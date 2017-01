A Kankan, l’année 2016 qui vient de s’achever, a été assez riche en actualité aussi bien sur le plan social, économique, judiciaire que sportif. Mais dans cette foultitude de faits ayant marqué l’année 2016 dans la capitale de la Savane guinéenne, le front social aura ravi la vedette, avec de nombreux cas de violences sur fond de vandalisme et de meurtre.

Au titre des violences, il faut rappeler entre autres : les affrontements interscolaires entre élèves des lycées Almamy Samory Touré et Alpha Yaya Diallo qui se sont soldés par l’incendie des deux établissements en février 2016. Mais bien avant, en janvier, c’est le meurtre du jeune commerçant Mamoudou Condé par des bandits armés, qui a suscité la colère des jeunes de la commune urbaine avec à la clé, l’incendie du domicile et de la voiture du présumé auteur du crime.

A ceci, il faut ajouter les violences intercommunautaires qui se sont déroulées quasiment toute l’année 2016, notamment entre les villages de Djélibakoro et Damissakoro ; de Tintioulen et de Borifigna ; de Balandou et Loba ; de Salimoussaya et Madina.

Sur le plan judiciaire, l’année 2016 a été marquée par l’organisation de la cour d’assises de Kankan avec le jugement d’une dizaine de dossiers criminels dont celui de la sous-préfecture de Gnonsomorydou dans Beyla en août 2016. Dans ce même registre, Taliby Dabo, du parti au pouvoir (RPG), a été reconnu coupable d’usurpation de fonction et de titre par les juges du Tribunal de Première Instance de Kankan et condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis en mars 2016. Et deux mois plus tard, c’est le journaliste de la radio Milo Fm, Bouya Kébé qui a été condamné au paiement d’un million de francs guinéens pour outrage au chef de l’Etat Alpha Condé lors d’une de ses émissions interactives.

Sur le plan agricole, Kankan a reçu au mois de mai 2016, la caravane agricole conduite par la ministre de l’Agriculture Jacqueline Sultan. Composée d’un laboratoire mobile, il était question d’élaborer une cartographie de la fertilité des sols agricoles dans la région.

En termes de diplomatie, Kankan a reçu successivement les ambassadeurs de la République Fédérale d’Allemagne et des Etats-Unis d’Amérique en avril et juillet 2016. Et deux mois plus tard, c’est le gouverneur Nawa Damey qui est promu secrétaire général du ministère de la Sécurité après plus de 5 ans à la tête de la région administrative de Kankan. Son remplaçant, le Général Mohamed Gharé a pris fonction en décembre 2016.

Sur le plan sportif, il y a lieu de noter la montée en Ligue 2, de l’équipe de football locale, le Milo FC de Kankan, après près de 10 ans passés en division inférieure.

L’année 2016 qui s’achève n’a pas vu Kankan organiser les festivités tournantes de l’indépendance dans sa 58ème édition.

Pour cette année qui s’achève, le phénomène de la pauvreté et du chômage reste d’actualité chez la majorité des Kankankas, nous dit-on.

Le pouvoir d’achat a continué à s’effriter avec les prix des denrées de 1ère nécessité qui continuent leur flambée. Et comme par enchantement, le grand espoir suscité chez les fonctionnaires de Kankan avec l’application de la fameuse nouvelle grille salariale, s’est effondré comme un château de carte.

Mais comme toujours, les Kankankas, à l’image des autres Guinéens, vivent d’espoir avec le souhait que l’année 2017 qui commence apporte tout le bonheur promis par les gouvernants.