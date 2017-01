A la Une des journaux de la place : Un nouveau bras de fer entre pouvoir et opposition, encore un hic à la HAC, des anomalies à la Fonction publique, tuerie à Kissidougou, la recrudescence du viol, l’Assemblée nationale face à un blocus…

‘’Encore un hic à la HAC’’, s’exclame le journal satirique Le Lynx. Le 3 décembre, dans un décret rendu public par la RTG, le Prési Alpha Grimpeur a nommé deux commissaires à la HAC (Haute Autorité de la Communication). Les heureux récipiendaires sont Mamady Keïta et Sékhouna Keïta. Le premier, ingénieur des télécommunications était directeur général adjoint de l’ENGIFE. Il remplace désormais N’Fansoumane Camara au titre du ministère des Télécommunications et de l’Economie Numérique. Le second, journaliste de profession était directeur national adjoint du quotidien national Horoya. Il est nommé au compte du ministère de la Communication. Seulement voilà. Ce décret un cheveu dans la soupe de la HAC. Parce que le ministère de la Communication ne fait partie des structures qui désignent les commissaires de l’institution. Aucun des 11 commissaires n’étaient du ministère de la Communication. Le ministre Conseiller à la Présidence chargé des relations avec les institutions républicaines, Mohamed Lamine Fofana est indexé. On l’accuse de légèreté dans la gestion des choix des membres des institutions. Dans les conditions normales, après le décès de Alpha Kabinet Keita, il revenait au ministre Fofana d’adresser un courrier à l’Association des journalistes de Guinée (AJG), pour lui demander de désigner un remplaçant. Il ne l’a pas fait…

‘’Des viols wonson goron’’, s’exclame le journal Le Lynx. Dans cette localité administrative dépendante de Timbi Tounni, il s’en est passé des choses ces derniers temps. En cette fin d’année 2016, il y a eu beaucoup de cas de viol, impliquant des jeunes et des moins jeunes. L’un s’est déroulé le dimanche 18 décembre, lorsque des gaillards en chaleur se sont défoulés sur deux jeunes filles. Arrêtés, ils négocient rapidement leur liberté auprès d’un certain Senghor (qui n’est ni Léopold ni Sédar), un faux flic opérant dans la localité. Prétendument ulcérés par le viol, des ‘’Sages’’ de Wansan, avec à leur tête le Premier Imam, El hadj Oumar Bah, se mobilisent et s’en prennent à la boîte de nuit locale. Qu’ils détruisent. Les tôles et les bois de charpente, ils les récupèrent et se les partagent. Nous répétons, ils se les partagent entre eux !

‘’Dialogue politique : L’accord de toutes les discordances’’, lit-on dans Le Lynx. Nous allons tout faire pour adopter le Code électoral et le règlement intérieur. Propos de Claude Kory Kondiano, président de l’Assemblée nationale. Le 4 janvier, lors de la dernière plénière avant la clôture de la session budgétaire. Sauf que le Code en question n’était même pas à l’ordre du jour de la plénière. Selon le Kory du Parlement, le Code électoral devra être adopté en session extraordinaire. Il n’en fallait pas plus pour susciter la désapprobation des députés libéraux démocrates. C’est une ‘’violation délibérée de la loi par le président de l’Assemblée nationale. La session doit durer 90 jours, nous sommes aujourd’hui au 92ème jour, toute adoption d’un texte au-delà des 90 jours impartis est illégale. On ne peut pas s’associer à cela’’ fulmine Fodé Oussou Fofana, prési groupe parlementaire libéraux démocrates.

