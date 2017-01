Les nouvelles de la semaine écoulée décryptées dans les journaux de la place. Retrait du projet d’amendement du point 2 de l’Accord du 12 octobre, Alpha Condé rencontre Faya Millimono, la demande d’extradition de Toumba Diakité et d’autres procès en souffrance, l’anniversaire du décès de Ahmed Tidjani Cissé, ancien ministre…

A la Une du journal satirique Le Lynx, ‘’L’épée de Damaro-clès…rangée’’, s’exclame l’hebdomadaire. L’opposition républicaine a animé une conférence sur la situation sociopolitique du pays, le 10 janvier. Pour Aboubacar Sylla, le mégaphone de l’opposition, des retards et des obstacles sont constatés dans la mise en application du fameux accord du 12 octobre. ‘’La crise est pour le moment surmontée’’, avec le retrait de l’amendement conflictuel au perchoir par le groupe RPG Arc-en-ciel portant sur l’élection communale et communautaire. La question a divisé les deux parties au point que l’opposition a menacé de reprendre la rue pour violation de l’un des principes de l’accord du 12 octobre. ‘’Il y a des forces rétrogrades qui n’ont pas intérêt à voir les principes de l’accord appliqué. Nous avons exigé l’implication réelle d’Alpha Condé à respecter l’accord du 12 octobre’’. De rappeler que l’accord est vieux de cinq mois et qu’aucun des principes n’en est appliqué. L’opposition compte en alerter la communauté internationale, les sages et les religieux avant de se manifester par la rue…

‘’Faya Millimono à Sékoutouréyah : Ce qu’ils se seraient dit’’, nous informe le journal Le Lynx. Le 11 janvier, le président du Bloc Libéral (BL) en conférence de presse, a parlé de sa rencontre avec le prési Alpha Grimpeur, présenté le satisfecit le désignant ‘’Personnalité politique de l’année’’, dénoncé le lynchage au quotidien les citoyens. « Le président de la République m’a parlé de son bilan. Il m’a dit que j’appartiens à un parti politique qui l’empêche de travailler tout en me disant que tout ce que nous allions faire pour l’empêcher la Guinée va avancer ». Touchant le point 2 de l’Accord du 12 octobre 2016, Faya Millimono a réitéré que son parti était opposé à ce que les chefs de quartier soient désignés au prorata des résultats des élections communales au risque de politiser à outrance les quartiers.

Les nouvelles de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP). Après deux mois et demi d'absence dans son pays, le leader de l'Union des Forces Républicaines(UFR), Sidya Touré s'est prononcé, samedi, 14 janvier 2017, sur le Code électoral qui défraie la chronique et divise la classe politique en République de Guinée, rapporte l’AGP. C'est au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire de son parti, qu'il a présidé, au siège national de l'UFR à Matam, que Sidya Touré a désapprouvé le Code électoral en débat dans le pays. Pour lui, cette modification est une violation de la Constitution du pays. «Quelques soient les accords ou consensus entre deux ou les partis, ceux-ci ne doivent pas aller à l'encontre de la Constitution. Je considère donc cette modification comme une violation à notre Loi fondamentale», a martelé le président de l'UFR durant le point de presse qu'il a accordé aux médias après la réunion avec ses militants. A l'ouverture de cette Assemblée générale hebdomadaire, M. Touré est revenu d'abord sur les causes de son absence prolongée au pays qui, selon lui, sont liées à son état de santé. Il souffre des maux au niveau de son dos, mais aussi pour des consultations en Belgique, à Paris et aux Etats-Unis avec la nouvelle administration.

