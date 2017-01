A la Une du journal satirique Le Lynx, ‘’ça crève le… 1er février’’, s’exclame-t-il. La colère monte au sein du mouvement social guinéen. Il y a de quoi. Non-respect du protocole d’accord signé en février 2016 entre gouvernement, syndicat et patronat. Grille salariale des fonctionnaires. Régime des pensions de retraite. Opérationnalisation de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l’Etat et de l’Institut national d’assurance maladie obligatoire. Logements sociaux. Barrages routiers non-conventionnels et tracasseries policières et sécuritaires et tout et tout.

Le 13 janvier, l’inter-centrale CNTG-USTG a pondu un mémo : « Au lieu d’une grille salariale comme indiquée dans le protocole, il a été question d’une grille indiciaire. La transposition de cette grille indiciaire a connu des désillusions ayant entraîné des ratés à tous les niveaux ». Même que la transposition a soulevé trop de problèmes : « réduction de la valeur du point d’indice de 1.030 à 751 pour le secteur de l’éducation et de la santé, de 977 à 698 pour les autres corps ; rétrogradation de certains travailleurs, non-prise en compte de l’ancienneté, la flambée des prix des denrées de première nécessité, hausse des loyers, non-application du régime de retraite ». Excusez du peu !

‘’Nomination à Sékhoutouréya : Un P’Tibou de chemin’’, titre le journal Le Lynx. Charade : Sa nomination est un… décret de Polichinelle, son parcours, un surprenant P’Tibou de chemin. Son nom, Tibou Kamara. Le CNDadis hissé au pouvoir fin décembre 2008, avait convoqué illico le nouveau ministre d’Etat conseiller personnel d’Alpha Grimpeur (nommé un certain mercredi, 25 janvier) au Camp Alpha Yaya Diallo. A la suite d’Ahmed Tidiane Souaré-Bal poussière, dernier Premier ministre de Fory Coco, Tibou Kamara avait à rendre conte de sa gestion comme ministre de la Com et des nouvelles technologies de l’information. Presque la gueule du fusil sur la tempe. Contrairement à son ancien patron qui avait multiplié lapsus et laïus, le P’Tibou s’est prêté au « Dadis show » sereinement et s’en est tiré avec brio.

‘’Crise au sein du patronat : la polémique continue’’, titre le journal hebdomadaire Le Lynx. Le 26 janvier, le nouveau bureau exécutif du conseil national du patronat a tenu sa première conférence à la maison de la presse de Coléah. Objectif ? Faire l’état des lieux du CNP-Guinée et parler des perspectives. A travers cette rencontre Mohamed Habib Hann, président du conseil national du patronat guinéen, élu le 10 décembre 2016, a tenu un long exposé sur la crise qui secoue actuellement son organisation. Parlant du protocole d’accord signé entre Sékou Cissé et Ansoumane Kaba, PDG de la société Guiter, deux membres du CNP, il dit que l’accord ne tiendrait pas compte des statuts de l’organisation : « Dès lors qu’une élection est tenue, le président par intérim saute automatiquement, c’est une règle universelle. Sékou Cissé est l’ancien président par intérim du CNP et il a perdu lors de l’élection du 10 décembre dernier, il n’a donc pas la qualité de signer un accord au nom du patronat. Ce protocole n’a jamais été approuvé par les instances du patronat et Me Abass Bangoura qui a signé, en tant qu’avocat témoin, est suspendu par le barreau à cause d’une faute qu’il a commise. Il peut pas exercer actuellement sa profession d’avocat ».

Dans le journal L’Indépendant, ‘’Alpha réussi à faire « plier » Jammeh’’. Les leçons à tirer d’une médiation. Le président sortant de la Gambie, Yahya Jammeh, battu lors du scrutin présidentiel du 1er décembre dernier, a fini par céder le pouvoir grâce à une médiation de la dernière chance conduite par Alpha Condé et son homologue de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdoul Aziz. Yahya Jammeh vit désormais à Malabo en Guinée Equatoriale, où il a trouvé refuge, à son départ de Banjul, dans la soirée du samedi dernier.

‘’Incidents au Camp Alpha Yaya : Faut-il craindre une purge au sein de l’armée’’, s’interroge le journal L’Indépendant. Un mystère plane toujours sur l’identité des auteurs des incidents qui se sont produits dans la nuit du jeudi 19 janvier dernier au camp Alpha Yaya Diallo, situé dans la banlieue de Conakry. Car si l’état-major des armées dit avoir pris des dispositions afin de mettre hors d’état de nuire ceux qui se sont livrés à ces tirs, des défenseurs des droits humains craignent que cela ne débouche plutôt sur une purge au sein de la grande muette.

‘’Passeports biométriques : les dirigeants de la société Malaisienne IRIS interpellés’’, titre le journal L’Indépendant. Le directeur général de la société Malaisienne IRIS Corporation Bhd, Datuk Hamdan Hassan et le directeur des opérations internationales ont été arrêtés hier par la Commission anti-corruption de Malaisie (MACC) pour allégations de corruption et d’abus de pouvoir impliquant le contrat de fabrication de passeports électroniques de la République de Guinée. La Commission anti-corruption a fait une opération « coup de poing » contre les deux cadres qui ont été mis en état d’arrestation concernant des allégations de corruption en Guinée dans le contrat des passeports biométriques.

