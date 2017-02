A la Une des journaux de la place : « 3ème mandat » du Pr Alpha Condé, le retour du Président d’Addis-Abeba, la pénurie d’essence en Guinée, la nomination deTibou Kamara ou encore la ‘’chute’’ des ministres Kourouma attendue…

Les nouvelles de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP). Le manque d’essence dans la préfecture de Boké, à 298Km de la capitale Conakry, n’est pas sans conséquences sur la mobilité des engins roulants et des citoyens qui, chaque semaine, rallient les grandes villes dans le but de se procurer de marchandises. Aujourd’hui, bon nombre de véhicules sont stationnés faute de carburant qui coûte les yeux de la tête sur le marché noir (clandestin). A la faveur de la pénurie d’essence, les frais du transport Boké-Conakry est passé de soixante mille (60.000) à cents mille (100.000) francs guinéens. Une situation qui inquiète les citoyens et commerçants. Les chauffeurs en manque de carburant passent toute la journée installés dans les bars-café, kiosques et aux alentours des points d’embarquement, destination Conakry. Pendant ce temps, le sujet alimente la chronique dans les lieux publics. Déjà, ça galère dans les familles des chauffeurs, dont la vie est liée aux recettes de leurs engins (véhicules de transport).

Dans la sous-préfecture de Guiasso, préfecture de Lola, des femmes soucieuses pour le développement de leur village, Kébéyakoré, s’engagent à la réalisation des ponts en bois pour désenclaver leur localité, rapporte le correspondant de l’AGP sur place. Kébéyakoré est un district de la sous-préfecture de Guiasso. Dans ce village, l’accès est très difficile pendant la saison d’hivernage. Des braves femmes, voyant que tous leurs revenus passent par des produits agricoles, n’ont pas attendu une aide extérieure pour se mettre au travail. Ainsi, grâce à leurs cotisations, ces femmes patriotes ont reçu, à la place de leurs époux, la réalisation de trois ponts en bois permettant aux véhicules d’assurer le transport de leurs différents produits vers le chef-lieu de la préfecture de Lola en Guinée Forestière. «Cette volonté de ces femmes est salvatrice, car cela entre dans le processus de changement, prôné par le président de la République, Pr Alpha Condé», s’est exclamé un observateur. Espérons que d’autres femmes du pays emboitent le pas à celle de Kébéyakoré pour un développement radieux du pays.

Dans la rubrique ‘’Ils ont dit’’ du journal Le Populaire, Honorable Ousmane Gaoual Diallo, député uninominal de Gaoual : « Un voyage du chef de l’Etat, c’est au bas mot 300 000 dollars. Cela doit s’arrêter. Dans ma préfecture à Gaoual, depuis le début de l’année, nous n’avons ni professeur de chimie, ni professeur de physique encore moins professeur de mathématiques. Il manque 315 enseignants rien que dans la seule préfecture de Gaoual. Ça devrait le préoccuper. Car, investir dans l’enseignement, c’est préparer l’avenir. Malheureusement, Alpha Condé ne s’occupera pas de l’avenir de la Guinée, et la jeunesse ne l’intéresse pas.»

Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Ufdg, à propos de l’accueil triomphal à l’honneur d’Alpha Condé élu président en exercice de l’Union africaine pour l’année 2017 : « Alpha Condé n’a rien fait pour mériter le poste de président de l’Union africaine. Personne n’en parle, parce qu’il n’y a aucun enjeu. C’est en Guinée seulement que les militants du Rpg Arc-en-ciel, qui ne comprennent absolument rien, s’agitent. Mais ce que les responsables du parti au pouvoir ne disent pas au peuple, c’est qu’ils prétendent organiser une manifestation en faveur d’Alpha Condé pour dilapider les fonds publics. Ils ont sorti au moins 15 milliards de FG pour la réception d’Alpha Condé. Les 5 milliards, c’est pour la journée du 2 février, tandis que les 10 autres seront envoyés à Kankan pour accueillir le président. C’est pourquoi, les responsables du Rpg Arc-en-ciel sont inquiets, parce qu’aujourd’hui, personne ne veut les accompagner. Ils dilapident le peu de ressources qu’on a pour faire plaisir à Alpha Condé, au moment où ils sont incapables de régler le problème des enseignants.»

La diplomatie ‘‘Guinée is back’’ lui accorde la présidence de l’UA : C’en est terminé, Alpha Condé a gagné son 3e mandat, s’exclame le journal Le Populaire. L’ambition démesurée de gratifier Alpha Condé d’un 3e mandat éprouvée par certains proches du pouvoir est déjà acquise. Puisque, pas plus tard que le lundi 30 janvier, le chef de l’Exécutif guinéen a été promu à la tête de l’Union africaine (UA) dont le siège est établi à Addis Abeba en Ethiopie. Une élection qui, en principe, devrait freiner certains caciques du parti au pouvoir qui caressent l’envie de voir Alpha Condé briguer un 3e mandat en Guinée. En ce sens que l’opposant historique devenu président de la République en 2010, puis réélu en 2015, tout au long de son opposition s’est présenté comme un fervent défenseur des acquis démocratiques. Par conséquent, opposé à toute éventualité de modification constitutionnelle pour un mandat de trop. L’un des oiseaux chantant le tripatouillage de la Loi fondamentale a fait parler de lui le jeudi 24 novembre 2016, au siège du RPG Arc-en-ciel à Nzérékoré. Il y avait été dépêché avec certains membres du Bureau politique national pour régler un différend entre sections du parti au pouvoir dans cette région. Le directeur général de la police nationale, Bangaly Kourouma dont il s’agit, avait annoncé qu’Alpha Condé n’est pas élu pour 2 mandats seulement, mais qu’il était investi président à vie. «Lorsque nous aurons la force, nous pourrons dire que l’affaire de deux mandats engage ceux qui l’ont dit. Tant qu’Alpha Condé est en vie, il sera le président de la Guinée », avait déclaré Bangaly Kourouma.

