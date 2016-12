Au compte de cette dernière revue de presse de l’année 2016, les sujets qui ont marqué la semaine sont : l’arrestation de l’aide de camp de Dadis Camara, la satisfaction des ONG de défense des droits de l’Homme et leur inquiétude face à la justice guinéenne, l’arrestation de Mahmoud Thiam, ancien ministre des Mines, l’an 1 de l’investiture du Pr. Alpha Condé à Kindia, les virulentes attaques de l’UFDG, l’accord du 12 octobre et aussi, les souhaits de bonne année 2017 de la rédaction de votre quotidien en ligne, Guinéenews.

‘’Arrestation de Toumba Diakité : L’Avipa satisfaite’’, titre le journal L’Indépendant. Après 7 ans de cavale, l’ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara a été mis aux arrêts le vendredi 16 décembre 2016, par la gendarmerie sénégalaise. Le commandant Aboubacar Toumba Diakité était recherché par les autorités guinéennes depuis le 4 décembre 2009, après avoir tiré sur le chef de la junte d’alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, en exil forcé au Burkina Faso. Son arrestation réjouit la présidente de l’Association des Victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 (AVIPA), Asmaou Diallo. « Ma réaction n’est qu’une réaction de satisfaction parce que nous comprenons maintenant que le dossier est pris en compte. On a vu que le travail peu aboutir à partir du moment que Toumba a été arrêté. On sait que les choses vont continuer facilement… »

Même son de cloche pour Souleymane Bah, Secrétaire général exécutif de l’Organisation guinéenne des droits de l’Homme (OGDH). « Nous apprécions positivement cette arrestation. Mais c’est un processus qui doit continuer. Il ne s’agit pas tout simplement d’arrêter Toumba et de s’arrêter-là. Il faudrait qu’il soit entendu par la justice guinéenne et qu’il nous décrive exactement les faits qu’il avait vécus par rapport au massacre du stade du 28 septembre en 2009… », lit-on dans l’interview accordé aux confrères de l’hebdomadaire L’Indépendant.

Toujours L’Indépendant nous parle d’une autre arrestation. Lors d’une rencontre avec la presse à son département, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba a fait allusion à l’arrestation de Mahmoud Thiam, ancien ministre des Mines, de Beny Steinmetz, patron de BSGR et de Asher Avidan, chef des opérations de BSGR en Guinée. « Tout ce que nous entendons aujourdhui, notamment les arrestations récentes, tout cela a un point de départ. A l’élection du président de la République, il a décidé d’engager une revue des conventions et titres miniers. Il a engagé un projet d’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier. Pour plus de transparence et de rigueur dans la sélection des partenaires. Et donc, cette revue a permis de révéler des situations de corruption. Ce qui a même conduit au retrait de certains permis miniers. Et toute cette situation que nous vivons, trouve son point de départ là. Donc, il ne s’agit pas d’un initiative qui a été imposée à la Guinée », a fait savoir M. Magassouba.

Aussi, on apprend dans le journal hebdo L’Indépendant ‘’ CNTG et USTG sur la sellette : la trahison dénoncée’’. Au cours d’un point de presse, les autres centrales syndicales (ONSLG, COSATREG, CGSL, CGFOG, UNTG, ULTG, UDTG) ont dénoncé les dirigeants actuels de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) et l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) qui accusent de « corrompus » et d’être à la solde du pouvoir, et ce, par rapport à l’établissement de la nouvelle grille salariale qualifiée d’ « incendiaire ». Elles ont affirmé leur farouche détermination à dénoncer toutes les tares qui paupérisent les travailleurs et retraités de Guinée et compte soumettre au gouvernement de la République des propositions concrètes, en vue de meilleures conditions de vie et de travail.

