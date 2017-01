Alors que l'année 2016 touche à son terme dans quelques heures, la justice guinéenne se fait toujours attendre sur l'épineux dossier du 28 septembre — même si elle a su faire atténuer les critiques avec la récente arrestation de Toumba Diakité au Sénégal. Après plusieurs annonces sans effet, le ministre de la Justice, Me Cheik Sako, a finalement indiqué que « le procès aura forcément lieu en 2017, si l'instruction est bouclée à la fin 2016 ». En attendant cette grande affaire, l'année 2016 n'aura pas été du tout blanche. Plusieurs décisions ont été rendues, alors que d'autres affaires doivent attendre les années à venir pour probablement connaître leurs épilogues. Voici notre top 10 des affaires les plus médiatisées et qu'il ne fallait pas manquer.

1- Affaire Mohamed Koula

En attendant un jugement en 2017 ou dans les années à venir, voilà une affaire qui aura été largement médiatisée depuis sa naissance en février jusqu'au niveau de l'instruction en passant par la manifestation des journalistes, puis celle des femmes de l'UFDG, qu'elle a suscitées. En juin 2016, l'avocat général de la Cour d'Appel de Conakry a indiqué que l'instruction avait été close et le dossier se trouvait à la chambre d'accusation. Après jonction de procédures, l'opposant Bah Oury a obtenu un statut de partie civile dans ce dossier sur l'assassinat du journaliste Mohamed Koula. Vingt-trois (23) personnes ont été inculpées, presque toutes des proches de Cellou Dalein Diallo, mais 18 d'entre elles (des gardes du corps) ont bénéficié d'un non-lieu, alors qu'une autre est décédée en prison. L'inculpation du directeur de la cellule de communication de l'UFDG, Souley Tchianguel, annoncée par les avocats de Bah Oury, n'a jamais été ni confirmée, ni infirmée par la justice.

2- Affaire Ousmane Gaoual

Poursuivi entre autres pour offense au chef de l'Etat, le député de l'opposition a été condamné en août à deux ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de première instance de Dixinn. Une décision qui n'a satisfait aucune des deux parties. Quelques jours après la décision du TPI de Dixinn, le procureur de la République Sidi Souleymane N'diaye avait indiqué que Gaoual serait jugé en appel après que toutes les trois parties au procès aient fait appel. Très sévère avec le député, Sidi Souleymane N'diaye avait requis cinq ans de prison ferme contre lui.

3 – Affaire Nouhou Thiam et Cie

Derniers des présumés auteurs de l'attaque contre la résidence privée du chef de l'Etat en 2011, le général Nouhou Thiam et cinq autres militaires ont été libérés en mars 2016 après quatre ans et demi de détention à la Maison centrale de Conakry. Ils ont été condamnés au temps déjà passé en prison par le tribunal militaire qui les avait reconnus coupables de désertion et des consignes. A noter qu'ils avaient bénéficié de circonstances atténuantes de la part du tribunal militaire qui était à sa toute première expérience. Bien que contents de la mise en liberté de leurs clients, les avocats des militaires n'avaient pas exclu un recours en cassation pour casser cette « décision illégale.»

4 – Affaire Titi Camara

En septembre, Titi Camara, l'ancien ministre des Sports et ancien capitaine du Syli national et sa femme exposent à la face du monde ce qui se passait jusque-là dans l'ombre. Disons plutôt que c'est la femme qui a pris l'initiative d'offrir son couple en spectacle. La jolie métisse a en effet décidé de porter plainte contre son mari pour abandon de famille, faux et usage de faux, menaces et injures publiques. Elle aura obtenu gain de cause. Du moins en partie. Puisque son mari — le divorce n'est pas encore consommé — a été condamné à lui verser 50 millions de francs guinéens et à six mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Mais l'avocat de madame Camara a jugé minime la somme allouée à sa cliente par le tribunal de première instance de Dixinn.

5 -Affaire Jean Dougho Guilavogui et Cie

C'est le premier des deux procès pour outrage à Alpha Condé en 2016. Jean Dougo Guilavogui, Secrétaire général du syndicat des militaires retraités, a été condamné à 6 mois de prison ferme et au paiement d'un million de francs guinéens à titre des dommages et intérêts. Même peine de prison pour ses co-prévenus et syndicalistes, le lieutenant-colonel Jean Bangoura, les colonels Sékou Kourouma et Souleymane Diallo et le commandant Sékou Kouyaté. Mais ceux-ci ne devraient payer qu'un franc symbolique.