La préfecture de Boké a été, ces dernières semaines, au cœur des polémiques relatives à une tentative de détournement de 634 millions et de huit (08) milliards de francs guinéens, rapporte l’AGP. C’est à cette fin qu’une mission de la Direction Nationale des Impôt (DNI) séjourne actuellement dans la préfecture de Boké pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la question qui fait couler tant de salives et d’ancres. Conduite par le directeur national Adjoint des Impôts, Michel Bémy, la mission a conféré, samedi, 14 janvier 2017, avec les autorités locales, présidents des Délégations Spéciales (DS) des Communes Rurales (CR) de Kamsar, Kolaboui et Sangarédi. Au cours des débats houleux, il a été révélé que le montant de 634 millions de francs guinéens est le fruit d’un contrat passé entre la Société des Compagnies des Bauxites de Guinée (CBG) et la Société Fluor. «Cette somme payée au Trésorier préfectoral de Boké au compte du droit d’enregistrement, est un impôt de l’Etat. Il n’appartient ni au Gouvernorat, ni à la préfecture, ni à la commune comme le pensent certains.Les papiers règlementaires en font foi», a fait comprendre Michel Bémy. Parlant des huit (08) autres milliards, sources de polémiques, d’altercations et de confusions au niveau de la DS de la Commune Urbaine (CU) de Boké, l’enquêteur Daouda Diané a fait savoir, que ce montant est un manque à gagner. «C’est-à-dire, montant payé et quittancé en amont par les sociétés minières évoluant à Boké, et en aval ce qui reste à recouvrer, autrement dit, montant payé mais pas arrivé à destination (dans la caisse). Il faut donc reclasser le montant qui reste à payer par la CBG», a expliqué M. Diané. Ainsi donc, la tentative de détournement de 634 millions et 08 milliards de francs guinéens soulevée par l’ex-président de la DS de la CU de Boké, Modibo Fofana, semble définitivement close.

Les artères et la passerelle du grand marché Madina, situées entre les communes de Dixinn et Matam, ont été déguerpies, lundi, 16 janvier 2017, par les agents de la Police Verte, nouvellement constituée, a constaté l’AGP. Dès le petit matin, les agents de ce corps de la police se sont massivement déployés en petit groupe sur les différentes voies du pont du grand marché Madina, en vue d’empêcher l’installation des étalagistes et autres vendeuses, qui avaient l’habitude d’occuper les lieux à la recherche du quotidien. Constituées en grand nombre par des jeunes filles et femmes, ces vendeuses sur les artères du grand marché Madina, s’en prenaient aux paisibles piétons de passage entre leurs articles exposés sur la voie publique. A rappeler, qu’en 2015, la même opération les artères de pont avaient connu les mêmes opérations de déguerpissement exécutées par la Police Nationale. Après quelques mois, les occupants sont revenus occuper les lieux.

La communauté rurale de la sous-préfecture de Gbérédou-Baranama, dans la préfecture de Kankan, exprime un besoin d’eau potable, d’un Lycée, d’une 2ème Ecole Primaire, d’une Mosquée et de routes, rapporte le correspondant préfectoral de l’AGP à Kankan revenant d’un séjour dans cette localité. Après avoir remercié le président de la République, Pr Alpha Condé pour l’offre de panneaux solaires, les sages et porte-parole de cette sous-préfecture, située à 30Km du chef-lieu de la préfecture de Kankan, ont étalé, mardi, 10 janvier 2017, les difficultés et autres besoins de leur communauté. «Nos problèmes sont énormes, mais les plus primordiales sont, entre autres, les écoles (un Lycée et une deuxième Ecole primaire), des routes, besoin d’une Mosquée, et de l’eau potable», ont-ils énuméré. Il a été, par ailleurs révélé à la mission, que les enseignants qui exercent dans cette localité sont à la charge du district.

