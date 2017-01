Les infos à la Une : les étudiants réclament leurs tablettes à Alpha Condé, Sidya Touré attaque les opposants, l’Assemblée nationale fait son autopsie, Antonio, Blasco et Moriba Delamou visés par une plainte pour corruption, crispation politique ou encore les adieux du président Hollande à l’Afrique. Bonne lecture !

‘’Alpha Condé à l’UGANG : Président, nos tablettes’’, s’exclame le journal La Lance. Le 11 janvier, le Président Alpha Condé était à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le prétexte : l’installation de deux cent cybers centres dans les établissements d’enseignement pré-universitaire, supérieur et professionnel. Des cybers-centres connectés à l’internet pour un meilleur accès au savoir partagé entre élèves et étudiants. Le projet daterait de 2014, mais parait-il, le virus maudit Ebola l’a retardé. Le Président de la République a été accueilli par des étudiants pas très à l’aise. Ils ne l’ont pas caché au locataire de Sékhoutouréya à son arrivée et à son départ : ‘’Président, tablettes, Président tablettes’’ ‘’Un étudiant, une tablette’’ ! Allusion à cette promesse non tenue qui passe mal chez nos étudiants pour qui les tablettes sont plus prioritaires que les cybers-centres.

‘’Les adieux de Hollande l’Africain’’, titre le journal hebdomadaire La Lance. Le 17ème sommet France-Afrique portant sur le partenariat, la paix et l’émergence s’est ouvert le samedi 14 janvier à Bamako. Ambiance festive. Rencontre sous haute sécurité, menace terroriste oblige. Il y a là plusieurs chefs d’Etats africains et François Hollande de France. Le Président français a atterri à Gao, au nord du pays pour rendre visite aux soldats français de l’opération Barkhane qui traquent les terroristes. Elu en mai 2012, face à un Nicolas Sarkozy dont la cote de popularité ne faisait que baisser, François Hollande promettait de revoir la Françafrique. Après son mandat, François Hollande a-t-il réellement changé quelque chose entre l’Afrique notamment francophone et Paris ? Indéniable, la pauvreté ne recule pas, le continent ploie sous la mal gouvernance, la corruption, le népotisme. Chaque jour que Dieu fait, les bras valides disparaissent dans les eaux de la Méditerranée. Des dictateurs, par le fer et le sang veulent s’éterniser au pouvoir en tripatouilleur de la Constitution. Et la France voit tout qui prétend défendre la démocratie et promouvoir la liberté et le développement.

‘’Le cinéma guinéen a 50 ans’’, nous informe l’hebdomadaire La Lance. Le 6 janvier, l’office national du cinéma de Guinée a organisé une conférence de presse pour parler des 50 ans du cinéma guinéen. C’est le 7 janvier 1967 que le président Sékou Touré a pris un décret pour créer le syli cinéma, une structure pour gérer le cinéma. Le doyen Saikou Oumar Barry, cinéaste, que la première République a accordé une très grande importance au cinéma : « Après l’indépendance, on a fait venir un expert qui se chargeait de suivre les manifestations que nous faisions dans le cadre du cinéma. Déjà en 1958, plusieurs jeunes Guinéens ont été orientés dans les institutions à l’extérieur notamment aux USA, en Europe de l’est et de l’ouest. Je dirais que c’est le premier pays en Afrique qui a eu des cadres issus des instituts cinématographiques. La Guinée avait la fierté de posséder toutes les spécialités cinématographiques. Avec le retour de ceux qui étaient à l’étranger, nous nous sommes mis à la tâche », se souvient-il.

