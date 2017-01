Parmi la multitude d’événements politiques enregistrés au cours de l’année 2016, quelques uns retiennent en fait l’attention des Guinéens. C’est d’abord le retour de Bah Amadou Oury à Conakry le 24 janvier 2016 à la suite de la grâce présidentielle dont il a bénéficié le 31 décembre 2015, suivi de son exclusion de l’Union des forces démocratiques de Guinée.

Ensuite la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé le 1er septembre, puis le dialogue politique. Cette rencontre a changé de façon inattendue la situation politique dans le pays.

Le 31 décembre 2015, le président Alpha Condé a gracié 171 personnes dont le Vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Celui-ci s’était exilé en France depuis l’attaque d’un groupe d’assaillants contre le domicile privé du président de la République dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011, attaque dans laquelle, il a été accusé comme étant un des cerveaux.

Alors que cette grâce présidentielle a décrispé quelque peu le climat politique, elle a été un goulot d’étranglement pour Cellou Dalein Diallo et certains de ses lieutenants du parti. Car, le retour de Bah Oury à Conakry le 24 janvier a failli faire éclater l’UFDG.

Accueilli au siège du parti à Commandanyah, l’ancien exilé n’a pas hésité de montrer sa colère contre l’exclusion du parti de certains cadres dont Mamadou Barry, neveu de feu Bâ Mamadou.

Ces différentes dissensions entre Cellou Dalein et son Vice-président ont conduit finalement à l’exclusion de ce dernier de l’UFDG. C’était le 4 juillet. Et le lendemain, Bah Oury ne se sentant pas concerné par cette décision de Cellou Dalein, décide de se rendre au Conseil politique du parti.

Le journaliste Elhadj Mohamed Diallo a été fauché par une balle lors des échauffourées intervenues entre les différentes factions. La foulée de cet assassinat, 20 agents de la protection rapprochée de Cellou Dalein ont été mis aux arrêts à la Sûreté où l’un d’entre eux trouvera la mort.

La position des uns et des autres s’est spontanément durcie. Pour faire adhérer la population à sa cause, l’opposition trouve une parade, celle d’appeler à des manifestations contre l’insécurité, l’insalubrité et la misère. Le chef de file de l’opposition et ses collègues tiennent deux meetings à Gbessia et Matoto-centre, des quartiers considérés comme des fiefs du RPG Arc-en-ciel, respectivement le 9 et le 10 juillet. Trois jours après, le parti au pouvoir accuse le chef de file de l’opposition de vouloir déstabiliser les institutions républicaines à travers un coup d’Etat.

Lors d’une assemblée générale de l’UFDG, le député Ousmane Gaoual Diallo a tenu des propos jugés ‘’outrageants’’ en vers le chef de l’Etat. Convoqué le 2 août par la direction des investigations judiciaires du PM3, le député a été placé en garde à vue. Il y a passé trois nuits.

Le 5 août, le président du tribunal de Dixinn a décidé de lui accorder la liberté provisoire. Et 18 agents de sécurité de l’UFDG détenus depuis février et accusés d’avoir des liens avec le meurtre d’Elhadj Mohamed Diallo ont été libérés. Une semaine plus tard, Ousmane Gaoual Diallo a écopé d’une condamnation de deux ans de prison avec sursis et au paiement d’un million de francs guinéens.

Il a fallu la manifestation du 16 août pour que les tensions baissent. Des milliers de militants ont répondu ce jour-là à l’appel à manifester de l’opposition. Il faut rappeler de passage qu’un jeune a été tué ce jour-là à son domicile par un policier. Ce dernier a été arrêté puis déféré à la justice. Ce qui fut une première depuis le 3 avril 2011.

Vu la mobilisation qu’il y a eu lors de cette manifestation, Alpha Condé a été contraint d’inviter le chef de file de l’opposition à Sékhoutouréya pour échanger sur des sujets d’intérêt national. Le 1er septembre le président Alpha Condé a promis à Cellou Dalein Diallo de l’installer dans ses fonctions de chef de file de l’opposition en lui accordant les avantages y afférents. Il s’est engagé également à respecter et faire respecter les conclusions qui découleraient du dialogue politique. Il avait même promis de consulter le chef de file de l’opposition qui « a une expérience en gouvernance économique » avant de voyager.

Une semaine plus tard, c’est le président Alpha Condé qui s’est rendu au domicile de Cellou Dalein Diallo. Il venait présenter ses condoléances au chef de file de l’opposition qui venait de perdre son frère aîné.

Ces deux rencontres ont permis de décrisper totalement le climat politique au point que certains ont déclaré qu’il n’y a plus d’opposition. D’autres, notamment des leaders politiques, n’ont pas hésité de dire qu’il y a eu deal entre les deux hommes politiques.

Le 22 septembre 2016, le dialogue politique inter guinée tant attendu s’est ouvert au palais du peuple. L’opposition qui voulait la désignation d’un cadre neutre pour présider les travaux, a finalement fait confiance au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Boureima Condé.

Jusque-là unis, les leaders de l’opposition diviseront lorsqu’il a été question lors de ce dialogue de désigner les chefs de quartiers et présidents de districts au prorata des résultats des élections communales et locales. Le président du Bloc Libéral, Lansana Faya Millimouno a claqué la porte.

Le 12 octobre 2016, les conclusions du dialogue ont été signées par la mouvance, l’opposition, le gouvernement et les observateurs que sont les diplomates et la société civile.

Plus tard, le Dr Lansana Faya Millimouno a pu fédérer autour de lui plusieurs partis politiques et activistes de la société civile contre l’accord politique qu’il appelle ironiquement ‘’Accord politique du RPG Arc-en-ciel et de l’UFDG’’. Ainsi, ils lanceront le lundi 24 octobre, une pétition contre ce qu’ils qualifient de « recul démocratique » et « de la politisation des quartiers ».

Près de trois mois après, cet accord n’est toujours pas appliqué. Après le retrait de la « version erronée » du projet du code électoral modifié, cette loi organique pourrait avoir un vote favorable le 3 ou le 4 janvier 2017.