques vont tomber. « Préparez-vous, les masques vont tomber dans ce pays. Tous ceux-là qui font semblant d’être avec nous, qui font semblant d’être avec le président Alpha Condé, les jours à venir les masques vont tomber, parce qu’ils ne se retrouveront pas dans la vision du Pr Alpha Condé », a-t-il averti.

Opposants paniqués

Pour Bantama Sow, tout le problème c’est que les opposants sont paniqués depuis l’annonce des 20 milliards par le gouvernement. « Depuis qu’on a parlé des 20 milliards, les opposants sont paniqués. Parce qu’ils savent que le président veut sortir le pays du sous-développement », estime-t-il.