‘’Lutte contre les stupéfiants : La chicha dans le viseur des services spéciaux’’, lit-on dans le journal L’Indépendant. La commission interministérielle interdit la consommation de chicha, un produit bien prisé par les populations d’une partie du continent asiatique mais également certaines populations des pays magrébins. Ledit produit est en train, dit-on, de gagner le cœur de certaines douches de la population guinéenne, notamment la couche juvénile. Cette dernière utiliserait la chicha en l’associant avec d’autres substances prohibées en Guinée.

A la Une du journal, La Lance, « Hadja Nantènin veut un 3è mandat pour Alpha », lit-on. Le samedi 21 janvier, à son siège à Gbessia, le RPG-Arc-en-ciel, comme à l’accoutumée, a tenu son assemblée générale ordinaire. Au menu : la candidature à la présidence de l’Union Africaine et la médiation du Président Alpha Condé dans la crise politique gambienne. Le Président Alpha Condé a réussi, avec son homologue mauritanien, à faire plier Babili Mansa Yahya Jammeh. Cette victoire diplomatique a fait monter le taux d’adrénaline chez plein de cadres du RPG Arc-en-ciel. L’Honorable Hadja Nantou Chérif Konaté, elle a, sans hésiter, prophétisé que son mentor va régner sur la Guinée au-delà de la limite constitutionnelle. « Écoutez bien, vous les journalistes, ce que je vais dire. C’est le peuple qui va lui (le président Alpha Condé, ndlr) demander son troisième mandat. N’en déplaise aux détracteurs. Celui que ça ne lui plaît pas, c’est son affaire. Ce n’est pas notre affaire. C’est le peuple qui va lui demander son troisième mandat parce qu’il travaille », s’est égosillée Mme Chérif.

Les nouvelles de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP). La localité de Gbalako un des districts de la sous-préfecture de Moribaya, situé à 8Km du chef-lieu de la sous-préfecture, dans la préfecture de Kankan, exprime un besoin d’eau potable, d’un Poste de Santé (PS), d'une deuxième école primaire (la 1ère date de l’ère coloniale), de Maison des jeunes, d'enseignant, d’une Mosquée et d’une route, rapporte le correspondant préfectoral de l’AGP à Kankan revenant d’un séjour dans cette localité à vocation agropastorale. Les sages et porte-parole de cette sous-préfecture, située à 83Km du chef-lieu de la préfecture de Kankan, ont énuméré, dimanche, 29 janvier 2017, les difficultés et autres besoins de leur communauté. «Nos problèmes sont énormes. Nous avons besoin, entre autres, d’école, de routes (accès difficile pendant l'hivernage), d’une Mosquée, d’enseignants, d’un Poste de Santé, insuffisance de forage, manque de lampadaire solaire, manque de Maison de jeunes ». Par ailleurs, il a été révélé que l'enseignant qui exerce dans cette localité est à la charge de la communauté. Il est seul pour trois groupes pédagogiques. Les huit (08) logements construits pour les enseignants sensés rendre services à Gbalako, restent inhabités.

Après des quarts de finale disputés samedi, 28 et dimanche, 29 janvier, avec les éliminations de la Tunisie, du Sénégal, de la RD Congo et du Maroc, les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 2017 seront au programme mercredi, 1er et jeudi, 02 février prochain. Le Burkina Faso, vice-champion d’Afrique 2013, en découdra avec l’Egypte, qui n’a toujours pas encaissé le moindre but pour son grand retour à la CAN après 07 ans d’absence. Le Cameroun, qui n’avait plus atteint ce niveau depuis 2008, aura fort à faire face au Ghana, qui dispute sa 6e demi-finale d’affilée. Le programme des demi-finales : Burkina Faso vs Egypte, 19h GMT à Libreville et Cameroun vs Ghana, 19h GMT à Franceville.

On finit cette revue de presse avec les pages noires. Prosper Doré tire sa révérence. Ancien directeur de publication du journal La Lance, le Pape du Hard qui animait la rubrique ‘’mœurs’’ dans le satirique Le Lynx, a tiré sa révérence jeudi 26 janvier 2017. Il avait été victime trois jours auparavant d’un accident de moto. Il était jusque-là, rédacteur en chef du Journal Bingo, mensuel d’humour et de bandes dessinées où il avait rejoint l’Oscar des Tocards des dessinateurs, un autre pionnier de Le Lynx. La disparition de Prosper-la-Dorure, comme on l’appelait affectueusement à Le Lynx, laisse un grand vide dans le paysage médiatique satirique guinéen.

Aussi, la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo qui a un an et jusque-là, la vérité n’a pas encore été exposée suite à cet assassinat. Paix à leurs âmes. Amen !