A la Une du journal hebdomadaire L’Indépendant, ‘’Crispation politique : L’assaut final n’aura finalement pas lieu’’. Le 16 août 2016 a eu lieu à Conakry, une marche organisée par les partis de l’opposition républicaine, la marche s’est déroulée du rond-point de Hamdallaye à l’esplanade du stade du 28 septembre. La manifestation a connu un si grand succès que l’un des organisateurs en la personne de Monsieur Jean-Marc Telliano, leader du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG), avait déclaré que la prochaine manif sonnerait le glas du régime d’Alpha Condé, car se serait l’assaut final. Contrairement à nombre de cadres du RPG Arc-en-ciel qui minimisaient la portée de la marche, le président Alpha lui, en avait pris toute la mesure, il était conscient d’une menace réelle pour son pouvoir. Il a donc paré au plu presser en tendant une main amicale à Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne. Nous voici trois mois après la signature de ce fameux cinquième accord que tout vole en éclats… Au moment où nous allions sous presse, l’opposition avait décidé de revenir à de meilleurs sentiments, vu que la mouvance a fait machine arrière en renonçant à ses velléités de manipulation du code électoral qui devra être soumis à l’examen du parlement. L’assaut final n’aura donc pas finalement lieu, lit-on.

‘’Vers l’extradition de Toumba Diakité : Me Cheick Sako salue la décision du Sénégal’’, titre le journal L’Indépendant. Le ministre de la’Etat de la Justice et Garde des Sceaux, Me Cheick Sako a salué la décision de la Chambre d’accusation de Dakar qui a ordonné l’extradition du Commandant Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, vers la Guinée, après son interpellation survenue à Dakara le 15 décembre dernier. Le garde des Sceaux qui s’exprimait sur les antennes de la radio Espace FM, a botté en touche face aux défenseurs des droits de l’Homme qui craignent que la sécurité de Toumba soit menacée, une fois de retour au bercail.

Après le lynchage de Kolié et Kallo, le maire et le vice-maire de Sangardo arrêtés, nous apprend l’hebdomadaire L’Indépendant. Le 3 janvier dernier, Koly Soua Kolié, directeur administratif et financier chez International Médicales Corps et son compagnon Mamady Kallo ont été sortis de leur véhicule, battus à mort par un groupe d’individus à Sangardo, Kissidougou. Les deux victimes ont été accusées de trafic d’enfants. Aujourd’hui, une trentaine de personnes ont été interpellées. Parmi elles, ‘’le maire et le vice-maire de Sangardo. Ils ont été arrêtés pour la simple raison que le drame s’est passé devant eux’’, a déclaré Sâa Robert Leno, Commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kissidougou.

On parle toujours de justice avec l’hebdomadaire La Lance. ‘’Des procès en souffrance’’, titre le journal. Kissidougou, Siguiri, Toumba Diakité, Mali, le dossier du 28 septembre, c’est le menu du point de presse de Me Cheick Sako, ministre d’Etat à la Justice, le 9 janvier, à la Cour d’appel. Le Garde des Sceaux a parlé des évènements qui dépassent le cadre de la justice. Pour y mettre fin, le ministre pense qu’il faut de la pédagogie, sensibilisation et éducation des populations. Quant à la justice, il a assuré qu’elle fait son travail. Et de revenir sur les tueries de Kissidougou : ‘’Ce sont deux paisibles citoyens qui ont été froidement assassinés et brûlés. Leur véhicule a fait un accident provoqué par un bœuf, il y avait un enfant sur les lieux qui a promis de leur montrer le propriétaire de l’animal. Entre temps, quelqu’un a téléphoné pour désinformer les gens au village, disant qu’il y a un voleur d’enfant qui se dirige vers le village avec un enfant. C’est ainsi que ces citoyens ont été appréhendés et tués. Seule la femme a pu échapper, parce qu’elle a été protégée par une veille. Malheureusement, on a démoli la maison de cette vieille’’. Comme à son habitude, le ministre s’est voulu rassurant : ‘’La justice fait son travail, trente deux personnes ont été arrêtées et sont détenues à Faranah. Concernant le cas récent, à Siguiri où deux présumés bandits ont été arrêtées (celles parues sur la vidéo), la gendarmerie est à la recherche d’autres’’.