Quant au journal satirique, Le Lynx, il revient sur la visite du chef de l’Etat à Kindia. ‘’Le prési Grimpeur enfourche son hélico’’, lit-on. Le 21 décembre, Alpha Grimpeur était à Kindia pour célébrer l’an un de son second quinquennat. Les Guinéens qui pensaient que le président voyagerait par la route, en auront eu pour leur naïveté. Tous les Guinéens le savent : Sékhoutouréya-Aéroport est le plus long trajet qu’Alpha ait effectué par voiture depuis qu’il est au pouvoir en 2010. La route Conakry-Kindia, 137 km, tortueuse, poussiéreuse, jonchée de nids d’éléphants, n’est pas faite pour le prési Grimpeur. Seuls les autres citoyens méritent ce supplice. ‘’Double déception’’, lit-on dans les colonnes du journal. D’abord la fête s’est déroulée sur fond de crise, le courant ne passe pas bien entre Cheick Taliby Sylla et Oyé Guilavogui, tous deux membre du gouvernement et natifs de Kindia. Chacun cherche à faire ombrage sur l’autre, histoire d’apparaître comme l’initiateur de la rencontre. Par ailleurs, les organisateurs ont carrément éclipsé le président de la délégation spéciale de Kindia, empêché de prononcer son discours de bienvenue, comme le veut la préséance…

‘’Projet de loi d’amendement du code électoral : le désaccord sur l’accord du 12 octobre’’, s’exclame Le Lynx. Il n’est un secret pour personne que le contrôle des communes, des quartiers et des districts est un enjeu majeur dans la conquête et la gestion du pouvoir politique. Aussi, tous les accords politiques sont-ils nés dans la douleur, parfois dans le deuil, simplement à cause du non respect des lois et des échéances électorales. En ce qui concerne l’application des derniers accords, les frondeurs ont trouvé appui auprès de certains députés de la majorité pour combattre le projet de loi en cours d’examen à la Commission des lois, invoquant des arguments non conformes à la loi en vigueur. Leur principal argument repose sur la prétendue violation de la Constitution, des principes démocratiques et du statut des quartiers et des districts. Pourtant, cette confusion est belle et bien balayée par la bonne lecture des lois en vigueur, à savoir la Constitution, le Code électoral et le Code des collectivités locale. ‘’La Constitution en son article 135, alinéa 2 définit le mode de … la création des collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi’’.

‘’Arrestation de Toumba Diakité : Les avancées et les incertitudes’’, titre le satirique Le Lynx. Fin de cavale pour le Lieutenant Aboubacar Sidiki Diakité. Toumba a été arrêté le 16 décembre à Dakar, après plusieurs semaines de filature de la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise. Il a été placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu sur PV par un juge sénégalais. Reste son extradition, la clôture de la procédure et l’ouverture du procès. Quid de la volonté politique ? Beaucoup d’observateurs estiment que Toumba n’était pas caché. Répétons-le. Interviews sur RFI, la proximité géographique et relationnelle entre les pays qu’il fréquentait et la Guinée et l’ère de la technologie que nous vivons. ‘’La demande d’extradition suivra dans le respect de la procédure’’, dit le communiqué du 20 décembre du ministre de la Justice. Qui, trois jours plus tard, déclare : « Je ne suis pas pressé… La justice guinéenne n’est pas pressée pour boucler le dossier. L’important est que M. Diakité soit interrogé et qu’il dise sa part de vérité. Les magistrats vont l’entendre, que ce soit en Guinée ou au Sénégal »…

A la Une du journal hebdomadaire Le Démocrate, on peut lire ‘’Gouvernance : Les virulentes attaques de l’UFDG contre le pouvoir’’. L’Union des forces démocratiques de Guinée a tenu le 17 décembre dernier, sa traditionnelle assemblée générale à son siège à la minière. Au cours de cette rencontre, son vice-président s’est insurgé contre le gouvernement du Premier ministre, Mamady Youla pour sa gestion amateurisme. A cette occasion, Dr Fodé Oussou Fofana a dénoncé la loi des finances votée récemment à l’Assemblée nationale. Nonobstant les travaux de reconstruction de leur siège, militants et responsables étaient au rendez-vous à cette assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le samedi dernier. A l’absence de Cellou Dalein Diallo, c’est son vice-président Fodé Oussou qui a présidé la séance. D’entrée de jeu, il a indiqué qu’il ne veut plus entendre parler d’un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé, car pour lui, c’est un faux débat.