‘’Pouvoir et opposition : vers un nouveau bras de fer’’, s’interroge le journal L’Indépendant. Le point 2 de l’accord du 12 octobre 2016 continue de défrayer la chronique. Il fait les choux gras de la presse. Au cours d’un point de presse animé le 3 janvier 2017, les députés du groupe parlementaire des libéro-démocrates ont dénoncé la modification de ce point de l’accord politique inter guinéen. Les opposants menacent de reprendre les manifestations de rue, si toutefois, le pouvoir en place persistait dans cette aventure. L’année 2017 débute avec un bras de fer qui s’annonce entre pouvoir et opposition. Face à la presse, les députés du groupe parlementaire des libéro-démocrates ont accusé le parti au pouvoir d’avoir modifié le point 2 de l’accord paraphé le 12 octobre dernier. Selon son président, Dr Fodé Oussou Fofana, la mouvance présidentielle veut bloquer l’examen du code électoral alors que ce nouveau code devrait être examiné le 04 janvier 2017.

‘’ Accusé d’être le mal, le chef de la majorité se défend’’, lit-on dans les colonnes du journal L’Indépendant. L’adoption d’un nouveau code électoral par les députés, initialement prévue ce mardi 03 janvier 2017, a été reportée à la dernière minute. Pour expliquer ce report, certains ont accusé l’Honorable Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-ciel, la majorité à l’Assemblée nationale, de vouloir changer les règles du jeu, provoquant ainsi l’ire d’une partie de l’opposition parlementaire. Damaro a rejeté cette accusation et dit n’avoir fait qu’une proposition dont l’objectif est de permettre aux Guinéens d’avoir des élections communales suivies d’un climat de paix.

A l’Assemblée nationale, Kory Claude Kondiano sermonne des députés qui déshonorent, apprend-on dans le journal L’Indépendant. Le président de l’Assemblée nationale n’est pas content de certains députés dont il tait les noms. Claude Kory estime que leurs comportements sont de nature à ternir l’image l’institution parlementaire. Dans un discours de clôture de la session budgétaire, le patron de l’Assemblée nationale n’a pas manqué de critiquer l’attitude de certains élus du peuple. ‘’Je dois déplorer la persistance, à l’Hémicycle voire en dehors de l’hémicycle, des comportements de certains collègues dont les propos déshonorent notre institution et l’image de notre pays’’, a-t-il dit, sans citer de noms.

‘’Concours d’accès à la fonction publique : De très graves anomalies relevées’’, s’exclame le journal L’Indépendant. Apparemment le ministère de la fonction publique semble être celui de toutes les controverses et suspicions. Selon des informations qui nous parviennent de candidats ayant pris part au concours d’accès, organisé en 2016 par le ministère de la fonction publique, les résultats seraient entachés d’irrégularités et d’incohérences. C’est le cas dans l’option de recrutement des instituteurs et institutrices ayant fréquenté les écoles normales d’instituteurs (ENI). Aïssata D. est institutrice. Elle est de niveau baccalauréat et est passée par une école normale d’institutrice ayant de commencer à exercer de métier. Lorsque le ministère a entrepris le recrutement de nouveaux fonctionnaires, c’est avec enthousiasme qu’elle a décidé de postuler. Enseignante brillante et qualifiée, elle a passé l’examen haut les mains. A la sortie des résultats, c’est avec stupéfaction et consternation qu’elle découvre qu’à la place de son nom, c’est un autre qui est mentionné suivi de son propre PV à elle.