‘’Anniversaire : Ahmed Tidjani Cissé, for ever’’, titre le journal hebdomadaire La Lance. Il y a deux ans, la mort nous arrachait l’écrivain, dramaturge, politique, homme d’Etat, Ahmed Tidjani Cissé. Le journal a publié in extenso, l’oraison funèbre prononcé par M. Amirou Conté, à l’époque Secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, le 16 janvier 2015. Extraits : ‘’Il est des hommes d’un temps et les hommes de tous les temps. La disparition des premiers arrache des larmes de douleur circonstancielle, le départ des autres est ressenti comme une perte à inscrire sur les pages douloureuses de l’histoire. Mardi 6 janvier 2015, le monde de la culture a été ébranlé par un coup de tonnerre, c’était le cri de victoire de l’ange de la mort emportant l’âme d’une valeur culturelle certaine, celle d’Ahmed Tidjani Cissé, ministre de la Culture et du Patrimoine Historique. Ce fils d’une lignée maraboutique, né en 1941 à Kangolia, cercle de Dubréka, a su très tôt, par sa détermination au service d’une vocation culturelle, chercher, connaitre, maitriser, affirmer et faire admirer le patrimoine culturel guinéen’’.

‘’Amendement du code électoral : L’Honorable Damaro Camara se rétracte’’, lit-on dans La Lance. Le 9 janvier, à la maison de la presse à Coléah, le groupe parlementaire du RPG Arc-en-ciel a animé une conférence de presse. Au menu ? Le projet d’amendement du code électoral. D’entrée, l’Honorable Damaro Camara a annoncé l’abandon par son parti de la modification du point 2 de l’Accord politique du 12 octobre 2016. Ce qui avait empêché l’adoption du code électoral amendé le 4 janvier dernier. Depuis le député Damaro Camara est accusé de vouloir saboter unilatéralement les conclusions du dialogue avec l’opposition républicaine. Mais il s’en défend désormais : « Cette volonté de modification n’était pas une manière de saboter les accords qui ont même connu un début d’application. Nous nous sommes dit, si c’est à cause de ce mode de désignation que tout le monde crie à la trahison, notre groupe parlementaire retire sa proposition de mixage. Gardons le code électoral avec la proportionnelle intégrale ».

Pour finir, le journal Le Lynx rend un hommage à Michelle Obama ‘’Une première dame, convaincante’’. La très populaire First Lady Michelle Obama quittera la maison blanche, ce 20 janvier. A bien des égards, elle est entrée dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, de la plus belle des manières. Pas seulement parce qu’elle est la première dame afro-américaine des Etats-Unis mais parce que son charisme transcende les frontières du pays, et que sa popularité est aussi grande sinon plus que celle de son président de mari. Elle inspire nombreuses femmes à travers le monde. Avocate de formation, Michelle Obama née LaVaughn Robinson s’est illustrée durant les deux mandats de Barack par ses multiples engagements. On retiendra surtout ses campagnes phares contre l’obésité et en faveur de l’éducation, notamment celle des jeunes filles. Elle en avait fait une priorité. En 2015, Michelle s’est engagée avec Better make room, programme qui entend rendre l’université plus accessible et plus abordable pour tous les étudiants. Puis la même année, elle a lancé la campagne Let Girls Learn, pour promouvoir une éducation de qualité pour les jeunes filles à travers le monde. Michelle est aussi une grande oratrice, féministe… Le 6 janvier 2017, elle a tenu son dernier discours à la maison blanche. Très émouvante, Michelle Obama n’a pu retenir ses larmes : « Etre Première dame a été le plus grand honneur de ma vie, j’espère que vous avez été fiers de moi’’. En réponse, son mari, lui a rendu un hommage très touchant, lors de son discours d’adieu. « Tu as fait de la Maison Blanche, un endroit qui appartient à tout le monde et la nouvelle génération désormais la barre plus haut, car tu es son modèle. Tu m’as rendu fier et tu a rendu ton pays fier ». Un bel exemple de première dame !

A bientôt !