Guilavogui et les quatre autres avaient été interpellés en septembre 2015 après une marche de protestation pour non-paiement de leurs pensions de retraite. La marche avait été précédée d'une conférence de presse qu'ils avaient animée à la Maison de la presse au cours de laquelle, le militaire retraité aurait proféré des outrages à l'endroit du chef de l'Etat. « Ce discours tenu à la Maison de la presse le 22 août 2015 n'est qu'un prétexte pour nous arrêter. Nous n'avons fait que réclamer nos droits qui sont le congé libéral, le paiement des pensions et les mesures d'accompagnement d'une retraite dorée comme l'a promis le chef de l'Etat… C'est ceux qui ont mangé notre argent qui ont voulu nous arrêter », s'était défendu Jean Dougo Guilavogui.

6- Les assises de Labé

Une douzaine d'affaires ont marqué la dernière session d'assises en Guinée qui s'est tenue à Labé de juillet à août 2016. « On a choisi la ville de Labé pour clôturer cette forme de procès criminel qu'on appelle assise avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale ( Ndlr : deux textes qui abrogent les assises) », avait souligné le ministre de la Justice, Me Cheik Sako, au cours de la cérémonie d'ouverture le 25 juillet 2016. Deux jours après l'ouverture des assises, un homme avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa concubine à Doghol dans Pita.

7- Affaire ‘’Faux passeports diplomatiques’’

Sur 9 cadres poursuivis pour « faux, usage de faux et complicité dans un trafic de faux documents officiels – notes verbales et ordres de mission », seuls deux ont été reconnus coupables et condamnés à 18 mois de prison ferme. Il s'agit du chef de la division Promotion et Marketing de l'Office national du Tourisme, Maurice Camara, et du consul de la Guinée à Lagos, Mamadouba John Camara. Le premier a été déclaré coupable d'usage de faux, alors que le second a été reconnu coupable de complicité d'usage de faux. Mamadou Foula Diallo, qui n'a jamais pris part aux audiences du tribunal, a été condamné par contumace. Il a écopé de cinq ans d'emprisonnement ferme. Mais le jugement en appel a démarré le 19 décembre avant d'être reporté au 09 janvier 2017.

8- Affaire Damaro

Tout le monde attendait de voir le député de la Mouvance présidentielle affronter les huissiers de justice à la barre. Mais cela n'aura pas lieu. Après plusieurs reports, le tribunal de première instance jugera irrecevable l'action des huissiers Mes Saydouba Kissing Camara et Daouda Camara contre le député Amadou Damaro Camara. Le juge a estimé que le député ne peut pas être jugé à cause de son immunité parlementaire. « Amadou Damaro Camara ne doit pas se croire libéré. Nous allons continuer la poursuite devant le second degré. Et s'il le faut, nous irons à la Cour suprême », a répliqué Me Seydouba Kissing Camara. Les huissiers reprochent au député d'avoir usé de sa qualité de député et de son rapport avec le Chef de l'Etat pour empêcher le paiement d'une commission que «la société Soguicom SA (représentée par l'ex-maire de Matoto, Mohamed Camara) » leur doit. Et pour ça, ils le poursuivaient pour « trafic d'influence, abus d'autorité, ingérence ou immixtion dans les affaires judiciaires, usage irrégulier de titre » dans une procédure de citation directe.

9 – Ebolagate

Aucune des parties n'a été satisfaite par la décision rendue en juillet dernier par le tribunal de première instance de Mafanco condamnant un membre de la Coordination nationale de riposte à Ebola pour escroquerie et détournement de fonds au préjudice de la Fédération des herboristes de Guinée. Le procès en appel s'est donc ouvert lundi 19 décembre devant la Cour d'appel Conakry, avant d'être reporté aussitôt pour manque de rapport de conseiller au dossier. Alors que la défense vise l'infirmation de la décision du tribunal de première instance de Mafanco, la Fédération des herboristes de Guinée entend voir alourdie la condamnation de Mamady Daman Traoré et Ernest Kpakilé Guémou. Le premier avait été condamné à un an de prison avec sursis, alors que le second, en fuite au moment du procès au premier degré, avait écopé de deux ans de prison ferme.

En plus des peines de prison, les deux hommes avaient été solidairement condamnés au paiement de 500 millions de francs guinéens, et chacun d'eux devrait payer un montant de 80 millions de francs guinéens à titre des dommages et intérêts. Une somme jugée minime par la partie civile qui réclamait plus.

10- Affaire Mathurin Bangoura

Comme ses prédécesseurs Sekou Resco Camara et Soriba Sorel Camara, le général Mathurin Bangoura a eu des démêlés avec la justice de son pays. Le nouveau gouverneur de la ville de Conakry était poursuivi avec d'autres autres autorités de la ville de Conakry pour « violences physiques, menaces, coups et abus d’autorité» au préjudice des femmes de l'Opposition républicaine. A la fin, le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à juger cette affaire. C'était au cours de son audience correctionnelle du 29 juin 2016…

A noter aussi l'affaire Sable Mining, la condamnation du commissaire Sékou Tidiane Camara de la HAC à 18 mois de prison pour usurpation de titre, la poursuite de Baba Millimouno, un autre commissaire de la même institution pour faux et usage de faux…