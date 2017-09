Risques de violences lors de la manif: Dr Faya lance un appel aux manifestants et aux forces de l’ordre

«Je conseillerai aux uns et autres, que ce soient les acteurs de la manifestation, que ce soient les agents des forces de l’ordre, d’agir dans l’esprit républicain et d’éviter la violence. Parce que nous avons déploré par le passé la mort de beaucoup de compatriotes lors des manifestations. La Guinée doit sortir de ce cycle… »

C’est un leader du Bloc libéral respectueux des principes démocratiques qui a accepté volontiers de répondre aux questions de Guinéenews ce mercredi 20 septembre, jour de marche de l’opposition républicaine.

Face donc à cette manifestation planifiée par ses pairs opposants, Dr Faya Millimouno rappelle qu’au Bloc libéral qu’il dirige, il n’a jamais été question de contester le droit d’un guinéen d’exercer un droit qui lui est reconnu constitutionnellement.

«Si l’opposition républicaine décide de faire des manifestations pour des raisons qu’elle a évoquées, nous ne les contestons pas. Nous ne les discutons pas. C’est le point de vue au niveau du Bloc libéral. Quelle que soit l’entité de la République qui veut manifester son ras-le-bol, eh ben, cette entité, au regard de la loi, doit avoir la possibilité de manifester dans la paix», soutient d’emblée l’incarnation de la quatrième force politique du pays, selon les résultats de la dernière présidentielle.

Partant du constat selon lequel les manifestations de rue sont souvent émaillées de violences débouchant parfois à des morts, Dr Millimouno prêche un message de responsabilité à l’endroit des deux parties prenantes de la marche de ce mercredi.

«Le Code pénal de notre pays prévoit qu’on s’adresse aux autorités compétentes, lorsqu’on veut faire une manifestation. Ces autorités compétentes en la matière sont les municipalités. Lorsque la municipalité trouve que la manifestation peut se tenir sans qu’il n’y ait des heurts, elle l’encadre pour éviter toutes violences et tous dérapages».

«Donc, je conseillerai aux uns et autres, que ce soient les acteurs de la manifestation, que ce soient les agents des forces de l’ordre, d’agir dans l’esprit républicain et d’éviter la violence. Parce que nous avons déploré par le passé la mort de beaucoup de compatriotes lors des manifestations. La Guinée doit sortir de ce cycle et faire en sorte que les gens aient la possibilité de manifester leur désaccord et le faire dans l’esprit républicain», suggère notre interlocuteur.