‘’Tibou Kamara, rassure Alpha Condé’’, titre le journal Le Défi. Comme on le sait, l’ancien ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence sous la transition, Tibou Kamara a été nommé Conseiller personnel du chef de l’Etat, avec rang de ministre d’Etat. Suite à cette nomination, Tibou a fait sa première réaction dans la presse ? Suivez ses déclarations dans nos colonnes… « C’est toujours un honneur redoutable et une grande fierté d’être appelé à servir son pays. Celui qui nous en donne l’occasion, mérite de la reconnaissance et un profond respect… J’aime la Guinée et les Guinéens de tout mon cœur. C’est pourquoi, chaque fois que j’ai pu et qu’on m’a fait confiance, je me suis montré engagé pour mon pays et tout dévoué à mes compatriotes. En cet instant où je mesure le poids de toute responsabilité face aux défis pour le pays et les nombreuses attentes légitimes de chacun et de tous, j’implore Dieu de me donner la force et l’inspiration nécessaires pour accomplir ma mission ».

‘’Crise à l’Education et à la Fonction publique : Ibrahima Kourouma et Sékou Kourouma, pris en flagrant délie de concussion’’, lit-on dans le journal Le Défi. Ces deux hommes d’Etat guinéens sont comme des prisonniers de leurs actes mensongers et de corruption avérée au sommet de l’Etat guinéen, et pour cause… Suivez l’analyse de la situation par l’hebdomadaire Le Défi. Il s’appelle Kadé Ousmane Camara et il travaille au département de l’enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation au cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) en sa qualité de Coordinateur adjoint dudit service. Ce patriote a eu à avertir les autorités du pays ce que font les chefs de son cabinet sur les deniers publics, laissant de côté la mission réellement assignée au département de l’enseignement. Il avait fait que le pays ait eu à récupérer près de 40 milliards de francs guinéens, appelés à disparaitre sous le sceau des magouilleurs de ce département avec Ibrahima Kourouma en tête pour le budget des examens session 2016. Comme le Président fut informé de la situation, mais il n’a pas daigné soustraire Ibrahima Kourouma de son cabinet, voici que cette affaire de magouille au sommet de l’Etat, se retourne contre le ministre Kourouma Ibrahima et l’autre Kourouma de la fonction publique.

Le journal hebdomadaire L’Observateur nous informe qu’il y a eu corruption dans l’octroi du marché des passeports guinéens. ‘’Ceux qui ont volé le contrat de GBM bientôt au gnouf’’, lit-on. Le directeur général de la société Malaisienne IRIS Corporation Bhd, Datuk Hamdan Hassan et le directeur des opérations internationales ont été arrêtés par la Commission anti-corruption de Malaisie pour allégations de corruption et d’abus de pouvoir impliquant le contrat de fabrication de passeports électroniques de la République de Guinée. La Commission anti-corruption a fait une opération ‘’coup de poing’’ contre les deux cadres qui ont été mis en état d’arrestation concernant des allégations de corruption en Guinée dans le contrat des passeports biométriques.

‘’Rapport Transparency International sur la corruption 2016 : La Guinée tire la queue’’, apprend-on du journal L’Observateur. Transparency International, ONG de lutte contre la corruption, a publié, ce 25 janvier, l’édition 2016 de son rapport sur la corruption dans le monde. En général, l’Afrique est l’un des continent les plus corrompus du monde, selon le rapport de l’indice de perception de la corruption établi par Transparency International, qui a évalué 176 pays sur échelle de 0 point (perçus comme très corrompus) à 100 points (perçus comme très vertueux). En Afrique, la Guinée en dépit de la promesse des autorités, est 142ème sur 176 au monde avec un score de 27 points/100 et 26ème/44 en Afrique. En 2015, toujours selon son dernier rapport, la Guinée était avec un score de 25 points/100, 145ème/175 dans le monde et 35ème sur 47 en Afrique, selon la synthèse faite par Taran Diallo, Président de l’Association Guinéenne pour la Transparence (AGT).

‘’Huit personnes arrêtées en Guinée pour la vente illégale de médicaments antipaludiques : l’USAID agit pour arrêter le vol de marchandises financées par les Etats-Unis’’, lit-on dans l’hebdomadaire L’Observateur. Cette semaine, une enquête du Bureau de l’Inspecteur Général (OIG) de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a poussé les autorités locales de Guinée à arrêter huit individus pour la vente illégale de médicaments antipaludiques. Les arrestations interviennent après des semaines d’enquêtes communes menées par l’OIG et la gendarmerie nationale guinéenne pour obtenir des éléments de preuve de vol, de détournement de médicaments et de revente des marchandises antipaludiques financées par le gouvernement américain, lit-on.

A bientôt !