‘’Y a plus d’opposition’’, lit-on dans le journal La Lance. Le 14 janvier, à l’assemblée générale de son parti, Sidya Touré, président de l’UFR (Union des Forces Républicaines) a félicité les députés de son groupe parlementaire opposés à la désignation des chefs de quartier au prorata des résultats des élections communales. Il en a profité pour titiller l’opposition. Sidya Touré pense que la situation politique actuelle démontre qu’il n’y a plus d’opposition en Guinée. « On ne sait plus qui est de l’opposition en Guinée ». Selon lui, la nuit, des opposants viennent au palais Sékoutouréya quémander des services. « Nous, on ne se cache pas. Il y en a, quand on les rencontre, qui se cachent. La fois dernière, Baidy a rencontré un d’entre eux, il a failli tomber dans les fleurs ». Le Haut Représentant du chef de l’Etat dit que son parti est de l’opposition malgré son rapprochement avec le RPG Arc-en-ciel. « Ceux qui ont négocié avec le gouvernement la nuit, sont de la mouvance sur la question du point 2 de l’accord du 12 octobre 2016 ».

Scandale. ‘’Antonio Souaré, Blasco Barry et Moriba Delamou visés par une plainte pour corruption’’, titre le journal L’Indépendant. Charles Haba, président du Club national AS Boma de N’Zérékoré a déposé une plainte le 13 janvier dernier auprès du Comité de normalisation de la Fédération Guinéenne de Football contre les sieurs Mamadou Antonio Souaré, Secrétaire général du CONOR et président de la Ligue régionale de football de N’Zérékoré pour corruption dans le foot. Ainsi, et dans la perspective de la prochaine Assemblée générale extraordinaire élective d’un nouveau comité exécutif de la Féguifoot, au cours de laquelle, la candidature d’Antonio ne fait l’ombre d’aucun doute à date, le CONOR est vivement interpellé à trancher rapidement et sans complaisance, dans cette affaire. A défaut, la Guinée risque une autre intervention des instances africaines et mondiales du football, à savoir la CAF et la FIFA pour une issue heureuse. Le motif, ils ont reçu la promesse d’une enveloppe de 50 millions de francs guinéens contre le vote des statuts proposés par la fédération guinéenne et taillés sur mesure en faveur d’Antonio. A leur grande surprise, ils recevront 100 euros soit 1 million de francs guinéens.

Deux mois après l’attaque du domicile du préfet de Coyah, Dr Ibrahima Barboza Soumah par des inconnus armés, huit personnes viennent d’être interpellées par les services de sécurité, apprend-on de l’hebdo L’Indépendant. Selon une source sécuritaire, les enquêtes se poursuivent puisque trois principaux présumés auteurs seraient toujours en fuite vers la Sierra-Léone. Les huit présumés auteurs qui viennent d’être arrêtés ont été mis à la disposition de la justice. Ils se trouveraient actuellement à la maison d’arrêt de Conakry. Le préfet Barboza Soumah, attaqué par des individus, le 24 novembre 2016, serait toujours en train de recevoir des soins à l’étranger.

‘’Faute de carburant, les signaux de la RTG n’émettent plus’’, lit-on dans les colonnes du journal L’Indépendant. Pour une affaire de carburant, les signaux de la Radiotélévision guinéenne n’émettent plus dans la région de la Savane. Les citoyens de cette partie de la Guinée déplorent cette situation lamentable. Il y a quelques mois aussi, c’était l’émetteur qui était tombé en panne. Pour Aboubacar Traoré alias Jupiter, du syndicat des transporteurs de Kankan, depuis presque deux mois, les populations de la capitale de la savane guinéenne ne reçoivent pas les signaux de la RTG.