Le chef de file de l’opposition guinéenne tient Alpha Condé pour le seul responsable de la violation de l’Accord politique du 12 octobre, apprend-on dans le journal Le Populaire. Au cours de l’assemblée générale de son parti samedi 7 janvier 2017, le président de l’UFDG a tenu a rappelé les conditions dans lesquelles le dialogue politique avait été engagé entre la mouvance et l’opposition. C’est en partie a t-il expliqué grâce la manifestation du 16 août 2016. « Sinon le gouvernement ne voulait pas de dialogue. (Et maintenant) il ne veut pas appliquer les décisions des dialogues antérieurs. Il ne veut pas non plus ouvrir de dialogue pour en faire le point sur la mise en œuvre. Il ne respecte pas la loi et le calendrier électoral». Si l’Accord politique a été violé, estime Cellou Dalein Diallo, «Il y a un seul responsable et c’est le président de la République». Parce qu’ajoute-t-il, c’est lui qui s’était engagé à respecter et à faire respecter les recommandations du dialogue. «Si le président Alpha Condé avait voulu, il n’y aurait pas eu blocage. Je ne vais pas m’en prendre à Damaro. Tout comme vous êtes disciplinés aux côtés de l’UFDG, je sais que les députés et les militants du RPG sont disciplinés. Si le président veut, ça se fera, s’il ne veut pas, ça ne se fera pas. C’est alors qu’on tirera toutes les conséquences», a prévenu Cellou Dalein Diallo. L’opposant invite ses militants à se tenir prêts pour battre le pavé au moment venu. «Il faut que vous soyez mobilisés. L’Accord obtenu pendant le dialogue c’est grâce à la mobilisation du 16 août. Il faut qu’on se mobilise pour obtenir l’application de l’Accord du 12 octobre. Tenez-vous prêts, l’opposition ne reculera pas. Il faut que l’accord soit appliqué. S’il n’est pas appliqué, il n’y aura pas d’accord et nous useront de tous les moyens légaux pour exiger son application. Nous le disons calmement, mais fermement. Alors, nous allons par étape».Une conférence de presse est prévue mardi 10 janvier au cours de laquelle l’opposition déclinera sa stratégie.

‘’Dialogue politique : Les conseils du Dr Deen Touré à l’Ufdg’’, titre le journal hebdomadaire Le Populaire. Le principal parti d’opposition guinéenne suspend tout dialogue avec le gouvernement et menace de reprendre les manifestations de rue après le retrait du vote du nouveau Code électoral au parlement .Cette décision ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique. De l’avis du conseiller politique de Sidya Touré, l’UFDG doit continuer à dialoguer. «Je ne suis pas d’accord que l’UFDG arrête le débat».Selon M. Deen Touré, si le Code électoral n’a pas été programmé tel que le recommandait l’Accord politique, c’est bien parce que le débat n’est pas terminé à ce sujet. «C’est pour cela, précise-t-il, que je ne vois pas la raison fondée de quitter… Les manifs, c’est pour que le débat ait lieu. Le dialogue doit continuer normalement», soutient le président du groupe parlementaire l’Alliance des républicains. La clôture de la Session budgétaire a été faite à l’absence des députés Libéraux démocrates qui constituent pourtant le deuxième plus important groupe parlementaire. L’examen du Code électoral et celui des collectivités locales et du règlement intérieur du Parlement est renvoyé à la session extraordinaire prévue en avril.

Les Nouvelles de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP). Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté, est désormais applicable aux importations et aux exportations de marchandises, pour compter du 1er janvier 2017, en République de Guinée. Cette application entre en vigueur conformément à la Loi L/2016/066/AN portant loi de Finances Initiales pour 2017, selon une note circulaire signée du directeur général des Douanes, Général de Brigade Toumany Sangaré, en date du 30 décembre 2016.

L’Unité d’action syndicale, un mouvement regroupant dix (10) Centrales syndicales, était jeudi, 05 janvier 2017, au siège social de la Confédération Syndicale Autonome des Travailleurs et Retraités de Guinée (COSATREG) dans la commune de Dixinn, pour dénoncer certains faits qu’elle juge «déplorables» au Ministère de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration (MFP-REMA), rapporte l’AGP. Dans cette déclaration, le porte-parole de l’Unité d’action syndicale, Pascale Tazi Haba a souligné, que «l’Unité d’action syndicale se réjoui de la lecture encourageante de sa déclaration que la majorité des travailleurs lui a fait parvenir à propos de la fameuse nouvelle grille indiciaire de la Fonction publique guinéenne». Il a fait savoir, que «les récents agissements de fonctionnaires et contractuels de l’Etat font suite au refus des autorités de la Fonction Publique d’écouter et comprendre les critiques formulées par son mouvement syndical sur les fautes graves commises lors de la finalisation du projet de grille indiciaire». Il a déploré : «Le ministre Kourouma de la FP-REMA et ses complices de la

Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG) et de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), sont parvenir à tromper le président de la République, en lui faisant prendre un Décret validant cette grille». Parlant de la revendication des enseignants contractuels non admis au dernier concours de recrutement organisé par la MFP-REMA, Pascale Tazi Haba a affirmé : L’Unité d’action soutien entièrement la démarche et la lutte que mène les 1350 contractuels de l’Education, victimes du juteux marché de recrutement du MFP-REMA, celui de l’Economie et des Finances (MEF) et celui du secteur de l’Education». Le mouvement syndical a, par ailleurs menacé : «Après réaction des travailleurs de tous les secteurs public, mixte et retraité de Guinée, l’Unité d’action syndicale se fera le devoir de lancer un préavis de grève ».

Deux hommes taxés de trafiquants d’enfants ont été lynchés, mardi, 03 janvier 2017, par la population de Sangardo dans la préfecture de Faranah en Haute Guinée, rapporte le correspondant préfectoral de l’AGP à Kissidougou. Pour la petite histoire, Mamady Kalo, un commerçant bien connu dans la préfecture de Kissidougou et Kolissoi Kolié, chauffeur de la voiture à bord de laquelle ils ont été extirpés, battus à mort par un groupe d’individus de Sangardo. Les deux victimes ont été accusées de trafique d’enfants par les villages Damandou-Carrefour et Madina traversés en direction de Kissidougou. Pour cause, Kolissoi Kolié, le chauffeur, aurait heurté une vache dans un troupeau qui traversait la route non loin de Damandou-Carrefour. Vue sa voiture endommagée, mécontent une dispute s’engagea entre lui et le sieur qui suivait les troupeaux. Kolié exigea la réparation de sa voiture. Saisi par son frère, le convoyeur des bêtes et son complice ont réussi à prendre la fuite. Au même moment, un groupe d’enfants cherchait du bois mort dans les parages. Le chauffeur s’est adressé à un d’entre eux qui a affirmé connaitre le propriétaire du troupeau dans le village Madina (distant de 02 à 03Km de Damandou-Carrefour vers Sangardo). Cet enfant (un garçon de 14 ans environ) et Kolié (chauffeur) se sont embarqués dans la voiture endommagée en direction de chez le propriétaire du troupeau de bœufs. «Après indication du domicile du propriétaire des bœufs, le chauffeur m’a demandé de continuer à Sangardo, où il aurait déjà informé la sécurité de son mésaventure, au lieu de me ramener à Damandou-Carrefour», a expliqué le jeune garçon. Hélas, à leur arrivée à Sangardo, ils trouvèrent une population furieuse regroupée autour d’un barrage. Stoppés là, le chauffeur et ses passagers furent extirpés violement de la voiture, les deux hommes lynchés. Le troisième et quatrième passagers, une femme et sa fillette de 04 ans environ, ont eu leurs vies sauves grâce à l’intervention musclée de quelques personnes sensées. La dame aura reçu toutefois quelques coups. La voiture, une Toyota RAV4, qui les transportait a été mise à plat par les populations. Le sous-préfet de Sangardo aurait informé l’Escadron préfectoral de la Gendarmerie de Kissidougou de ce qui prévaut dans sa juridiction. Une équipe a aussitôt été dépêchée sur les lieux, mais en vain, il était trop tard. Cette mission est revenue au moins dans les locaux de la Gendarmerie avec des rescapés (la dame et son enfant) et le jeune garçon de 14 ans que les populations de Damandou-Carrefour et de Madina croyaient emportés à jamais. Informées, les populations de Sangardo ont failli se mettre sur pied de guerre les villages voisins.

A bientôt !