Immigration. ‘’La Guinée s’apprête à rapatrier 270 de ses ressortissants d’Algérie’’, titre le journal Le Démocrate. Le RPG-Arc-en-ciel, parti au pouvoir a annoncé le rapatriement imminent de 270 immigrés guinéens d’Algérie, lors d’un meeting qui s’est tenu à son siège ce samedi dernier dans la banlieue de la capitale guinéenne. Cette annonce a été faite par le secrétaire général du ministère guinéen des Affaires étrangères, Dr Hady Barry, un cadre du parti, qui a profité de l’occasion pour inviter les parents à dissuader leurs enfants à entreprendre des projets d’immigration clandestine. Dr Hady a dépeint les conditions difficiles dans lesquelles vivent les immigrés, dans certains pays de destination.

Toujours dans les colonnes de l’hebdo d’informations générales Le Démocrate, Mamady 3 Kaba, président de l’Observatoire citoyen de la défense du droit et de la République (OCDDR) affirme ‘’La destitution du DG de la police ne sera qu’une petite réparation’’. Il condamne les propos tenus par le Directeur général de la police de N’Zérékoré à la fois du mois de novembre dernier. Juriste qu’il est, il a désapprouvé le point 2 de l’accord paraphé le 12 octobre 2016 entre mouvance et opposition sous la supervision de la société civile et des partenaires au développement. « Il faut reconnaitre qu’il y a eu de la trahison entre ces deux camps (mouvance et opposition). Parce que si vous vous engagez dans un accord, vous donnez votre engagement, votre promesse, votre parole et il devient une obligation pour vous de respecter cela. Le code civil en son article 668 le dit clairement : ‘’les clauses et conventions légalement formées tiennent loi à ceux qui les ont faites’’. C’est donc, entre ces deux camps, une fois encore, il y a eu trahison… », apprend-on.

On termine avec les nouvelles de l’Agence guinéenne de presse (AGP). La 11ème Session des ministres de l’Information de l’ l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) s’est tenue les 19, 20, 21 et 22 décembre 2016, à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), autour du thème, "Des nouveaux medias face au terrorisme et à l’islamophobie", selon un communiqué de presse de Ministère guinéen de la Communication. La réunion a connu la participation de 50 Etats membres et des représentants du Secrétariat général de l’OCI. A l’occasion, un Bureau a été élu par les participants. Il comprend un président, l’Arabie Saoudite, trois vice-présidents : Turquie, Togo, Palestine, et un rapporteur, l’Iran. Selon le communiqué de presse, la cérémonie d’ouverture des travaux, consacrée à la réunion des hauts fonctionnaires/experts, a été marquée par l’allocution du représentant du ministre iranien de l’Information en sa qualité de président de la 10ème Session (président sortant). Suivie de celles du vice-ministre saoudien de l’Information et de la Culture chargé de l'Information Extérieure, président de la 11ème Session et la représentante du Secrétariat Général de l’OCI.

Dernière nouvelle rapportée par l’AGP. Il y a des semaines, le jeune guinéen, Alsény Diallo de Thianghel-Bhory (Labé), a succombé à ses douleurs dans une structure sanitaire dans la Région Administrative (RA) de Gabou, à 200Km de la capitale Bissau, rapporte l’envoyé spécial de l’AGP dans cette région abritant la 27ème édition de la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité (SAFRA). Marié à une femme et père de 02 enfants, Alsény Diallo a été inhumé par ses compatriotes, qui se disent lassés des tracasseries policières à Gabou. «Ici, nous souffrons terriblement à l’heure où je vous parle. Notre Ambassade qui devrait être une solution à nos difficultés, ne connait même pas s’il a des compatriotes par-là», s’est exprimé un jeune guinéen rencontré dimanche, 25 décembre, au marché central de Gabou. Interrogé sur la situation, le vice-président des ressortissants guinéens dans cette ville a témoigné : «Il ne se passe pas une semaine sans que la Police n’intercepte un guinéen (Conakry), pour le coffrer ou le menacer entre Bissau et Gabou. Et même si ces derniers sont munis d’un ordre de mission. Nous sommes régulièrement victimes de tracasseries policières, et cela toutes les semaines que Dieu fait ».