‘’Crispation politique : Une nouvelle confrontation évitée’’, s’interroge le journal hebdomadaire Nouvelle Elite. Pour se conformer strictement, dit Amadou Damaro Camara, chef de la majorité au pouvoir, aux conclusions du dernier dialogue politique interguinéen, le RPG Arc-en-ciel a décidé de retirer sa proposition d’un mode de scrutin mixte aux prochaines élections communales et communautaires. « Imaginez qu’un des grands partis arrive avec 40 pour cent de l’électorat. Les 60 pour cent sont composés de 10 ou 20 listes qui peuvent coaliser juste pour avoir la mairie. C’est la majorité mais nous sommes en Guinée. Un parti qui eut 10 pour cent voudra que sa cousine soit engagée à la mairie. Pour une raison ou pour une autre, s’il n’obtient pas cela, il va le dénoncer et le maire élu sera mis en minorité », est ainsi revenu Damaro Camara en conférence de presse cet après-midi à Conakry. Histoire d’expliquer le bien-fondé de la proposition de la majorité au pouvoir. Laquelle craint à l’issue des prochaines élections communales et communautaires, le népotisme s’en mêle. Toutefois, face au tôlé que celle-ci aura suscité, allant jusqu’à poussé l’opposition ‘’républicaine’’ a débarrasser le plancher de l’Assemblée nationale, le parti au pouvoir a préféré se raviser.

Dr Faya Millimono, président du Bloc Libéral affirme ‘’Nous avons besoin des actes d’apaisement’’, lit-on dans le journal Nouvelle Elite. « Nous, nous avons toujours clamé haut et fort que la paix se construit avec la justice. Donc, en ce qui nous concerne, on savait que c’était éphémère. Ce que nous avons besoin, c’est de poser les actes qui passent par la construction de la paix. Et la construction de la paix passe nécessairement par l’établissement de la justice. Il faut nous gardions cela à l’esprit. Il y a des négociations qui sont en train d’être fait. Mais c’est un jeu de tromperie. On le sait… »

‘’Trois ans après, l’institution parlementaire fait son autopsie’’, titre le journal Nouvelle Elite. Une rétrospective s’impose pour dresser le bilan à mi-parcours du parlement guinéen. Et c’est bien à cette tâche que le président de l’Assemblée national, l’Honorable Claude Kory Kondiano s’est attelé mercredi, 4 janvier dernier lors de la clôture de la session budgétaire au palais du peuple. Jetant un regard dans le passé, M. Kondiano a dressé le bilan à mi-parcours des mandataires pour dit-il, « l’information de nos mandats ». Pour Kory Kondiano, l’objectif, c’est la dotation de l’Assemblée nationale d’un siège et renforcer la cohésion interne et l’unité d’action de l’Assemblée nationale qui est caractérisée par la présence en son sein de 113 députés qui siègent effectivement et qui sont issus de 15 partis.

A la Une du journal hebdomadaire L’Observateur, on peut lire ‘’3ème mandat : Yamoussoukro n’est pas Conakry’’. Le président ivoirien Alassane Ouattara raccrochera en 2020 et quittera le palais présidentiel, après avoir eu le sentiment d’avoir, entre autres, bien « renforcé la présence de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale et améliorer fondamentalement la gouvernance du pays ». C’est ADO lui-même qui fait l’annonce, ce 4 janvier 2017, à l’occasion de la présentation de ses vœux de nouvel an à l’ensemble du corps diplomatique accrédités dans son pays. Par cette sortie ponctuée de standing ovations qui vise à revigorer les institutions républicaines de la Côte d’Ivoire, le président ivoirien prouve que Yamoussoukro n’est pas Conakry. Du côté de Sékhoutouréya en effet, une certaine tentation hante le sommet pour modifier la Constitution et permettre son locataire, à peine élu pour un second et dernier mandat constitutionnel, de miser sur une présidence à vie.

Cellou Dalein et Bah Oury attendent impatiemment la décision de la justice, nous informe L’Observateur. Le Tribunal de première instance de Dixinn devait se prononcer ce 20 janvier 2017 sur le différend qui oppose Bah Oury à l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. C’est l’ancien ministre de la réconciliation nationale qui annonce la nouvelle sur Twitter. L’année dernière, après de nombreux avertissements, le bureau exécutif de l’UFDG passe à la vitesse supérieure… Et vire Bah Oury du parti. Ce dernier qui s’attribue la paternité de la création de ce grand parti conteste la décision. Il saisit la justice…

A bientôt !