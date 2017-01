La route Labé – Sénégal via Koundara est toujours en partie dans un piteux état. À moitié bitumée, le calvaire des usagers en période des grandes pluies reste le même en cette saison sèche. Le tronçon Thiaguel Bori – Kombat qui s’étend sur une trentaine de kilomètres est complètement dégradé. Cette situation est surtout perçue aux abords de la montagne de Sita où l’unique pont est sur le point de céder, a appris Guinéenews de bonnes sources.

Pour tenter de maintenir le trafic sur cette route très importante dans les échanges commerciaux entre la Guinée et le Sénégal, le syndicat du transport et mécanique générale de Labé a mis la main dans la poche. Dix-sept millions de francs guinéens ont été déboursés pour réparer certains points critiques de cette route internationale.

El Hadj Maladho Zawiya Diallo, le secrétaire générale du syndicat du transport est mécanique générale CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) Labé explique les aspects ayant concouru à ce geste : « depuis l’accident du premier camion qui avait fait dix morts à nos jours, il y a eu trois autres accidents au même niveau. Avant-hier (Lundi) c’est un camion rempli d’oranges en direction de Dakar qui s’y est renversé. Donc, ce dernier camion est toujours sur place bloquant du coup le passage. Nous syndicat du transport on s’est vraiment battu car on a été voir monsieur le gouverneur de la région de Labé qui sur le champ avait fait appel à l’inspecteur régional des travaux publics qui était en ce moment à Conakry. Monsieur le gouverneur a insisté afin que ce dernier aille voir le ministre des travaux publics (TP) afin que des dispositions soient prises d’ici la prochaine saison des pluies. Mais jusqu’à présent on n’a rien vu »souligne-t-il.

Constatant une lenteur dans le processus, le syndicat du transport de Labé a voulu prendre le devant afin de permettre à ses chauffeurs de continuer le trafic : « après cette rencontre, comme on a vu qu’il y a beaucoup de négligence de la part du ministère, nous avons fait des cotisations avec les transporteurs et nous avons mobilisé 17 millions de francs guinéens. Nous avons pris deux camions, nous avons acheté 27 chargements de bloc qui ont été transporté et le reste de l’argent a servi à payer les ouvriers pour réparer les points critiques » affirme El Hadj Maladho Zawiya Diallo.

Malgré cet investissement, le pont de Sita en piteux état reste toujours un obstacle que seul l’État pourrait soigner, insiste le syndicat : « pour ce qui est de l’endroit où les accidents sont récurrents, il faut nécessairement l’intervention de l’État parce que ce n’est pas moins de 200, 300 ou 400 millions qui peuvent réparer là-bas. Nous citoyens ne peuvent pas supporter cela, seul l’État peut faire face à cette dépense. Nous syndicat pouvons boucher des trous, mais ne sommes pas habilités à faire un pont » précise-t-il.

« C’est sûr que si l’État n’intervient pas d’ici l’arrivée des premières pluies, c’est sûr que la route sera coupée parce que tellement que le passage est rétréci à ce niveau même un simple camion ne peut passer » prévient le secrétaire général du syndicat du transport et mécanique générale CNTG Labé.

Depuis lundi 09 janvier 2016, la circulation des gros porteurs est paralysée sur cet axe. Pour cause, un camion rempli d’oranges s’est renversé à Sita, obstruant du coup le passage. Seules les petites voitures arrivent à se frayer un passage selon le syndicat.